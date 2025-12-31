Bitget Encerra Novembro com US$10B+ de Volume de Futuros de Ações e 34 Mil BTC de Reservas Com a Aceleração da UEX

VICTORIA, Seychelles, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, divulgou seu Relatório de Transparência de novembro de 2025, destacando o crescimento sustentado de derivativos, infraestrutura onchain, pagamentos e iniciativas comunitárias com a evolução da plataforma para um ecossistema financeiro totalmente integrado.

Um dos marcos destacados do mês foi o rápido dimensionamento dos produtos de ações tokenizadas da Bitget. O volume acumulado de negociações para os futuros de ações da Bitget nos EUA ultrapassou US$ 10 bilhões, enquanto o volume geral de futuros de ações excedeu US$ 5 bilhões, indicando a forte demanda global pelo acesso nativo a ações tradicionais. Os produtos permitem que os usuários obtenham exposição sintética às principais ações por meio de contratos perpétuos, estendendo o acesso ao mercado além do horário tradicional de negociação e reforçando a visão de UEX da Bitget de unificar criptomoedas e instrumentos financeiros tradicionais em um único ambiente.

Na frente de infraestrutura, a Bitget se tornou a primeira exchange centralizada a integrar a Morph Chain no seu ecossistema onchain. O movimento expandiu o acesso à Camada 2 por meio do Bitget Onchain, aprimorando a escalabilidade e a interoperabilidade e permitindo que os usuários interajam com redes blockchain emergentes diretamente da interface da Bitget. A integração ressalta o foco da Bitget em simplificar a participação em várias cadeias, sem comprometer a transparência ou a eficiência.

A confiança do capital continuou sendo um tema definidor ao longo de novembro. Os dados onchain da CryptoQuant mostraram que as reservas de Bitcoin da Bitget subiram para aproximadamente 34.000 BTC no início de dezembro, dando continuidade à tendência de acumulação constante, apesar do aumento da volatilidade do mercado. Esse crescimento contrastou com o comportamento mais amplo do setor, em que o total de Bitcoin mantido nas exchanges centralizadas continuou a cair, destacando a posição da Bitget como destino de liquidez, em vez de um local de execução transitório. Por outro lado, os dados do setor compilados pela CoinDesk indicaram que a Bitget manteve cerca de 6,16% da participação no mercado global de derivativos, colocando-a firmemente entre as quatro principais plataformas de derivativos em todo o mundo durante um período de reposicionamento macroeconômico nos mercados de futuros.

A Bitget Wallet também registrou um progresso significativo na usabilidade no mundo real e em onchain. O cartão de criptomoeda de taxa zero se expandiu para mais de 50 mercados na Europa, América Latina e Ásia-Pacífico, enquanto novos trilhos de transferência bancária foram lançados na Nigéria e no México, duas regiões com uso significativo de criptomoedas e demanda por remessas. No lado do rendimento, os ativos mantidos nos produtos de auto-custódia Earn da Bitget Wallet ultrapassaram US$ 80 milhões, apoiados pela forte adoção de ofertas de rendimento de stablecoin e pela implantação de staking nativo por meio da infraestrutura de validadores operados pela Bitget. O suporte a transações sem gás foi estendido ainda mais para Morph e Sei, elevando o número total de redes suportadas para sete.

Em novembro a Bitget também publicou seu relatório "Pergunte a Satoshi", que analisou as interações globais dos usuários com o recurso GetAgent alimentado por IA. O relatório também ofereceu uma visão de como os usuários de todas as regiões pensam sobre o propósito, a regulamentação e a adoção de longo prazo do Bitcoin, ao mesmo tempo em que destacou o papel crescente da IA como ferramenta educacional e analítica dentro da plataforma unificada da Bitget.

Além de produtos e mercados, a Bitget continuou a unir o crescimento à responsabilidade. A empresa apoiou os esforços de ajuda de emergência após um grande incêndio em Hong Kong e prestou ajuda às comunidades afetadas pelo terremoto de magnitude 6,9 no norte de Cebu, nas Filipinas. Ao mesmo tempo, a Bitget fortaleceu sua presença em eventos globais e iniciativas de base, desde a Convenção de Criptomoedas da Austrália até o Torneio de Jovens LALIGA no Sudeste Asiático, reforçando seu compromisso com a educação, o envolvimento dos jovens e a criação da comunidade por meio da Blockchain4Youth.

Gracy Chen, CEO da Bitget, disse: "Nosso progresso este ano é um exemplo da evolução constante na forma como atendemos nossos usuários. Desde a expansão do acesso onchain e mercados tokenizados até o fortalecimento de reservas, pagamentos e educação, cada passo está focado na criação de um ecossistema mais conectado e resiliente. A UEX não é uma ideia estática, é um compromisso contínuo de atender os usuários onde quer que estejam na sua jornada financeira.”

O Relatório de Transparência de novembro de 2025 da Bitget ressalta como o modelo Universal Exchange continua a tomar forma na prática, reunindo criptoativos, ações tokenizadas, infraestrutura onchain e pagamentos do mundo real sob uma estrutura coesa. Com a chegada do fim do ano, a Bitget continua focada em aprofundar a interoperabilidade, manter a transparência e promover um ecossistema financeiro criado para a participação global e a confiança a longo prazo.

Para o relatório completo, clique aqui.

