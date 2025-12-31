Bitget, 11월 주식 선물 거래량 100억 달러 돌파·비트코인 보유량 3만4천 BTC 기록하며 UEX 모멘텀 가속

빅토리아 세이셸, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 전 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 2025년 11월 투명성 보고서를 공개하면서 플랫폼이 완전 통합형 금융 생태계로 진화하는 과정에서 파생상품, 온체인 인프라, 결제, 커뮤니티 이니셔티브 전반에 걸쳐 지속적인 성장을 이어가고 있음을 조명하였다.

이번 달의 주요 성과 가운데 하나는 Bitget의 토큰화 주식 상품이 빠르게 확대된 점이다. Bitget의 미국 주식 선물 누적 거래 규모는 100억 달러를 돌파했으며, 전체 주식 선물 거래량도 50억 달러를 넘어섰다. 이는 전통 주식에 대한 암호화폐 네이티브 방식의 접근 수요가 전 세계적으로 강하게 나타나고 있음을 보여준다. 해당 상품은 무기한 계약을 통해 주요 주식에 대한 합성 노출을 제공함으로써, 전통적인 거래 시간의 제약을 넘어 시장 접근성을 확대하고, 암호화폐와 전통 금융 상품을 하나의 환경으로 통합하려는 Bitget의 UEX 비전을 더욱 공고히 하고 있다.

인프라 측면에서 Bitget은 중앙화 거래소 가운데 최초로 Morph Chain을 온체인 생태계에 통합했다. 이번 조치는 Bitget 온체인을 통해 레이어2 접근성을 확대하고, 확장성과 상호운용성을 개선하는 동시에 사용자가 Bitget 인터페이스 내에서 직접 새로운 블록체인 네트워크와 상호작용할 수 있도록 했다. 이는 투명성과 효율성을 훼손하지 않으면서도 멀티체인 참여를 단순화하려는 Bitget의 전략적 방향을 잘 보여준다.

11월 내내 자본 신뢰도는 핵심적인 흐름으로 자리 잡았다. CryptoQuant의 온체인 데이터에 따르면 Bitget의 비트코인 보유량은 12월 초 기준 약 3만4천 BTC로 증가해, 시장 변동성이 확대되는 가운데서도 꾸준한 축적 흐름을 이어갔다. 이는 중앙화 거래소 전반에서 보유 비트코인 규모가 감소세를 보인 업계 전반의 흐름과 대조적이며, Bitget이 일시적인 거래 집행 창구가 아니라 유동성이 모이는 목적지로 자리매김하고 있음을 부각시킨다. 동시에 CoinDesk가 집계한 업계 자료에 따르면 Bitget은 전 세계 파생상품 시장 점유율 약 6.16%를 유지하며, 거시 환경 변화에 따른 선물 시장 재편 국면 속에서도 글로벌 상위 4대 파생상품 거래소 가운데 하나로 확고히 자리했다.

Bitget Wallet 역시 실물 환경과 온체인 활용성 측면에서 의미 있는 진전을 보였다. 수수료가 없는 암호화폐 카드는 유럽, 중남미, 아시아태평양 지역 50개 이상의 시장으로 확대됐으며, 암호화폐 사용과 송금 수요가 높은 나이지리아와 멕시코에서는 새로운 은행 송금 인프라도 도입됐다. 수익 부문에서는 Bitget Wallet의 셀프 커스터디 Earn 상품에 보관된 자산 규모가 8천만 달러를 넘어섰는데, 이는 스테이블코인 수익 상품의 높은 채택과 Bitget이 운영하는 밸리데이터 인프라를 통한 네이티브 스테이킹 출시가 뒷받침했다. 가스비 없는 거래 지원도 Morph와 Sei로 추가 확대되면서, 지원 네트워크 수는 총 7개로 늘어났다.

또한 11월에는 AI 기반 GetAgent 기능에 대한 글로벌 사용자 상호작용을 분석한 ‘Ask Satoshi’ 보고서 (“Ask Satoshi” report) 가 공개됐다. 해당 분석은 지역별 사용자들이 비트코인의 목적, 규제, 장기적 채택을 어떻게 인식하고 있는지를 보여주는 한편, Bitget의 통합 플랫폼 내에서 AI가 교육 및 분석 도구로서 차지하는 역할이 확대되고 있음을 부각시켰다.

제품과 시장을 넘어 Bitget은 성장과 책임을 함께 이어갔다. 회사는 홍콩에서 발생한 대형 화재 이후 긴급 구호 활동을 지원했으며, 필리핀 북부 세부 지역에서 발생한 규모 6.9의 지진으로 피해를 입은 지역 사회에도 지원을 제공했다. 동시에 호주 크립토 컨벤션부터 동남아시아 LALIGA 유소년 토너먼트에 이르기까지 글로벌 행사와 지역 기반 이니셔티브에서 존재감을 강화하며, Blockchain4Youth를 통해 교육, 청년 참여, 커뮤니티 구축에 대한 약속을 재확인했다.

Bitget의 최고경영자(CEO) 그레이시 첸 (Gracy Chen)은 “올해의 성과는 사용자에게 서비스를 제공하는 방식이 끊임없이 진화해 왔음을 보여준다”며 “온체인 접근성과 토큰화 시장 확대부터 준비금, 결제, 교육 강화에 이르기까지 모든 단계는 보다 연결되고 회복력 있는 생태계를 구축하기 위한 것”이라고 말했다. 이어 “UEX는 고정된 개념이 아니라, 사용자가 금융 여정의 어느 지점에 있든 그에 맞춰 함께하겠다는 지속적인 약속”이라고 덧붙였다.

Bitget의 2025년 11월 투명성 보고서는 유니버설 거래소 모델이 실제 운영 속에서 어떻게 구체화되고 있는지를 분명히 보여준다. 암호화폐 자산, 토큰화 주식, 온체인 인프라, 실물 결제를 하나의 일관된 프레임워크로 통합하는 과정이 이어지고 있다는 점을 강조한다. 한 해가 마무리되어 가는 가운데, Bitget은 상호운용성 강화, 투명성 유지, 그리고 글로벌 참여와 장기적 신뢰를 염두에 둔 금융 생태계 고도화에 계속 집중할 방침이다.

보고서 전문은 여기 링크를 통해 확인할 수 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

