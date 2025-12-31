ביטגט סגרה את נובמבר עם נפח חוזים עתידיים של יותר מ-10 מיליארד דולר ועתודות של 34 אלף Bitcoin, כאשר המומנטום של UEX מואץ

ויקטוריה, סיישל, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה את דו"ח השקיפות שלה לנובמבר 2025, המדגיש צמיחה מתמשכת בנגזרות, תשתיות ברשת, תשלומים ויוזמות קהילתיות, כאשר הפלטפורמה ממשיכה להתפתח לאקוסיסטם פיננסי משולב באופן מלא.

אחד מציוני הדרך הבולטים בנובמבר היה ההתרחבות המהירה של מוצרי אסימוני המניות של Bitget. נפח המסחר המצטבר בחוזים העתידיים של Bitget על מניות בארצות הברית עבר את קו ה-10 מיליארד דולר , בעוד שנפח החוזים העתידיים הכולל על מניות היה גבוה מ-5 מיליארד דולר, דבר המשקף ביקוש עולמי חזק לגישה מבוססת קריפטוגרפיה למניות מסורתיות. המוצרים מאפשרים למשתמשים להשיג חשיפה סינתטית למניות מרכזיות באמצעות חוזים מתמידים, מרחיבים את גישת השוק מעבר לשעות המסחר המסורתיות ומחזקים את חזון ה-UEX של Bitget לאיחוד מכשירים פיננסיים קריפטוגרפיים ומסורתיים בסביבה אחת.

בתחום התשתיות, Bitget הפכה לבורסה המרכזית הראשונה ששילבה את Morph Chain באקוסיסטם שלה. המהלך הרחיב את הגישה לשכבה 2 דרך Bitget Onchain, שיפר את ההרחבה והאינטרופרביליות תוך שהוא מאפשר למשתמשים לתקשר ישירות עם רשתות בלוקצ'יין מתפתחות מהממשק של Bitget. האינטגרציה מדגישה את המיקוד של Bitget בפישוט ההשתתפות בשרשראות מרובות מבלי לפגוע בשקיפות או ביעילות.

האמון בהון נותר נושא מרכזי לאורך כל נובמבר. נתוני הרשת מ-CryptoQuant הראו כי עתודות ה-Bitcoin של Bitget עלו לכ-34,000 אסימונים בתחילת דצמבר, עם המשך של מגמת הצבירה היציבה למרות תנודתיות מוגברת בשוק. צמיחה זו עמדה בניגוד להתנהגות בתעשייה הרחבה יותר, שבה סך ה-Bitcoin המוחזק בבורסות מרכזיות המשיך לרדת, מה שמדגיש את מעמדה של Bitget כיעד נזילות ולא כזירת ביצוע זמני. במקביל, נתוני תעשייה שנאספו על ידי CoinDesk מצביעים על כך ש-Bitget שמרה על כ-6.16% מנתח שוק הנגזרות הגלובלי, מה שמציב אותה בין ארבע הזירות למסחר בנגזרות המובילות בעולם במהלך תקופה של מיצוב מחדש מונע מאקרו בשווקי חוזים עתידיים.

גם אפליקציית Bitget Wallet רשמה התקדמות משמעותית בשימושיות בעולם האמיתי וברשת הבלוקצ'יין. השימוש בכרטיס הקריפטוגרפי ללא עמלות התרחב אל יותר מ-50 שווקים באירופה, אמריקה הדרומית ואסיה פסיפיק, בעוד שמסלולי העברה בנקאית חדשים הושקו בניגריה ובמקסיקו, שני אזורים בהם נרשם שימוש משמעותי בקריפטוגרפיה וביקוש משמעותי להעברות כספים. בהיבט של התשואה, הנכסים המוחזקים במוצרי Earn במשמורת אישית של Bitget Wallet עברו את רף 80 מיליון הדולר, עם תמיכה בדמות אימוץ חזק של פתרונות תשואה של מטבעות יציבים ופריסת רכישות מקוריות באמצעות תשתית אימות המופעלת בידי Bitget. התמיכה בעסקאות ללא גז הורחבה עוד יותר ל-Morph ול-Sei, מה שהביא את המספר הכולל של רשתות נתמכות לשבע.

בנובמבר גם פרסמה Bitget את דו"ח "Ask Satoshi", שבו ניתחה אינטראקציות גלובליות בין משתמשים עם תכונת GetAgent המופעלת על ידי בינה מלאכותית. הממצאים הציעו תובנות לגבי האופן שבו משתמשים באזורים שונים חושבים על מטרת ביטקוין, רגולציה ואימוץ ארוך טווח של ביטקוין, תוך הדגשת תפקידה ההולך וגדל של הבינה המלאכותית ככלי חינוכי ואנליטי בתוך הפלטפורמה המאוחדת של Bitget.

מעבר למוצרים ולשווקים, Bitget המשיכה לשלב צמיחה עם אחריות. החברה תמכה במאמצי סיוע חירום בעקבות שריפה גדולה בהונג קונג וסיפקה סיוע לקהילות שנפגעו מרעידת האדמה בעוצמה 6.9 בצפון סבו, הפיליפינים. במקביל, Bitget חיזקה את נוכחותה באירועים גלובליים ויוזמות בשטח, מכנס הקריפטו של אוסטרליה ועד טורניר הנוער LALIGA בדרום-מזרח אסיה, וחיזקה את מחויבותה לחינוך, מעורבות נוער ובניית קהילה דרך Blockchain4Youth.

גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget, אמרה: "ההתקדמות שלנו השנה משקפת התפתחות מתמדת באופן שבו אנו משרתים את המשתמשים שלנו. מהרחבת הגישה לשרשרת ושווקים טוקניים ועד חיזוק רזרבות, תשלומים וחינוך – כל צעד עוסק בבניית אקוסיסטם מחובר ועמיד יותר. UEX אינו רעיון סטטי, זו התחייבות מתמשכת לפגוש משתמשים בכל מקום בו הם נמצאים במסע הכלכלי שלהם."

דוח השקיפות של Bitget מנובמבר 2025 מדגיש כיצד מודל הבורסה האוניברסלית ממשיך להתגבש בפועל, ומאחד נכסי קריפטו, מניות טוקניות, תשתיות אונשריין ותשלומים מהעולם האמיתי תחת מסגרת מגובשת אחת. לקראת סיום השנה, Bitget ממשיכה להתמקד בהעמקת האינטרופרביליות, שמירה על שקיפות וקידום אקוסיסטם פיננסי המיועד להשתתפות גלובלית ואמון ארוך טווח.

לדוח המלא, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet



לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

