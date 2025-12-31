Datavault AI, CES 2026 참가 및 음향(Acoustics) 부문 관련 투자자 업데이트 발표

필라델피아, Jan. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- via IBN -- 데이터 수익화, 자격 인증, 디지털 참여 기술 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc.(이하 “Datavault AI” 또는 “회사”)(나스닥: DVLT)는 2026년 1월 6일부터 9일까지 미국 네바다주 라스베이거스에서 열리는 국제전자제품박람회(CES)에서 WiSA, ADIO, VerifyU, DVHolo, Events Citadel, Data Vault 기술과 이벤트 기반 구축 사례를 전시할 예정이라고 밝혔다.

Datavault AI 음향(Acoustics) 부문 주요 하이라이트:

WiSA 부문에서 지식재산권이 크게 확대돼, 2025년에만 9건의 신규 특허가 발급되었으며, 이를 통해 Datavault AI가 보유하거나 출원한 특허는 총 63건에 이르렀다.

WiSA 무선 오디오 모듈에 대한 수요 증가도 두드러지는데, 이는 전 세계 셋톱박스 배포와 프리미엄 오디오 제품 전반에서 WiSA E 채택이 확대되고 있음을 반영하며, 더 넓은 시장 침투를 뒷받침하고 있다.

상업 및 OEM 채택 확대

WiSA 지원 제품은 다음과 같은 글로벌 주요 브랜드를 대상으로 이미 출하되었거나 실제로 적용되고 있다.

- Klipsch

- Sagemcom

- Bang & Olufsen

- KEF

- 기타 글로벌 OEM 및 상업용 시스템 통합업체

상호운용성과 소비자 경험을 고려해 개발된 고급 공간형 HD 사운드 전송 기술은 Datavault AI의 WiSA 기술 포트폴리오의 핵심을 이룬다.

또한 상업적 표준 기반 라이선싱 캠페인을 추진하기 위해, 세계적인 지식재산권 전문 글로벌 로펌의 법률팀이 참여하고 있다.

2세대(Gen 2) 플랫폼 고도화

WiSA의 소프트웨어 중심 2세대(Gen 2) 플랫폼은 다음과 같은 성과를 바탕으로 지속적인 진전을 보이고 있다:

- 성능, 지연 시간, 신뢰성 개선

- 다중 스피커 및 상업용 환경을 위한 확장성 강화

- OEM 및 시스템 통합업체를 위한 유연성 확대

2세대 소프트웨어는 현재 다음과 같은 환경에서 실제 운영 중이다:

- 셋톱박스

- 일반 소비자용 및 프리미엄 스피커 시스템

- 상업용 오디오 구축 사례

아울러 다음을 포함한 주요 반도체 플랫폼에서 검증을 완료하고 안정적으로 운영되고 있다:

- Espressif Systems

- Realtek Semiconductor

인수 기술

2025년 7월, Datavault AI는 특허 4건과 출원 중인 특허 1건을 인수하고, Inaudible Tones® 상표의 소유권을 확보했으며, Turner Global Media로부터 SyncIN 방송 기술을 취득함으로써 지식재산권 포트폴리오를 확장했다. 이러한 자산은 스포츠, 엔터테인먼트, 라이브 이벤트 활용 사례를 겨냥한 회사의 Event Citadel 애플리케이션에 통합되고 있다. 해당 기술들은 Datavault AI의 소리 기반 데이터 전송 및 음향 기반 신호 처리 역량을 뒷받침하며, VerifyU를 포함한 회사의 데이터 수익화 플랫폼과 증명 시스템 전반과의 연계를 염두에 두고 설계됐다. 이는 현재도 지속적인 개발과 상용화의 핵심 영역으로 추진되고 있다.

CES 2026 참가 세부 내용

Datavault AI는 2026년 1월 6일부터 9일까지 미국 네바다주 라스베이거스에서 열리는 CES 2026 에 참가해 데이터 및 음향 기술 솔루션을 선보일 예정이다. 이번 전시에서 Datavault AI는 다음과 같은 내용을 중점적으로 소개할 계획이다:

- 차세대 2세대(Gen 2) 소프트웨어 및 플랫폼의 출시 예정 버전 시연

- 상업용 및 소비자용 스피커 시스템에서 실제로 운영 중인 라이브 시장 적용 사례 공개

- WiSA가 실리콘에 종속되지 않는 확장형 무선 오디오 플랫폼으로 진화해 온 과정과 비전 강조.

