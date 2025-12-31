À sa clôture de novembre, Bitget enregistre des volumes propres aux contrats à terme sur actions supérieurs à 10 milliards de dollars et comptabilise 34 000 BTC de réserves, parallèlement à une forte dynamique axée bourse universelle

VICTORIA, Seychelles, 31 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle au monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange pour plateforme d’échange universelle) publie son Transparency Report (rapport de transparence) de novembre 2025, faisant ressortir une croissance appuyée des produits dérivés, de l’infrastructure on-chain, des paiements et des projets collectifs à l’heure où la plateforme poursuit sa mutation vers un environnement financier pleinement intégré.

L’un des faits marquants du mois est assurément l’essor de ses actions tokenisées. En données cumulées, les échanges sur les contrats à terme sur actions américaines de Bitget ont dépassé les 10 milliards de dollars et le volume total des contrats à terme sur actions a franchi la barre des 5 milliards de dollars. Ces valeurs traduisent la force de la demande mondiale des habitués de la crypto en faveur d’un accès aux actions traditionnelles. Ces produits permettent aux utilisateurs d’obtenir une exposition synthétique aux principales actions via des contrats perpétuels, ce qui étend l’accès aux marchés au-delà des horaires de négociation traditionnels et confirme l’esprit bourse universelle de Bitget, axé sur la réunion des instruments financiers crypto et traditionnels au cœur d’un seul et même environnement.

En termes d’infrastructure, Bitget est devenue la première bourse d’échange centralisée à intégrer Morph Chain à son environnement on-chain. Cette avancée a étendu l’accès aux solutions de couche 2 via Bitget Onchain, relevé la modularité et l’interopérabilité de la plateforme tout en permettant aux utilisateurs d’interagir directement avec des réseaux blockchain émergents depuis l’interface de Bitget. Cette intégration souligne également combien Bitget mise sur la simplification de la participation multi-chaînes sans sacrifier la transparence ou l’efficacité.

La confiance envers le capital a constitué un axe central tout au long du mois de novembre. D’après les données on-chain de CryptoQuant, les réserves en Bitcoin de Bitget affichent près de 34 000 BTC début décembre, poursuivant ainsi une tendance à la hausse régulière malgré la volatilité prononcée des marchés. Cette progression se démarque de la tendance générale du secteur, où le volume total de Bitcoin détenu sur les plateformes centralisées continue de reculer. Autrement dit, loin de se limiter à une simple plateforme d’exécution ponctuelle, Bitget s’affirme comme un centre de liquidité fiable. En parallèle, CoinDesk rapporte que Bitget détient environ 6,16 % de la part de marché mondiale des produits dérivés, ce qui la hisse au rang des quatre principales plateformes de dérivés au monde à l’heure où les marchés à terme se réorganisent sous l’effet des tensions macroéconomiques.

Bitget Wallet enregistre également de nets progrès en matière d’utilisation, tant dans le monde réel que sur la blockchain. La carte crypto sans frais s’est étendue à plus de 50 marchés en Europe, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique, tandis que de nouvelles options de virements bancaires ont été introduites au Nigeria et au Mexique, deux pays caractérisés par un recours important aux cryptomonnaies et une demande en transferts de fonds marquée. Du côté des rendements, les actifs détenus dans les produits Earn sous gestion directe du portefeuille Bitget ont dépassé les 80 millions de dollars, tirés par l’adoption solide des offres de rendement en stablecoins et le déploiement du staking natif depuis l’infrastructure de validateurs signée Bitget. La prise en charge des transactions sans frais de réseau a été étendue à Morph et Sei, portant à sept le nombre total de réseaux compatibles.

En novembre, Bitget a également publié son rapport « Ask Satoshi », qui analyse les interactions des utilisateurs induites par la fonctionnalité GetAgent alimentée par l’IA à l’échelle mondiale. Les conclusions ont permis de mieux comprendre comment les utilisateurs situés dans différentes régions perçoivent le rôle du Bitcoin, sa régulation et son adoption durable. Elle font également ressortir la vocation éducative grandissante de l’IA et le développement de ses fonctionnalités analytiques au sein de la plateforme unifiée de Bitget.

Au-delà des perspectives produits et marchés, Bitget a continué de conjuguer croissance et responsabilité. L’entreprise a accompagné les opérations de secours d’urgence déployées à la suite d’un important incendie survenu à Hong Kong et a apporté son aide aux collectivités frappées par le séisme d’amplitude 6,9 qui s’est déclaré dans le nord de Cebu, aux Philippines. Parallèlement, Bitget a renforcé son empreinte lors d’événements mondiaux et d’initiatives locales, depuis l’Australia Crypto Convention jusqu’au tournoi LALIGA Youth en Asie du Sud-Est, confirmant ainsi son engagement en faveur de l’éducation, de la participation des jeunes et du développement collectif via Blockchain4Youth.

Pour Gracy Chen, PDG de Bitget : « Cette année, nos avancées s’alignent sur l’évolution permanente des modalités de service que nous proposons à nos utilisateurs. Depuis le développement de l’accès on-chain et des marchés tokenisés jusqu’au renforcement des réserves, des paiements et de l’éducation, chacune des étapes que nous franchissons vise à bâtir un écosystème plus connecté et résilient. La notion de bourse universelle n’est pas une idée statique, mais un engagement permanent pour accompagner les utilisateurs à chaque étape de leur parcours financier. »

L’édition novembre 2025 du Transparency Report (rapport de transparence) de Bitget illustre comment le modèle bourse universelle prend de mieux en mieux forme en réunissant crypto-actifs, actions tokenisées, infrastructures on-chain et paiements dans le monde réel sous un même toit cohérent. À l’aube de la fin d’année, Bitget reste focalisée sur le renforcement de l’interopérabilité, le maintien de la transparence et le développement d’un écosystème financier conçu pour une participation mondiale et une confiance durable.

