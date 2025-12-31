Datavault AI Mengumumkan Penyertaannya di CES 2026 dan Kemas Kini Pelabur mengenai Divisyen Akustik

PHILADELPHIA, Jan. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (“Datavault AI” atau “Syarikat”) (NASDAQ: DVLT), peneraju dalam teknologi pengewangan data, pengesahan kelayakan dan penglibatan digital, hari ini mengumumkan bahawa ia akan mempamerkan WiSA, ADIO, VerifyU, DVHolo, Events Citadel, teknologi Data Vault serta penyelesaian berasaskan acara di Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, Nevada dari 6 hingga 9 Januari 2026.

Sorotan Utama dalam Divisyen Akustik Datavault AI:

Pertumbuhan Harta Intelek yang Kukuh dalam WiSA dengan sembilan paten baharu yang dikeluarkan pada tahun 2025, menjadikan jumlah keseluruhan 63 paten yang telah dikeluarkan atau difailkan oleh Datavault AI.

Permintaan terhadap modul audio tanpa wayar WiSA semakin meningkat, mencerminkan penerimaan yang semakin meluas terhadap WiSA E dalam pelaksanaan kotak atas set secara global dan produk audio premium, sekali gus menyokong penembusan pasaran yang lebih luas.

Pengembangan Komersial dan Penerimaan OEM

Produk berasaskan WiSA kini dihantar secara aktif atau dilaksanakan bersama jenama global terkemuka, termasuk:

- Klipsch

- Sagemcom

- Bang & Olufsen

- KEF

- OEM global tambahan dan integrator komersial

Teknologi penghantaran bunyi spatial HD lanjutan yang dibangunkan dengan kebolehoperasian dan pengalaman pengguna berada di teras portfolio teknologi WiSA Datavault AI.

Pasukan perundangan daripada firma guaman harta intelek global terkemuka telah dilantik untuk melaksanakan kempen pelesenan berasaskan piawaian komersial.

Kemajuan Platform Gen 2

Kemajuan berterusan platform berpusatkan perisian WiSA Gen 2, yang berfokuskan perisian, yang menawarkan:

- Prestasi, kependaman dan kebolehpercayaan yang dipertingkatkan

- Skalabiliti yang dipertingkatkan untuk persekitaran berbilang pembesar suara dan aplikasi komersial

- Fleksibiliti yang lebih besar untuk OEM dan integrator sistem

Perisian Gen 2 kini digunakan dalam persekitaran pengeluaran merentasi:

- Kotak atas set

- Sistem pembesar suara pengguna dan premium

- Pelaksanaan audio komersial

Disahkan dan beroperasi pada platform semikonduktor terkemuka, termasuk:

- Espressif Systems

- Realtek Semiconductor

Teknologi yang Diperoleh

Pada Julai 2025, Datavault AI telah memperluaskan portfolio harta intelek syarikat melalui pemerolehan empat paten dan satu permohonan paten yang masih dalam proses, memperoleh pemilikan tanda dagangan Inaudible Tones® serta teknologi siaran SyncIN daripada Turner Global Media. Aset-aset ini sedang diintegrasikan ke dalam aplikasi Event Citadel syarikat, yang menyokong kes penggunaan dalam sukan, hiburan dan acara langsung. Teknologi ini menyokong keupayaan penghantaran data melalui bunyi dan isyarat berasaskan akustik Datavault AI, serta direka untuk diintegrasikan dengan platform pengewangan data serta sistem bukti syarikat yang lebih luas, termasuk VerifyU, yang kekal sebagai bidang utama pembangunan dan pengkomersialan berterusan.

Butiran Kehadiran di CES 2026

Penyelesaian teknologi Data dan Akustik Datavault AI akan dipamerkan di CES 2026 , dari 6 hingga 9 Januari 2026 di Las Vegas, Nevada, di mana ia menantikan untuk:

- Mempersembahkan pelancaran perisian dan platform Gen 2 yang akan datang

- Memperlihatkan pelaksanaan langsung dalam pasaran yang beroperasi dalam sistem pembesar suara komersial dan pengguna

- Menyerlahkan evolusi WiSA sebagai platform audio tanpa wayar yang boleh diskalakan dan bebas silikon.

“Kualiti dalam kejuruteraan dan pemilikan harta intelek yang penting adalah faktor yang menjadikankami menjadi piawaian dalam akustik dengan WiSA. Ia benar-benar kesempurnaan dalam prestasi produk kami dan itulah yang paling penting tentang pencapaian WiSA — ia mencerminkan budaya kesempurnaan produk yang turut dibawa ke seluruh Datavault AI,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI. “Tahun ini menandakan pembangunan serta kerjasama pelesenan kami dengan Dolby Technologies, kemajuan rangkaian produk WiSA, pembangunan integrasi teknologi ADIO yang inovatif ke dalam acara dan pengiklanan, serta pengembangan berterusan harta intelek kami yang kekal sebagai teras kepada strategi syarikat. Segala usaha ini bertujuan untuk memperkukuh kedudukan kami serta kedudukan sebagai satu-satunya sumber penyelesaian yang inovatif.” Tambah En.Bradley.

Pencapaian Kemasukan Indeks

Datavault AI Inc. telah ditambah ke dalam S&P Semiconductors Select Industry Index , iaitu sebuah indeks khusus industri yang direka untuk memantau syarikat-syarikat yang diklasifikasikan dalam sektor semikonduktor.

Perihal Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pengalaman data berasaskan AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentas pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, PA. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

