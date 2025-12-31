SAFE : Assemblée Générale - Approbation de l’ensemble des résolutions

SAFE

Assemblée Générale du 26 décembre 2025

Approbation de l’ensemble des résolutions

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 31 décembre 2025 à 8h. L’assemblée générale des actionnaires de Safe réunie le 26 décembre 2025 à Fleurieux-sur-l’Arbresle, sous la présidence de son président du conseil d’administration, Monsieur Victor Humberdot, a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises avec un quorum de 26,82 %.

Ces résolutions portaient notamment sur :

l’examen et l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2024 ;

l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;

la nomination de Monsieur Nicolas Papillon en qualité d’administrateur de la Société.





Le conseil d’administration a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa politique de dialogue et d’engagement actionnarial initiée depuis décembre 2023.

Le résultat détaillé des votes de l’assemblée générale mixte est disponible sur le site de Safe Group : www.safegrp.com/.

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l ‘emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

SAFE GROUP AELYON ADVISORS

investors@safegrp.com safe@aelyonadvisors.fr

Pièce jointe