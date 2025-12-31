ビットゲット、UEXの勢いが加速する中で、100億ドル (約1兆5,589億円) 超の株式先物取引高と34,000 BTCの準備金で11月を締めくくる

セーシェル共和国ビクトリア発, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、2025年11月の透明性報告書を発表し、同プラットフォームが完全統合型金融エコシステムへと進化を続ける中で、デリバティブ、オンチェーンインフラ、決済、コミュニティイニシアティブ全体にわたる持続的な成長を強調した。

今月の際立ったマイルストーンの一つは、ビットゲットのトークン化株式商品の急速な拡大であった。 ビットゲットの米国株式先物の累積取引高は100億ドル (約1兆5,589億円) を突破し、株式先物全体の取引高は50億ドル (約7,792億円) を超え、従来の株式への暗号資産ネイティブアクセスに対する世界的な強い需要を反映している。 この商品は、ユーザーが永続的契約を通じて主要株式への合成エクスポージャーを得ることを可能にし、市場アクセスを従来の取引時間外にも拡大し、単一の環境で暗号資産と従来の金融商品を統合するというビットゲットのUEXとしてのビジョンを強化している。

インフラ面では、ビットゲットはモーフ・チェーン (Morph Chain) をそのオンチェーンエコシステムに統合した、初の中央集権型取引所となった。 この統合により、ビットゲット・オンチェーン (Bitget Onchain) を通じたレイヤー2アクセスが拡大し、スケーラビリティと相互運用性が向上し、また、ユーザーがビットゲットのインターフェイスから新興のブロックチェーンネットワークと直接やり取りできるようになった。 この統合は、透明性や効率性を損なうことなく、マルチチェーンへの参加を簡素化するという、ビットゲットの取り組みを裏付けるものである。

資本の信頼性は、11月を通して決定的なテーマであり続けた。 クリプトクオント (CryptoQuant) からのオンチェーンデータによると、ビットゲットのビットコイン (Bitcoin) 準備高は12月初旬までに約34,000 BTCまで増加し、市場のボラティリティが高まったにもかかわらず、着実な蓄積傾向が続いている。 この増加は、中央集権型取引所全体で保有されているビットコインの総量が減少を続けている業界全体の動きとは対照的であり、ビットゲットが一過性の執行の場ではなく、流動性の供給源となっていることを強調している。 同時に、コインデスク (CoinDesk) がまとめた業界データによると、ビットゲットは世界のデリバティブ市場シェアの約6.16%を維持し、先物市場全体でマクロ要因による再編が進む中、世界のデリバティブ取引所の上位4社に入ることは確実である。

ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) はまた、実世界とオンチェーンの使いやすさにおいても大幅な進捗を実現した。 手数料ゼロの暗号資産カードは欧州、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域の50以上の市場に拡大し、新しい銀行送金インフラが、暗号資産の利用と送金需要が大きい、ナイジェリアとメキシコの2地域で開始された。 イールド面では、ビットゲットウォレットのセルフカストディ型アーン (Earn) 商品での保有資産が8,000万ドル (約125億円) を突破し、ステーブルコインのイールド商品の好調な採用と、ビットゲットが運営するバリデーターインフラを通じたネイティブステーキングの展開に支えられた。 ガスフリー取引のサポートはさらにモーフ (Morph) とセイ (Sei) に拡大され、対応ネットワーク数は合計で7つになった。

11月、ビットゲットは「サトシに聞こう (Ask Satoshi)」レポートも発表し、AI搭載のゲットエージェント (GetAgent) 機能による世界中のユーザーとのやり取りを分析した。 これらの調査結果は、ビットコインの目的、規制、長期的な採用について、各地域のユーザーがどのように考えているかについての洞察を提供するとともに、ビットゲットの統一プラットフォームにおける教育・分析ツールとしてのAIの役割の拡大を示している。

ビットゲットは、商品や市場を超えて、常に成長と責任を両立させてきた。 同社は、香港で発生した大規模火災の緊急救援活動を支援し、フィリピン・セブ島北部で発生したマグニチュード6.9の地震で被災したコミュニティを支援した。 同時にビットゲットは、オーストラリア・クリプト・コンベンション (Australia Crypto Convention) から東南アジアにおけるラ・リーガ・ユーストーナメント (LALIGA Youth Tournament) まで、世界的なイベントや草の根活動での存在感を強め、ブロックチェーンフォーユース (Blockchain4Youth) を通じた教育、青少年参画、コミュニティ構築へのコミットメントを強化した。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は、次のように述べている。「今年の当社の進歩は、ユーザーへのサービス提供方法が絶え間なく進化していることを反映しています。 オンチェーンアクセスやトークン化市場の拡大から、準備金、決済、教育の強化まで、あらゆる取り組みは、より接続された、レジリエントなエコシステムを構築することを目的としています。 UEXは不変のアイデアではなく、金融の旅路のどこであってもユーザーにお応えできるようにするための、継続的なコミットメントなのです」。

ビットゲットの2025年11月透明性報告書は、暗号資産、トークン化株式、オンチェーンインフラ、実世界の決済を1つのまとまった枠組みに結集させながら、ユニバーサル取引所モデルが実際に形作られていく様を強調している。 年末を迎えるにあたり、ビットゲットは相互運用性を深め、透明性を維持し、グローバルな参加と長期的な信頼のために設計された金融エコシステムを推進することに、引き続き注力している。

