Luotea Oyj

Pörssitiedote

31.12.2025 klo 14.10

Lassila & Tikanoja Oyj:n osittaisjakautuminen on rekisteröity – Uusi Lassila & Tikanoja listataan Nasdaq Helsinkiin

Lassila & Tikanoja Oyj:n (”Lassila & Tikanoja” tai ”Jakautuva Yhtiö”) osittaisjakautumisen (”Jakautuminen”) täytäntöönpano on tänään 31.12.2025 rekisteröity kaupparekisteriin. Lassila & Tikanoja tiedotti 7.8.2025 Jakautumista koskevan jakautumissuunnitelman (”Jakautumissuunnitelma”) hyväksymisestä. Jakautumissuunnitelman mukaan kaikki sellaiset Lassila & Tikanojan varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät kiertotalousliiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat kiertotalousliiketoimintaa, siirtyvät selvitysmenettelyttä uudelle Lassila & Tikanoja Oyj:lle (”Uusi Lassila & Tikanoja” tai ”Vastaanottava Yhtiö”).

Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Nasdaq Helsinki Oy (”Nasdaq Helsinki”) on hyväksynyt listalleottohakemuksen Uuden Lassila & Tikanojan osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Kaupankäynti Uuden Lassila & Tikanojan 38 211 724 osakkeella alkaa 2.1.2026 kaupankäyntitunnuksella ”LASTIK” (ISIN-tunnus: FI4000592472).

Jakautumissuunnitelman mukaisesti Jakautuvan Yhtiön nimeksi on muutettu Luotea Oyj (”Luotea”). Kaupankäynti Luotean osakkeilla jatkuu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Luotean osakkeiden uudeksi ISIN-tunnukseksi tulee FI4000592464 ja kaupankäyntitunnukseksi ”LUOTEA”.

Jakautumisvastikkeena annettavat Uuden Lassila & Tikanojan uudet osakkeet rekisteröidään Luotean osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 2.1.2026. Jakautumisvastikeosakkeita saaneet Luotean osakkeenomistajat voivat käydä kauppaa Uuden Lassila & Tikanojan osakkeilla 2.1.2026 alkaen.

Jakautumisen yhteydessä Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajille annetaan jakautumisvastikkeena yksi (1) Uuden Lassila & Tikanojan uusi osake jokaista omistamaansa Jakautuvan Yhtiön osaketta kohden (1:1). Jakautuvan Yhtiön omistamille omille osakkeille ei anneta jakautumisvastiketta.

Luotea Oyj

Lisätietoja:

Antti Niitynpää, toimitusjohtaja, puh. 040 023 1167

Mika Stirkkinen, talousjohtaja, puh. 040 558 8520

Huomautus

Tämä tiedote ei ole eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita missään maassa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa osakkeita eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi, tarjouspyynnöksi tai myynniksi Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään muu Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltion arvopaperikomitea tai sääntelyviranomainen ei ole hyväksynyt tai hylännyt tässä tiedotteessa mainittuja osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole antanut lausuntoa kyseisten arvopapereiden kohtuullisuudesta tai arvosta taikka tähän tiedotteeseen tai Lassila & Tikanoja Oyj:n julkaisemaan jakautumis- ja listalleottoesitteeseen sisältyvien tietojen laadusta, oikeellisuudesta tai riittävyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää “tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Sanat kuten “aikoa”, “arvioida”, “odottaa”, “saattaa”, “suunnitella”, “uskoa”, “arvioida” ja muut ilmaisut, jotka sisältävät viitteitä tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai suuntauksista ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei tulisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Jakautuvan Yhtiön tai Uuden Lassila & Tikanojan todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Jakautuva Yhtiö, Uusi Lassila & Tikanoja tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan päivityksiä tai muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet, muutoin kuin soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti.