Datavault AI ประกาศเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการที่งาน CES 2026 พร้อมให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับแผนกวิทยาศาสตร์เสียงแก่นักลงทุน

ฟิลาเดลเฟีย, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ผ่าน IBN -- Datavault AI Inc. (“Datavault AI” หรือ “บริษัทฯ”) (NASDAQ: DVLT) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสร้างรายได้จากข้อมูล (Data monetization) การออกหนังสือรับรองดิจิทัล (Credentialing) และเทคโนโลยีการสร้างการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล (Digital engagement) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฯ จะนำเทคโนโลยี WiSA, ADIO, VerifyU, DVHolo, Events Citadel, Data Vault รวมถึงการใช้งานในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ (Event-based deployments) ไปจัดแสดงในงาน Consumer Electronics Show (CES) ณ เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2026
ไฮไลท์สำคัญในแผนกวิทยาศาสตร์เสียงของ Datavault AI:
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของทรัพย์สินทางปัญญาในเทคโนโลยี WiSA โดยมีการออกสิทธิบัตรใหม่ถึง 9 ฉบับในปี 2025 ส่งผลให้ปัจจุบัน Datavault AI มีสิทธิบัตรที่ได้รับการรับรองหรืออยู่ระหว่างการยื่นขอรวมทั้งสิ้น 63 ฉบับ
ความต้องการโมดูลเสียงไร้สาย WiSA ที่เพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงการยอมรับเทคโนโลยี WiSA E ที่มากขึ้นในการใช้งานร่วมกับกล่องรับสัญญาณ (Set-top box) ทั่วโลก และผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงระดับพรีเมียม ซึ่งช่วยสนับสนุนการขยายตัวเข้าสู่ตลาดในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
การขยายการยอมรับในภาคธุรกิจและกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ (OEM)
ผลิตภัณฑ์ที่รองรับเทคโนโลยี WiSA กำลังมีการจัดส่งหรือถูกนำไปใช้งานจริงโดยแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ:
- Klipsch
- Sagemcom
- Bang & Olufsen
- KEF
- ผู้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) ระดับโลกและผู้บูรณาการระบบเชิงพาณิชย์
หัวใจสำคัญของกลุ่มเทคโนโลยี WiSA ของ Datavault AI คือเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียงคุณภาพสูงระดับ HD แบบเชิงพื้นที่ (Spatial HD Sound) ที่ล้ำสมัย ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์และประสบการณ์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
บริษัทได้ว่าจ้างทีมกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายชั้นนำระดับโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อดำเนินกลยุทธ์การออกใบอนุญาตสิทธิ์ตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์
การพัฒนาความก้าวหน้าของแพลตฟอร์มรุ่นที่ 2
ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องของแพลตฟอร์ม WiSA รุ่นที่ 2 ที่เน้นการทำงานผ่านซอฟต์แวร์ส่งมอบประโยชน์ดังนี้:
- ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดการดีเลย์ของสัญญาณ และเพิ่มความน่าเชื่อถือ
- ยกระดับขีดความสามารถในการขยายระบบสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานลำโพงหลายตัวและเชิงพาณิชย์
- เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานสำหรับกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ (OEM) และผู้บูรณาการระบบ
ปัจจุบันซอฟต์แวร์รุ่นที่ 2 มีการรันในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้:
- กล่องรับสัญญาณ (Set-top boxes)
- ระบบลำโพงสำหรับผู้บริโภคทั่วไปและระดับพรีเมียม
- การใช้งานระบบเสียงเชิงพาณิชย์
ผ่านการรับรองและมีการใช้งานบนแพลตฟอร์มเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำ ได้แก่:
- Espressif Systems
- Realtek Semiconductor
การเข้าซื้อเทคโนโลยี
