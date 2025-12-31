Snail Inc. 旗下核心知識產權年終參與熱度強勁，預示公司 2026 年發展氣勢向好

並行使用者創新高、《ARK: Ultimate Mobile Edition》(ARK UME) 下載突破 1,000 萬次，加上多年期《ARK》內容路線圖，共同鞏固持續的收入來源及長期增長策略

加州卡爾弗城, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (「Snail Games」或「公司」) 今日宣佈，其旗艦遊戲達成一系列年終表現與玩家參與度里程碑，規劃出強大的未來內容，旨在為股東驅動長期價值，並展現未來幾年的增長前景。

隨著最新重大更新《Maiden Voyage》推出，《Bellwright》 在 Steam 的全年並行玩家 (CCU) 峰值達到逾 12,800 人，展現其成功透過新內容再次吸引玩家群。 活動熱潮鞏固《Bellwright》作為長線營運搶先體驗遊戲的地位，其邁向預期 1.0 正式版的道路明確，為開發過程中的持續盈利確立基礎。 《Bellwright》在 2025 年第四季銷量突破 15 萬套，Steam 願望清單仍超過 110 萬，顯示玩家熱烈期待。

同樣地，在《方舟：失落殖民地》DLC推出後，《方舟：生存飛升》於 Steam 上的並行使用者攀至季度頂峰，超過 46,900 人，印證該系列長盛不衰的實力，及其將重磅內容迅速轉化為玩家熱潮的卓著成效。 一如既往，《ARK》生態系統是 Snail Inc. 業務的基石，源源不絕的優質內容為整個系列注入持久活力，鞏固其長青地位。

《ARK: Ultimate Mobile Edition》(ARK: UME) 現已錄得超過 1,000 萬次下載，標誌著 Snail Inc. 多平台策略的一大重要里程碑。 此成就彰顯公司將既有知識產權大規模延伸至流動市場的實力，既拓展整體可觸及受眾，又鞏固跨平台品牌價值。

在近期的投資者日上，Snail Inc. 詳述延伸至 2027 年的多年期《ARK》內容路線圖，使未來發佈計劃更加清晰可期，並加強對該系列長期收入潛力的信心。 計劃內容包括由 Studio Sirens 開發的《ARK: Survival of the Fittest》、《Bob’s True Tales: Tides of Fortune》、《ARK: World Creator》以及《ARK: Dragontopia》(將於 2026 年推出)，隨後是《ARK: Atlantis》、《Bob’s True Tales: Galaxy Wars》以及《ARK: Legacy of Santiago Part 1》 (將於 2027 年推出)。

除了核心遊戲開發，Snail Inc. 還持續探索創新及新興的數碼計劃。 投資者日期間，公司象徵性地發行首枚官方 $USDO 穩定幣，並討論其在創作者及娛樂產業推動數碼支付現代化的願景。 Snail 亦發佈了 Golden Poop，亦即為趣味致意遊戲文化及行業諷刺而創作的數碼迷因收藏品，極具紀念價值。 玩家可在限時內登記領取 Golden Poop 代幣，這展現公司在社群互動及數碼生態上的創新嘗試。

Snail Inc. 行政總裁 Shi Hai 說道：「這些里程碑彰顯我們投資於深度內容驅動、長生命週期系列的策略。隨著年度結束，我們清楚見證遊戲持續引發玩家共鳴，而未來內容路線圖將開啟更多互動機遇、拓展盈利空間、進一步明顯呈現未來潛在回報前景，並締造長遠價值。」

Snail Inc. 強化以互動驅動增長、嚴謹內容擴展及多元平台為核心的策略，為公司在 2026 的持續發展鋪路。



