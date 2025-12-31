Datavault AI Mengumumkan Partisipasinya dalam Pameran CES 2026 dan Info Terbaru untuk Investor tentang Divisi Akustik

PHILADELPHIA, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (“Datavault AI” atau “Perusahaan”) (NASDAQ: DVLT), pemimpin dalam teknologi monetisasi data, verifikasi kredensial digital, dan keterlibatan digital, hari ini mengumumkan bahwa pihaknya akan memamerkan teknologi WiSA, ADIO, VerifyU, DVHolo, Events Citadel, Data Vault serta penerapan berbasis acara miliknya di ajang Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, Nevada, yang berlangsung pada tanggal 6-9 Januari 2026.

Sorotan Utama dalam Divisi Akustik Datavault AI:

Pertumbuhan Kekayaan Intelektual yang kuat pada WiSA, dengan sembilan paten baru yang diterbitkan pada tahun 2025, sehingga totalnya menjadi 63 paten yang telah diterbitkan atau diajukan oleh Datavault AI.

Meningkatnya permintaan terhadap modul audio nirkabel WiSA mencerminkan semakin tingginya adopsi WiSA E pada penerapan dekoder serta produk audio premium di seluruh dunia, yang mendukung penetrasi pasar yang lebih luas.

Perluasan Adopsi Komersial dan OEM

Produk berkemampuan WiSA secara aktif dikirimkan ke, atau telah digunakan oleh, merek-merek terkemuka di dunia, termasuk:

- Klipsch

- Sagemcom

- Bang & Olufsen

- KEF

- OEM serta integrator komersial global tambahan

Teknologi transmisi suara HD spasial canggih yang dikembangkan dengan fokus pada interoperabilitas dan pengalaman pengguna menjadi inti dari portofolio teknologi WiSA milik Datavault AI.

Tim hukum dari firma hukum global terkemuka di bidang kekayaan intelektual telah ditunjuk untuk mendukung kampanye pelisensian berbasis standar komersial.

Kemajuan Platform Gen 2

Perkembangan berkelanjutan pada platform WiSA Generasi 2 yang berfokus pada perangkat lunak, yang menghadirkan:

- Performa yang lebih baik, latensi yang lebih rendah, dan keandalan yang lebih tinggi

- Skalabilitas yang ditingkatkan untuk lingkungan multi-speaker dan komersial

- Fleksibilitas yang lebih besar bagi OEM dan integrator sistem

Perangkat lunak Gen 2 kini telah berjalan dalam lingkungan produksi di:

- Dekoder

- Sistem speaker konsumen dan premium

- Penerapan audio komersial

Telah divalidasi dan beroperasi pada platform semikonduktor terkemuka, termasuk:

- Espressif Systems

- Realtek Semiconductor

Teknologi yang Diakuisisi

Pada Juli 2025, Datavault AI memperluas portofolio kekayaan intelektualnya melalui akuisisi empat paten dan satu permohonan paten yang masih dalam proses sehingga telah memperoleh kepemilikan merek dagang Inaudible Tones®, serta mengakuisisi teknologi siaran SyncIN dari Turner Global Media. Aset-aset ini sedang diintegrasikan ke dalam aplikasi Event Citadel milik Perusahaan, yang menargetkan penggunaan di bidang olahraga, hiburan, dan acara langsung. Teknologi-teknologi tersebut mendukung kapabilitas Datavault AI dalam pengiriman data melalui suara serta pensinyalan berbasis akustik, serta dirancang untuk terintegrasi dengan platform monetisasi data serta sistem pembuktian milik Perusahaan yang lebih luas, termasuk VerifyU, yang tetap menjadi area utama dalam pengembangan dan fokus komersialisasi berkelanjutan.

Detail Partisipasi di CES 2026

Solusi teknologi data dan akustik Datavault AI akan dipamerkan pada CES 2026 , yang berlangsung pada 6–9 Januari 2026 di Las Vegas, Nevada, tempat perusahaan akan:

- Mendemonstrasikan rilis perangkat lunak dan platform Gen 2 yang akan datang

- Menampilkan penerapan langsung yang telah beroperasi di pasar pada sistem speaker komersial dan konsumen

- Menyoroti evolusi WiSA sebagai platform audio nirkabel yang skalabel dan kompatibel dengan berbagai jenis silikon.