ในเดือนกรกฎาคม 2025 Datavault AI ได้ขยายกลุ่มผลงานทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการเข้าซื้อสิทธิบัตร 4 ฉบับ และคำขอจดสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 1 ฉบับ พร้อมทั้งได้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Inaudible Tones® และเข้าซื้อเทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียง SyncIN จาก Turner Global Media สินทรัพย์เหล่านี้กำลังถูกนำไปบูรณาการเข้ากับแอปพลิเคชัน Event Citadel ของบริษัทฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มธุรกิจกีฬา ความบันเทิง และกิจกรรมถ่ายทอดสด เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยสนับสนุนขีดความสามารถด้านการส่งข้อมูลผ่านคลื่นเสียง (Data-over-sound) และการส่งสัญญาณผ่านคลื่นเสียง (Acoustics-based signaling) ของ Datavault AI นอกจากนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อบูรณาการร่วมกับแพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากข้อมูลและระบบยืนยันสิทธิ์ (Proof systems) ในวงกว้างของบริษัทฯ รวมถึง VerifyU ซึ่งยังคงเป็นส่วนงานหลักที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดการเข้าร่วมงาน CES 2026
โซลูชันเทคโนโลยีด้านข้อมูลและวิทยาศาสตร์เสียงของ Datavault AI จะถูกนำไปจัดแสดงในงาน CES 2026 ระหว่างวันที่ 6 ถึง 9 มกราคม 2026 ณ เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา โดยบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะ:
- สาธิตซอฟต์แวร์รุ่นที่ 2 และแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัว
- จัดแสดงการใช้งานจริงในตลาด ซึ่งมีการใช้งานในระบบลำโพงเชิงพาณิชย์และลำโพงสำหรับผู้บริโภคทั่วไป
- เน้นย้ำให้เห็นถึงวิวัฒนาการของ WiSA ในฐานะแพลตฟอร์มเสียงไร้สายที่ปรับขนาดได้และไม่ยึดติดกับฮาร์ดแวร์เฉพาะ
“คุณภาพในเชิงวิศวกรรมและการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ คือสิ่งที่ทำให้เรากลายเป็นมาตรฐานในด้านวิทยาศาสตร์เสียงร่วมกับ WiSA มันคือความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงในด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ WiSA ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด และวัฒนธรรมการมุ่งเน้นความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์นี้เองที่ได้ถ่ายทอดมาสู่ Datavault AI ในภาพรวมด้วยเช่นกัน” Nathaniel Bradley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Datavault AI กล่าว “ปีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญจากการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาและลิขสิทธิ์ร่วมกับ Dolby Technologies การยกระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ WiSA ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านการบูรณาการเทคโนโลยี ADIO เข้ากับภาคส่วนกิจกรรมและงานโฆษณา นอกจากนี้ การขยายกลุ่มผลงานทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นหัวใจสำคัญในกลยุทธ์การดำเนินงานของเรา” “ความพยายามทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งทางธุรกิจของเรา และเพื่อยืนยันความเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ส่งมอบโซลูชันที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรม” นาย Bradley กล่าวเพิ่มเติม
ก้าวสำคัญของการได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
Datavault AI Inc. ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ S&P Semiconductors Select Industry Index ซึ่งเป็นดัชนีเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) คือผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ข้อมูลโดยใช้ AI รวมถึงการประเมินมูลค่าและการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ในสภาพแวดล้อม Web 3.0 แพลตฟอร์มระบบคลาวด์ของบริษัทฯ นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกวิทยาศาสตร์เสียงและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์เสียงของ Datavault AI นำเสนอเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรแล้ว ได้แก่ WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ซึ่งเป็นนวัตกรรมแรกของอุตสาหกรรมด้านการส่งสัญญาณเสียงคุณภาพสูงแบบไร้สาย ทั้งในรูปแบบเชิงพื้นที่และมัลติแชนแนล โดยทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีด้านเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนในระบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มระบบคลาวด์ของ Datavault AI มอบโซลูชันแบบครบวงจรที่รองรับหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ HPC สำหรับภาคกีฬาและความบันเทิง งานอีเวนต์และสถานที่จัดงาน ไบโอเทค การศึกษา ฟินเทค อสังหาริมทรัพย์ สาธารณสุข พลังงาน และอื่น ๆ Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
