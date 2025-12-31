Bitget cierra noviembre con más de USD 10.000 millones en volumen de futuros de acciones y reservas de 34.000 BTC, mientras se acelera el impulso de UEX

VICTORIA, Seychelles, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la mayor plataforma de Intercambio Universal (UEX) del mundo, publicó su Informe de Transparencia de noviembre de 2025, en el que destaca un crecimiento sostenido en derivados, infraestructura onchain, pagos e iniciativas comunitarias a medida que la plataforma continúa evolucionando hacia un ecosistema financiero totalmente integrado.

Uno de los hitos más destacados del mes fue la rápida expansión de los productos de acciones tokenizadas de Bitget. El volumen acumulado de trading de futuros sobre acciones estadounidenses de Bitget superó los $ 10.000 millones, mientras que el volumen total de futuros de acciones superó los $ 5.000 millones, lo que refleja una fuerte demanda global de acceso cripto nativo a las acciones tradicionales. Estos productos permiten a los usuarios obtener exposición sintética a acciones líderes mediante contratos perpetuos, ampliando el acceso al mercado más allá del horario bursátil tradicional y reforzando la visión UEX de Bitget de unificar criptoactivos e instrumentos financieros tradicionales en un solo entorno.

En el frente de la infraestructura, Bitget se convirtió en el primer Exchange centralizado en integrar Morph Chain en su ecosistema onchain. Esta iniciativa amplió el acceso a Layer-2 a través de Bitget Onchain, mejorando la escalabilidad y la interoperabilidad, y permitiendo a los usuarios interactuar con redes blockchain emergentes directamente desde la interfaz de Bitget. La integración subraya el enfoque de la compañía en simplificar la participación multichain sin comprometer la transparencia ni la eficiencia.

La confianza en el capital continuó siendo un tema definitorio en noviembre. Datos onchain de CryptoQuant mostraron que las reservas de Bitcoin de Bitget aumentaron hasta aproximadamente 34.000 BTC a principios de diciembre, continuando una tendencia constante de acumulación pese a la elevada volatilidad del mercado. Este crecimiento contrastó con el comportamiento general del sector, donde el total de Bitcoin mantenido en exchanges centralizados siguió disminuyendo, lo que destaca la posición de Bitget como un destino de liquidez y no solo como un lugar transitorio de ejecución. Al mismo tiempo, datos del sector recopilados por CoinDesk indicaron que Bitget mantuvo alrededor del 6,16% de la cuota global de mercado de derivado, colocándolo firmemente entre los cuatro principales lugares de derivados en todo el mundo durante un período de reajustes impulsados por factores macroeconómicos en los mercados de futuros.

Bitget Wallet también registró avances significativos en usabilidad tanto en el mundo real como onchain. La tarjeta cripto sin comisiones se expandió a más de 50 mercados en Europa, América Latina y Asia-Pacífico, mientras que se lanzaron nuevos canales de transferencias bancarias en Nigeria y México, dos regiones con un uso intensivo de criptomonedas y una fuerte demanda de remesas. En el ámbito de rendimientos, los activos mantenidos en los productos Earn de autocustodia de Bitget Wallet superaron los $ 80 millones, respaldados por una fuerte adopción de ofertas de rendimiento en stablecoin y el lanzamiento de staking nativo a través de infraestructura de validadores operada por Bitget. Además, el soporte de transacciones sin gas se extendió aún más a Morph y Sei, elevando a siete el número total de redes compatibles.

En noviembre, Bitget también publicó su informe "Ask Satoshi", que analiza las interacciones globales de los usuarios con la función GetAgent impulsada por IA. Los resultados ofrecieron información sobre cómo los usuarios de distintas regiones perciben el propósito de Bitcoin, su regulación y su adopción a largo plazo, al tiempo que destacaron el papel creciente de la IA como herramienta educativa y analítica dentro de la plataforma unificada de Bitget.

Más allá de los productos y mercados, Bitget continuó combinando crecimiento con responsabilidad. La empresa apoyó los esfuerzos de ayuda de emergencia tras un gran incendio en Hong Kong y proporcionó ayuda a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 6,9 en el norte de Cebú, Filipinas. Al mismo tiempo, Bitget reforzó su presencia en eventos globales e iniciativas de base, desde la Australia Crypto Convention hasta el Torneo Juvenil de LALIGA en el Sudeste Asiático, reafirmando su compromiso con la educación, la participación juvenil y la construcción de comunidad a través de Blockchain4Youth.

Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget, dijo: “Nuestro progreso este año refleja una evolución constante en la forma en que servimos a nuestros usuarios. Desde la expansión del acceso onchain y los mercados tokenizados hasta el fortalecimiento de las reservas, los pagos y la educación, cada paso tiene como objetivo construir un ecosistema más conectado y resiliente. UEX no es una idea estática; es un compromiso continuo para acompañar a los usuarios en cada etapa de su recorrido financiero".

El Informe de Transparencia de noviembre de 2025 de Bitget subraya cómo el modelo Universal Exchange continúa materializándose en la práctica, integrando criptoactivos, acciones tokenizadas, infraestructura onchain y pagos del mundo real bajo un marco cohesivo. Al acercarse el final del año, Bitget mantiene su enfoque en profundizar la interoperabilidad, preservar la transparencia y avanzar hacia un ecosistema financiero diseñado para la participación global y la confianza a largo plazo.

Para el informe completo, visite aquí.

