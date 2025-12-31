Datavault AI 宣布参展 CES 2026，并向投资者更新其声学部门进展

费城, Jan. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN 发布 -- 数据变现、资质认证及数字互动技术领域的领军企业 Datavault AI Inc. (以下简称“Datavault AI”或“公司”，NASDAQ：DVLT) 今日宣布将于 2026 年 1 月 6 日至 9 日在内华达州拉斯维加斯举行的消费电子展 (CES) 上展示其 WiSA、ADIO、VerifyU、DVHolo、Events Citadel 及 Data Vault 等核心技术与基于事件场景的解决方案部署。

Datavault AI 声学部门的主要亮点：

Datavault AI 的 WiSA 业务在知识产权方面实现显著增长，2025 年新增获批 9 项专利，目前已获批或在申请中的专利总数达 63 项。

WiSA 无线音频模块需求持续攀升，反映出 WiSA E 在全球机顶盒部署及高端音频产品中的日益普及，进一步推动其在更广泛市场中的渗透。

扩大商业和 OEM 采用

支持 WiSA 的产品正积极交付给或部署到众多全球领先品牌，包括：

- Klipsch

- Sagemcom

- Bang & Olufsen

- KEF

- 其他全球 OEM 厂商和商业集成商

以互操作性与用户体验为核心的先进空间高清音频传输技术，构成 Datavault AI 的 WiSA 技术组合基石。

公司已聘请一家全球顶尖知识产权律师事务所的法律团队，支持并推进基于行业标准的商业化授权布局。

第 2 代平台进展

WiSA 以软件为核心的第 2 代平台持续推进，带来以下关键成果：

- 性能、延迟和可靠性提升

- 针对多扬声器和商业环境的可扩展性增强

- 为 OEM 厂商和系统集成商提供更大的灵活性

第 2 代软件现已在以下生产环境中运行：

- 机顶盒

- 消费级和高端扬声器系统

- 商业音频部署

经过验证并在领先的半导体平台上运行，包括：

- Espressif Systems

- Realtek Semiconductor

收购技术

2025 年 7 月，Datavault AI 通过收购四项已授权专利及一项在审专利，进一步拓展其知识产权版图；同时取得 Inaudible Tones® 商标所有权，并自 Turner Global Media 收购 SyncIN 广播技术。 上述资产正被整合至公司旗下的 Event Citadel 应用程序中，重点面向体育、娱乐及各类现场活动场景。 这些技术为 Datavault AI 的“以声载数”及基于声学的信号传输能力提供核心支撑，并被设计用于与公司更广泛的数据变现平台及验证体系深度融合，其中包括 VerifyU——该等领域仍是公司持续研发与商业化推进的重点方向。

CES 2026 参展详情

Datavault AI 的数据和声学技术解决方案将于 2026 年 1 月 6 日至 9 日亮相在美国内华达州拉斯维加斯举行的 CES 2026 ，届时公司将：

- 展示即将发布的第 2 代软件和平台

- 展示在商业和消费级扬声器系统中运行的现场市场部署

- 重点介绍 WiSA 作为可扩展、与芯片无关的无线音频平台的演变。

“正因为我们拥有高质量的工程技术和关键知识产权 (IP)，所以 WiSA 才会成为声学领域的标杆。我们产品的性能真正达到了完美，这是 WiSA 所取得的最重要成就。这种追求产品完美的文化也贯穿于 Datavault AI 的所有产品中。”Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 说道， “今年，我们与 Dolby Technologies 建立了发展及授权合作伙伴关系，推动 WiSA 产品线进步，将创新的 ADIO 技术整合至活动和广告中，并持续扩展我们的知识产权组合，这些都仍然是公司战略的核心。 所有这些努力，旨在巩固我们的领先地位，以及我们作为开创性解决方案唯一来源的独特优势。” Bradley 先生补充道。

指数纳入里程碑

Datavault AI Inc. 已被纳入 S&P Semiconductors Select Industry Index （标普半导体精选行业指数），这是一个特定于行业的指数，旨在追踪半导体行业的公司。

关于 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正在 Web 3.0 环境中引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。 公司基于云端的平台由声学科学部和数据科学部协同驱动，提供全面解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及姓名、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件支持完全定制，提供 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、详尽的数据与分析、营销自动化以及广告监测等功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，请访问 www.dvlt.ai 。