“Kualitas dalam rekayasa dan kepemilikan atas kekayaan intelektual (KI) yang krusial adalah bagaimana kami menjadi standar dalam bidang akustik melalui WiSA. Ini benar-benar mencerminkan kesempurnaan dalam performa produk kami, yang merupakan hal terpenting dari apa yang telah dicapai WiSA, suatu budaya kesempurnaan produk yang juga tercermin di Datavault AI secara keseluruhan,” ujar Nathaniel Bradley, CEO Datavault AI. “Tahun ini menandai pengembangan serta kemitraan lisensi kami dengan Dolby Technologies, kemajuan lini produk WiSA, penciptaan integrasi teknologi ADIO baru yang inovatif ke dalam acara dan periklanan, serta perluasan berkelanjutan atas portofolio kekayaan intelektual kami yang tetap menjadi inti dari strategi perusahaan. Seluruh upaya ini dilakukan untuk memperkuat posisi kami sebagai satu-satunya sumber solusi yang penuh dengan terobosan.” Tn. Bradley menambahkan.

Pencapaian Penting Masuk dalam Indeks

Datavault AI Inc. telah resmi masuk dalam S&P Semiconductors Select Industry Index , indeks khusus industri tertentu yang dirancang untuk melacak performa perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam sektor semikonduktor.

Tentang Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data, valuasi, dan monetisasi aset data berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik Datavault AI memiliki teknologi yang sudah dipatenkan seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi guna menyediakan solusi untuk persepsi data berdasarkan pengalaman, valuasi, dan monetisasi secara aman. Platform berbasis cloud Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estat, perawatan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (name, image and likeness, NIL) dengan mengaitkan secara aman objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Philadelphia, Pennsylvania. Pelajari selengkapnya tentang Datavault AI di www.dvlt.ai .

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” (dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya) tentang Datavault AI Inc. (“Datavault AI,” “Perusahaan,” “kami,” atau “kita”) dan industri kami yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan karena pernyataan itu mengandung kata-kata seperti “dapat,” “mungkin,” “akan,” “harus,” “seharusnya,” “mengharapkan,” “merencanakan,” “mengantisipasi,” “bisa,” “bermaksud,” “menargetkan,” “memproyeksikan,” “mempertimbangkan,” “meyakini,” “memperkirakan,” “memprediksi,” “potensial,” “tujuan,” “sasaran,” “berupaya,” “kemungkinan,” atau “melanjutkan,” atau bentuk negatif dari kata-kata ini, atau istilah atau ungkapan serupa lainnya yang berkaitan dengan ekspektasi, strategi, rencana, atau maksud kami. Ketiadaan kata-kata ini tidak berarti bahwa suatu pernyataan tidak berwawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada: pernyataan mengenai peristiwa di masa mendatang: potensi komersial serta dampak pasar yang diantisipasi dari teknologi-teknologi kami yang sudah dipatenkan; kemampuan kami untuk berhasil mengintegrasikan paten-paten yang baru diterbitkan yang dirujuk dalam siaran pers ini dengan teknologi kami lainnya yang sudah dipatenkan serta agen Datavault AI; kemampuan kami untuk memantau potensi pelanggaran dan menegakkan hak atas teknologi kami yang sudah dipatenkan, termasuk paten-paten yang baru diterbitkan sebagaimana dirujuk dalam siaran pers ini; partisipasi Datavault AI yang diharapkan pada CES 2026; serta proyeksi pertumbuhan pasar global monetisasi data dan tokenisasi aset dunia nyata, selalu didasarkan pada estimasi dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh Perusahaan dan manajemennya, pada dasarnya tidak pasti. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan hal ini dan pernyataan berwawasan ke depan lainnya yang dimuat di sini.

