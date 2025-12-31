Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

31.12.2025 klo 14.30

Lassila & Tikanojan 75 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan vaihdos

Lassila & Tikanoja Oyj:n (nykyisin Luotea Oyj) osittaisjakautumisen (”Jakautuminen”) täytäntöönpano on tänään 31.12.2025 rekisteröity kaupparekisteriin ja kaikki sellaiset varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät kiertotalousliiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat kiertotalousliiketoimintaa, ovat siirtyneet Jakautumisessa perustetulle uudelle itsenäiselle yhtiölle, jonka nimi on Lassila & Tikanoja Oyj (“Lassila & Tikanoja”). Jakautumisen täytäntöönpanon seurauksena 7.8.2025 päivätyn kirjallista menettelyä koskevan ilmoituksen mukainen täytäntöönpanopäivä liittyen 75.000.000 euron suuruiseen, vastuullisuustavoitteisiin sidottuun joukkovelkakirjalainaan, joka erääntyy vuonna 2028, ja jonka kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 3,375 prosenttia (ISIN: FI4000523022) (”Joukkovelkakirjat”), on tänään 31.12.2025 (”Täytäntöönpanopäivä”). Joukkovelkakirjoihin sovelletaan muutettuja Joukkovelkakirjojen ehtoja Täytäntöönpanopäivästä alkaen ja kaikki liikkeeseenlaskijan velvoitteet ja vastuut, jotka johtuvat Joukkovelkakirjoista tai liittyvät niihin, ovat siirtyneet yksinomaan Lassila & Tikanojalle, joka on Joukkovelkakirjojen uusi liikkeeseenlaskija.

Jokaiselle Joukkovelkakirjojen haltijalle, joka on 14.1.2026 rekisteröitynä joko suorana haltijana tai hallintarekisterin hoitajana Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään haltijarekisteriin, ja joka ennen 28.8.2025 klo 16:00 (Suomen aikaa) on äänestänyt ehdotuksen puolesta tai nimenomaisesti pidättäytynyt äänestämästä, maksetaan 0,20 prosentin palkkio (Consent Fee) (”Palkkio”) kyseisen Joukkovelkakirjojen haltijan hallussa olevien Joukkovelkakirjojen pääomasta. Palkkio maksetaan 15.1.2026.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. +358 50 443 3045

Danske Bank A/S maksuagenttina

Sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk tai puh: +45 33 64 88 51

Huomautus