前瞻性声明

本新闻稿包含关于 Datavault AI Inc. (简称“Datavault AI”、“公司”、“我们”) 及其所属行业的“前瞻性声明” (其含义与经修订的 1995 年《美国私人证券诉讼改革法案》及其他证券法中的界定相同)，此类陈述涉及风险和不确定性。 在某些情况下，您可以通过其中包含的词语识别前瞻性声明，例如“可能”、“也许”、“将会”、“应当”、“预计”、“计划”、“预期”、“能够”、“打算”、“目标”、“规划”、“设想”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“目标”、“宗旨”、“寻求”、“很可能”或“继续”，或这些词语的否定形式，以及其他与我们的预期、战略、计划或意图相关的类似术语或表述。 未出现上述词语并不意味着相关声明就不具有前瞻性。 此类前瞻性声明，包括但不限于：关于未来事件的声明；本公司专利技术的商业潜力及预期市场影响；本公司将本新闻稿中提及的新授权专利与其他专利技术以及 Datavault AI 代理成功整合的能力；本公司监控潜在侵权并维护包括本新闻稿中提及的新授权专利在内的专利技术的能力；Datavault AI 预计参展 CES 2026；以及关于全球数据变现与现实世界资产代币化市场增长的预测，均基于公司及其管理层认为合理的估计与假设，而这些估计与假设本身即具有不确定性。 敬请读者谨慎对待本新闻稿中的上述及其他前瞻性声明，避免对此给予过度信赖。

实际结果可能因各种风险和不确定性而与这些前瞻性声明所表达的结果存在重大差异，这些风险和不确定性包括但不限于以下方面：经济、市场或监管条件的变化；估值方法和第三方报告的不确定性；适用于代币化资产不断演变的监管框架相关风险；与技术开发及整合相关的风险；Datavault AI 开发并成功实现技术市场化的能力；Datavault AI 研发的潜在技术可能未按预期时间推进或无法获得所需审批（甚至完全无法推进或获批）的风险；与监管路径不确定性相关的风险；Datavault AI 可能高估目标市场规模、新技术采用意愿或合作关系的风险；过往成果可能无法复制的风险；监管与知识产权风险；以及 Datavault AI 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中更充分阐述的其他风险与不确定性，包括以 10-K 表格形式提交的截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告，以及 Datavault AI 不时向 SEC 提交的其他文件 (可在 SEC 网站 www.sec.gov 查阅)。这些因素均可能导致实际结果偏离预期。

本新闻稿中的前瞻性声明仅与其发布之日所述事项相关。 除法律要求外，Datavault AI 没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性声明，以反映新闻稿发布后发生的事件或情况，或反映新的信息，或因不可预见事件的发生而更新相关内容。 Datavault AI 可能无法实际实现其在前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，因此，敬请读者避免对这些前瞻性声明给予过度信赖。 Datavault AI 的前瞻性声明并未涵盖其未来可能开展的任何收购、合并、资产剥离、合资安排或投资所可能带来的潜在影响。

行业与市场数据

在本新闻稿中，我们引用了关于我们产品市场的相关信息与统计数据。 其中部分信息与统计数据来源于各类独立的第三方渠道，包括独立行业出版物、市场研究机构的报告及其他独立来源。 本新闻稿所包含的某些数据及其他信息亦基于管理层的预估和计算，这些预估和计算源自我们对内部调研和独立资料的审阅与解读。 关于我们所处竞争行业的数据，以及我们在这些行业中的市场地位与市场份额，固有的不精确性，并会受到我们无法控制的重大商业、经济和竞争不确定性影响。尽管如此，我们认为这些数据总体上反映了本行业的规模、地位与市场份额情况。 虽然我们相信此类信息具有可靠性，但我们未对任何第三方信息进行独立验证。 虽然我们认为公司的内部调研与预估具有可靠性，但此类调研与预估未经任何独立机构验证。 此外，关于我们自身及所处行业未来表现的假设与预估，由于受多种因素影响，必然具有高度的不确定性和风险。 这些及其他因素可能导致我们未来的实际表现与我们的假设和预估存在重大差异。 因此，请注意本新闻稿中包含的市场、排名及其他类似行业数据，以及基于这些数据的预估和观点，可能并不可靠。