Datavault AI의 최고경영자(CEO)인 Nathaniel Bradley는 “WiSA가 음향 분야의 표준으로 자리 잡을 수 있었던 핵심은 엔지니어링의 완성도와 핵심 지식재산권의 소유에 있다. 이는 우리 제품 성능의 진정한 완성도를 의미하며, WiSA가 이뤄낸 가장 중요한 성과이다. 이러한 ‘제품 완성도 문화’는 Datavault AI 전반으로 이어지고 있다.”라고 밝혔다. 이어 “올해는 돌비 테크놀로지스와의 개발 및 라이선스 파트너십 체결, WiSA 제품 라인의 고도화, 이벤트와 광고에 새로운 ADIO 기술을 통합한 혁신, 그리고 지식재산권 자산의 지속적인 확장이 모두 전략의 핵심으로 작용한 해였다”며 “이 모든 노력은 획기적인 솔루션을 제공하는 독보적 원천으로서 우리의 입지를 더욱 공고히 하기 위한 것”이라고 덧붙였다.

지수 편입 성과

Datavault AI Inc.는 반도체 산업에 속한 기업들의 성과를 추적하도록 설계된 산업 특화 지수인 S&P 반도체 셀렉트 산업 지수( S&P Semiconductors Select Industry Index )에 편입됐다.

Datavault AI 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 웹 3.0 환경에서 AI 기반 데이터 경험, 자산 가치 평가, 수익화를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science)과 데이터 과학(Data Science) 두 부문의 협업을 중심으로 포괄적인 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 특허 기술과 함께, 오디오 타이밍, 동기화, 다채널 간섭 제거에 대한 지식재산권을 포함한 업계 최초의 공간 및 멀티채널 무선 HD 사운드 전송 핵심 기술을 보유하고 있다. 데이터 과학 부문은 웹 3.0과 고성능 컴퓨팅의 역량을 활용해 체험형 데이터의 인식, 가치 평가, 안전한 수익화를 위한 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 기반 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트 및 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업을 아우르는 포괄적인 솔루션을 제공하며, 특히 해당 분야를 위한 고성능 컴퓨팅(HPC) 소프트웨어 라이선싱도 포함한다. Information Data Exchange®(IDE)는 실물 자산을 변경 불가능한 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈 구현과 이름·이미지·초상(NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 무결성과 책임성을 갖춘 AI 활용을 촉진한다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤형 구성이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 제3자 시스템 연동, 정밀한 분석 및 데이터 제공, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 지원한다. 본사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 위치해 있다. Datavault AI에 대한 자세한 내용은 www.dvlt.ai에서 확인할 수 있다.

미래 예측 진술

본 보도자료에는 Datavault AI Inc.(이하 “Datavault AI”, “회사”, “당사”) 및 당사가 속한 산업과 관련해 위험과 불확실성을 수반하는 ‘미래예측진술’이 포함돼 있다. 이는 개정된 1995년 민사 증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 및 기타 증권법의 의미에 따른 것이다. 경우에 따라 “may”, “might”, “will”, “shall”, “should”, “expects”, “plans”, “anticipates”, “could”, “intends”, “target”, “projects”, “contemplates”, “believes”, “estimates”, “predicts”, “potential”, “goal”, “objective”, “seeks”, “likely”, “continue” 또는 이들 단어의 부정형이나, 당사의 기대·전략·계획·의도를 나타내는 유사한 표현이 포함된 경우 미래예측진술로 식별할 수 있다. 다만 이러한 단어가 사용되지 않았다고 해서 해당 진술이 미래예측진술이 아니라는 의미는 아니다. 이러한 미래예측진술에는 향후 사건에 관한 진술을 비롯해, 당사 특허 기술의 상업적 잠재력과 예상되는 시장 영향, 본 보도자료에서 언급된 신규 발급 특허를 Datavault AI의 다른 특허 기술 및 에이전트와 성공적으로 통합할 수 있는 능력, 해당 신규 특허를 포함한 당사 특허 기술에 대한 잠재적 침해를 모니터링하고 이를 집행할 수 있는 능력, Datavault AI의 CES 2026 참가 예상, 그리고 글로벌 데이터 수익화 및 실물자산 토큰화 시장의 예상 성장 등과 관련된 진술이 포함되나 이에 한정되지 않는다. 이러한 진술은 회사와 경영진이 합리적이라고 판단하는 추정과 가정에 근거하고 있으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 독자들은 본 보도자료에 포함된 이러한 미래예측진술 및 기타 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 유의해야 한다.

