Bitget 11 月收官：股票期货交易量超 100 亿美元，比特币储备达 3.4 万枚，UEX 平台发展呈加速势头

塞舌尔维多利亚, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大的通用交易所 (UEX) Bitget 已公布其 2025 年 11 月的月度透明度报告，报告强调，随着该平台持续发展为一个完全整合的金融生态，其在衍生品、链上基础设施、支付系统以及社区活动等领域均实现了持续增长。

该月最引人注目的里程碑，是 Bitget 在代币化股票产品领域的快速扩张。 Bitget 的美国股票期货累计交易量突破 100 亿美元，而整体的股票期货交易量则超过 50 亿美元，这表明，全球投资者对通过加密货币渠道投资传统股票有着强烈的需求。 该产品通过永续合约机制，让用户能够获得主要股票的合成敞口，将市场准入扩展到传统交易时间之外，并强化了 Bitget 将加密货币和传统金融工具整合于一个单一环境的 UEX 愿景。

在基础设施领域，Bitget 成为首家将 Morph Chain 整合至其链上生态系统的中心化交易所。 此举通过 Bitget Onchain 扩展了 Layer-2 访问能力，提升了可扩展性和互操作性，同时允许用户直接通过 Bitget 的界面与新兴区块链网络进行交互。 这项整合彰显了 Bitget 致力于在不牺牲透明度和效率的前提下简化多链参与的决心。

在整个十一月，资本信心始终是一个核心主题。 CryptoQuant 的链上数据显示，尽管市场波动加剧，Bitget 的比特币储备仍呈现持续稳定增长趋势，并在 12 月初升至约 34,000 BTC。 该平台比特币储备的增长与行业整体趋势形成鲜明对比——当中心化交易所持有的比特币总量持续下降时，这一表现凸显了 Bitget 作为流动性承载平台而非短期执行型交易场所的地位。 与此同时，CoinDesk 汇编的行业数据显示，在期货市场因宏观因素驱动而进行整体调整的时期，Bitget 始终保持着约 6.16% 的全球衍生品市场份额，稳居全球四大衍生品交易平台之列。

Bitget Wallet 在现实世界与链上可用性方面也取得了显著进展。 其零手续费加密货币卡已覆盖欧洲、拉美和亚太三大地区的超过 50 个市场，同时在尼日利亚和墨西哥两个有着高加密货币使用率与旺盛汇款需求的地区推出了新的银行转账通道。 在收益方面，Bitget Wallet 自托管的 Earn 产品持仓资产突破 8,000 万美元，这得益于稳定币收益产品的广泛采用，以及通过 Bitget 运营的验证器基础设施推出的原生质押功能。 免 Gas 费交易支持进一步扩展至 Morph 和 Sei，使受支持的网络总数达到七个。

十一月间，Bitget 还发布了其“向中本聪提问”报告，分析了全球用户与人工智能驱动的 GetAgent 功能的互动情况。 该研究揭示了不同地区用户对比特币用途、监管及长期普及的认知差异，同时凸显了人工智能在 Bitget 统一平台中作为教育与分析工具日益重要的作用。

在拓展产品与市场的同时，Bitget 始终将增长与责任并重。 公司支持了中国香港一场重大火灾后的应急救援工作，并向菲律宾宿务岛北部发生 6.9 级地震后受影响的社区提供了援助。 与此同时，Bitget 通过参与从澳大利亚加密货币大会到东南亚的西甲青年锦标赛在内的各种全球性活动和基层项目持续深化其影响力，并通过“Blockchain4Youth”计划强化了其对教育、青年参与及社区建设的承诺。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“今年取得的这些进展，体现了我们在服务用户方面的不懈进步。 从拓展链上访问和代币化市场，到强化储备金、支付系统和教育体系，我们的每一步都致力于构建一个更互联互通、更具韧性的生态。 UEX 并非一成不变的理念，而是一个需要持续践行的承诺——无论我们的用户处在金融旅程中的哪个阶段。”

Bitget 的 2025 年 11 月透明度报告强调了通用交易所模式如何在实践中持续成型，将加密货币资产、代币化股票、链上基础设施以及现实世界支付整合在一个统一的框架下。 随着 2025 年即将结束，Bitget 将继续致力于深化互操作性、保持透明度，并将推动构建一个旨在促进全球参与和建立长期信任的金融生态。

如需查看完整报告，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的通用交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8,000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西甲联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

媒体垂询请联系：media@bitget.com