Hasil aktual dapat berbeda secara signifikan dari yang tercantum dalam pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: perubahan kondisi ekonomi, pasar, atau regulasi; ketidakpastian terkait metodologi penilaian dan laporan pihak ketiga; risiko terkait kerangka regulasi yang terus berkembang yang berlaku untuk aset yang ditokenisasi; risiko terkait pengembangan dan integrasi teknologi; kemampuan Datavault AI untuk mengembangkan dan berhasil memasarkan teknologi; risiko bahwa teknologi potensial yang dikembangkan Datavault AI mungkin tidak berkembang atau tidak memperoleh persetujuan yang diperlukan dalam jangka waktu yang diharapkan atau bahkan tidak sama sekali; risiko terkait ketidakpastian jalur regulasi; risiko bahwa Datavault AI telah melebihkan estimasi ukuran pasar target, tingkat kesediaan adopsi teknologi baru, atau kemitraan; risiko bahwa hasil sebelumnya mungkin tidak dapat direplikasi; risiko regulasi dan kekayaan intelektual; serta risiko dan ketidakpastian lainnya sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen yang diajukan Datavault AI kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), termasuk Laporan Tahunan pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pengajuan lainnya yang secara dari waktu ke waktu diserahkan Datavault AI kepada SEC, yang tersedia di situs web SEC di www.sec.gov, serta dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari yang diharapkan.

Pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat dalam siaran pers ini hanya berkaitan dengan peristiwa per tanggal pernyataan itu dibuat. Datavault AI tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang dibuat dalam siaran pers ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal siaran pers ini atau untuk mencerminkan informasi baru atau terjadinya peristiwa yang tidak diperkirakan, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Datavault AI mungkin tidak benar-benar dapat mewujudkan rencana, niat, atau ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depannya, dan Anda tidak boleh terlalu bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan semacam itu. Pernyataan berwawasan ke depan Datavault AI tidak mencerminkan potensi dampak dari akuisisi, penggabungan usaha, pelepasan aset, usaha patungan, atau investasi apa pun yang mungkin dilakukannya di masa mendatang.

Data Industri dan Pasar

Dalam siaran pers ini, kami merujuk pada informasi dan data statistik yang berkaitan dengan pasar untuk produk-produk kami. Kami memperoleh beberapa informasi dan data statistik ini dari berbagai sumber independen pihak ketiga, termasuk publikasi industri independen, laporan dari perusahaan riset pasar, serta sumber independen lainnya. Sebagian data dan informasi lainnya yang tercantum dalam siaran pers ini juga didasarkan pada estimasi dan perhitungan manajemen, yang diperoleh dari kajian serta interpretasi kami terhadap survei internal dan sumber-sumber independen. Data mengenai industri tempat kami berkompetisi serta posisi dan pangsa pasar kami di dalam industri-industri tersebut pada dasarnya bersifat tidak presisi dan tunduk pada ketidakpastian bisnis, ekonomi, dan persaingan yang signifikan di luar kendali kami. Namun demikian, kami meyakini bahwa data tersebut secara umum menunjukkan ukuran, posisi, dan pangsa pasar kami dalam industri ini. Meskipun kami meyakini bahwa informasi tersebut dapat diandalkan, kami tidak melakukan verifikasi secara independen terhadap informasi pihak ketiga mana pun. Meskipun kami meyakini bahwa riset internal perusahaan serta estimasi yang kami lakukan dapat diandalkan, riset dan estimasi tersebut belum diverifikasi oleh sumber independen mana pun. Selain itu, asumsi dan estimasi mengenai performa masa depan kami maupun industri tempat kami beroperasi selalu tunduk pada tingkat ketidakpastian dan risiko yang tinggi akibat berbagai faktor. Faktor-faktor ini maupun faktor lainnya dapat menyebabkan performa kami di masa mendatang secara signifikan berbeda dari asumsi dan estimasi kami. Oleh karena itu, Anda perlu memahami bahwa data pasar, peringkat, serta data industri sejenis lainnya yang disertakan dalam siaran pers ini, beserta estimasi dan keyakinan yang didasarkan pada data tersebut, mungkin tidak dapat diandalkan.