실제 결과는 다음과 같은 다양한 위험과 불확실성으로 인해 이러한 미래예측진술에서 제시된 내용과 중대하게 달라질 수 있다. 여기에는 경제적·시장적·규제 환경의 변화, 가치 평가 방법론 및 제3자 보고서와 관련된 불확실성, 토큰화 자산에 적용되는 규제 체계의 변화와 관련된 위험, 기술 개발 및 통합과 관련된 위험이 포함되나 이에 한정되지 않는다. 또한 Datavault AI가 기술을 개발하고 이를 성공적으로 시장에 출시할 수 있는 능력, Datavault AI가 개발 중인 잠재적 기술이 예상된 일정 내에 또는 전혀 진전되지 않거나 필요한 승인 절차를 받지 못할 위험, 규제 경로의 불확실성과 관련된 위험, 목표 시장 규모나 신기술 채택 의지, 파트너십 수준을 과대평가했을 위험, 과거 성과가 재현되지 않을 위험, 규제 및 지식재산권 관련 위험 등도 포함된다. 이 밖에도 Datavault AI가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시 자료에 보다 상세히 기술된 기타 위험과 불확실성이 존재하며, 여기에는 2024년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 Form 10-K 연차보고서와 Datavault AI가 수시로 SEC에 제출하는 기타 보고서가 포함된다. 이러한 공시 자료는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 이들 요인으로 인해 실제 결과는 예상과 달라질 수 있다.

본 보도자료에 포함된 미래예측진술은 해당 진술이 이루어진 시점을 기준으로 한 사건에만 관련된다. Datavault AI는 법률상 요구되는 경우를 제외하고, 본 보도자료 작성일 이후 발생하는 사건이나 상황, 새로운 정보의 등장 또는 예기치 못한 사건의 발생을 반영하기 위해 본 보도자료에 포함된 어떠한 미래예측진술도 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다. Datavault AI는 미래예측진술에서 공개한 계획, 의도 또는 기대를 실제로 달성하지 못할 수도 있으며, 독자는 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안 된다. 또한 Datavault AI의 미래예측진술에는 향후 이루어질 수 있는 인수, 합병, 자산 처분, 합작 투자 또는 투자 활동의 잠재적 영향은 반영되어 있지 않다.

산업 및 시장 데이터

본 보도자료에는 당사 제품의 시장과 관련된 정보 및 통계가 포함돼 있다. 이러한 정보와 통계의 일부는 독립적인 산업 간행물, 시장조사 기관의 보고서, 기타 독립적인 출처 등 다양한 제3자 자료에서 취득했다. 또한 본 보도자료에 포함된 일부 데이터와 기타 정보는 내부 설문 조사와 독립 출처에 대한 검토 및 해석을 바탕으로 한 경영진의 추정과 계산에 근거하고 있다. 당사가 경쟁하는 산업과 해당 산업 내에서의 당사 시장 지위 및 시장 점유율에 관한 데이터는 본질적으로 정확성이 제한적이며, 당사의 통제를 벗어난 중대한 사업적·경제적·경쟁적 불확실성의 영향을 받는다. 그럼에도 불구하고, 당사는 이러한 데이터가 일반적으로 해당 산업 내 규모, 지위, 시장 점유율을 나타낸다고 판단하고 있다. 당사는 해당 정보가 신뢰할 만하다고 믿지만, 제3자 정보에 대해서는 독립적인 검증을 수행하지 않았다. 또한 당사의 내부 조사와 추정 역시 신뢰할 수 있다고 판단하고 있으나, 어떠한 독립적인 기관에 의해서도 검증되지 않았다. 아울러 당사 및 관련 산업의 향후 성과에 대한 가정과 추정은 다양한 요인으로 인해 높은 수준의 불확실성과 위험을 수반할 수밖에 없다. 이러한 요인들로 인해 실제 향후 성과는 당사의 가정 및 추정과 중대하게 달라질 수 있다. 이에 따라, 본 보도자료에 포함된 시장 규모, 순위 및 기타 유사한 산업 데이터와, 해당 데이터에 근거한 추정 및 신념은 신뢰성이 제한적일 수 있음을 유의해야 한다.

