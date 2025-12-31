隨著全景交易所勢頭加快，Bitget 以超過 100 億美元股票期貨交易量和 34,000 枚 BTC 儲備告別11月

塞舌爾維多利亞, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 已發布其 2025 年 11 月透明度報告，強調在衍生品、鏈上基礎設施、支付和社區倡議方面的持續增長，同時平台不斷發展成為一個完全整合的金融生態系統。

本月觸目里程碑之一，是 Bitget 代幣化股票產品的快速增長。 Bitget 的美國股票期貨累計交易量超過 100 億美元，而整體股票期貨交易量則超過 50 億美元，反映全球對加密原生訪問傳統股票的強勁需求。 這些產品讓用戶通過永續合約獲得對主要股票的合成敞口，超越了傳統交易時段而延長市場訪問時間，並強化了 Bitget 的全景交易所願景，即在單一環境中統一加密貨幣和傳統金融工具。

在基礎設施方面，Bitget 成為首個將 Morph Chain 整合至其鏈上生態系統的中心化交易所。 這一舉措通過 Bitget Onchain 擴大了 Layer-2 的訪問，提升了可擴展性和互操作性，同時讓用戶直接從 Bitget 的介面與新興區塊鏈網絡進行互動。 這一整合突顯了 Bitget 專注於簡化多鏈參與，同時保留了透明度或效率。

資本信心在 11 月仍然是關鍵的主題。 根據 CryptoQuant 的鏈上數據，截至 12 月初，儘管市場波動加劇，Bitget 的比特幣儲備增至約 34,000 枚BTC，保持穩定的累積趨勢。 中心化交易所持有的比特幣總數持續下降，故此上述的增長與整體行業行為形成鮮明對比，突顯了 Bitget 作為流動性目的地而非暫時執行場所的角色。 與此同時，CoinDesk 彙編的行業數據顯示，Bitget 保持約 6.16% 的全球衍生品市場份額，因而在期貨市場宏觀驅動重整的時期穩居世界四大衍生品交易場所之列。

Bitget Wallet 在現實世界和鏈上可用性方面亦取得了重大進展。 零手續費加密卡已擴展至歐洲、拉丁美洲和亞太地區超過 50 個市場，同時在尼日利亞和墨西哥推出了全新銀行轉帳渠道，這兩個地區對加密貨幣有相當程度的使用和匯款需求。 在收益方面，Bitget Wallet 自行託管的 Earn 產品中持有超過 8,000 萬美元的資產，這得益於穩定幣收益產品的強勁普及度，以及通過 Bitget 營運的驗證基礎設施推出的原生質押功能。 豁免燃料費用交易的支援進一步擴展至 Morph 和 Sei，使支援的網絡總數增加至七個。

Bitget 在 11 月亦發布其《Ask Satoshi》報告，分析了全球用戶與 AI 驅動 GetAgent 功能的互動情況。 研究結果提供了不同地區的用戶對比特幣目的、監管和長期運用的看法，同時突顯了 AI 在 Bitget 統一平台中作為教育和分析工具的角色日益重要。

除了產品和市場外，Bitget 繼續將增長與責任互相結合。 該公司為香港一場重大火災後的緊急紓困提供支援，並向菲律賓北部宿霧地區受 6.9 級地震影響的社區提供援助。 同時，Bitget 加強了在全球活動和基層倡議中的參與，包括澳洲加密貨幣大會及東南亞 LALIGA 青年錦標賽等，通過 Blockchain4Youth 強化對教育、青年參與和社區建設的承諾。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「我們今年的進展反映在服務用戶方式上的不斷演變。 從擴展鏈上訪問和代幣化市場，到加強儲備、支付和教育，每一步都是為了構建一個更加互連、更具韌性的生態系統。 全景交易所不是一個靜態的理念，而是持續的承諾，旨在滿足用戶在其財務旅程中的任何需要。」

Bitget 的 2025 年 11 月透明度報告強調了全景交易所模型在實踐中如何持續成形，將加密資產、代幣化股票、鏈上基礎設施和現實世界支付整合至統一框架下。 隨著年底將至，Bitget 仍然專注於深化相互操作性、維持透明度，並推進旨在促進全球參與和長期信任的金融生態系統。

如欲查看完整報告，請瀏覽此處。

