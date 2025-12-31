Datavault AI 宣佈參與 2026 年消費電子展，向投資者報告聲學部門最新成果

費城, Jan. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- 在數據盈利化、憑證認證及數碼互動技術方面引領在前的 Datavault AI Inc.（「Datavault AI」或「公司」）（NASDAQ: DVLT），今天宣佈將於 2026 年 1 月 6 至 9 日在內華達州拉斯維加斯舉行的消費電子展 (CES) 展出其 WiSA、ADIO、VerifyU、DVHolo、Events Citadel、Data Vault 技術及活動型部署方案。

Datavault AI 聲學部門的主要亮點：

Datavault AI 在 WiSA 的知識產權方面增長強勁，於 2025 年累計已獲取或申請 63 項，當中有 9 項為新專利。

WiSA 無線音訊模組需求上升，彰顯 WiSA E 在全球機頂盒部署及高級音訊產品的採用增長，加強廣泛滲透市場。

商業及原始設備製造商 (OEM) 採用日益擴展

具備 WiSA 功能的產品，現正積極付運或部署於多個全球頂尖品牌，包括：

- Klipsch

- Sagemcom

- Bang & Olufsen

- KEF

- 其他全球 OEM 及商業整合商

Datavault AI WiSA 技術版圖的核心，是以互通特點及消費者體驗為重心的先進空間 HD 聲音傳輸技術。

來自全球頂尖知識產權律師事務所的法務團隊已受聘，展開以商業標準為基礎的授權推廣計劃。

Gen 2 平台發展

WiSA Gen 2 軟件核心平台持續推進，帶來了：

- 效能更強、延遲更低、更加可靠

- 多喇叭及商業場景的擴展能力大幅提升

- OEM 及系統整合商獲享更高靈活性

Gen 2 軟件已廣泛應用於多個生產環境：

- 機頂盒

- 消費型及高級喇叭系統

- 商業音訊部署

已通過驗證並在多個領先半導體平台上運行，包括：

- Espressif Systems

- Realtek Semiconductor

技術收購項目

2025 年 7 月，Datavault AI 收購了四項專利及一項待決專利申請，並成功取得 Inaudible Tones® 商標所有權，亦從 Turner Global Media 收購了 SyncIN 廣播技術，令其知識產權版圖更臻完善。 這些資產正融入至公司的 Event Citadel 應用，專注於體育、娛樂及現場活動的多元場景。 相關技術支援 Datavault AI 的聲學數據傳輸及聲學為本訊號傳遞能力，並設計成可與公司更廣泛的數據貨幣化平台及驗證系統（包括 VerifyU）整合，這些領域仍是持續開發及商業化的重點。

CES 2026 參展詳情

Datavault AI 的數據與聲學技術解決方案將於 2026 年 1 月 6 日至 9 日在內華達州拉斯維加斯舉行的 CES 2026 上展出，公司期待：

- 展示即將發佈的 Gen 2 軟件及平台

- 展示已在商業及消費者喇叭系統中應用的現場市場部署

- 重點呈現 WiSA 演進為可擴展而不依賴晶片的無線音訊平台。

Datavault AI 行政總裁 Nathaniel Bradley 表示：「工程質素及關鍵知識產權所有權，使我們憑藉 WiSA 成為聲學領域標準。產品性能臻於完美，正是 WiSA 最大的成就，這種追求完美的文化亦貫穿至整個 Datavault AI。」 Bradley 補充道：「今年標誌著我們與 Dolby Technologies 達成開發及授權合作、推進 WiSA 產品線、創新地將 ADIO 技術整合至活動與廣告領域，而持續擴展知識產權資產仍是公司策略的核心。 我們所付出的種種努力，皆旨在鞏固我們作為突破性方案唯一來源的地位。」

躋身指數的里程碑

Datavault AI Inc. 已獲納入 S&P 半導體精選行業指數 ，此乃專門追蹤半導體行業公司的特定行業指數。

關於 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中人工智能 (AI) 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的基礎空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於賓州費城。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai 。

前瞻性陳述

本新聞稿載有關於 Datavault AI Inc.（「Datavault AI」、「該公司」、「我們」、「我們的」或「我方」）及其所屬行業的「前瞻性陳述」（根據經修訂的 1995 年《私人證券訴訟改革法案》及其他證券法規的涵義），這些陳述涉及風險及不確定因素。 在某些情況下，可以透過「可能」、「將會」、「應」、「預期」、「計劃」、「預計」、「能夠」、「打算」、「目標」、「預測」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛力」、「目標」、「目的」、「尋求」、「很可能」或「繼續」等詞語，或這些詞語的否定形式，或其他涉及我方預期、策略、計劃或意圖的類似表述，來識別該等前瞻性陳述。 即使並無此等字詞，亦不代表其不具前瞻性。 此等前瞻性陳述，包括但不限於關於未來事件的陳述；我們專利技術的商業潛力及預期市場影響；我們能否成功將本新聞稿所述新獲專利及我們其他專利技術及 Datavault AI 代理整合；我們監測潛在侵權行為及執行專利技術（包括本新聞稿所述新獲專利）的能力；Datavault AI 預期參與 CES 2026；以及全球數據盈利化及現實世界資產代幣化市場的預測增長，均必然基於公司及其管理層視為合理但本質上存在不確定因素的估計及假設。 謹此提醒讀者，切勿過度依賴本文所載及其他前瞻性陳述。

實際結果可能因各種風險與不確定因素而與這些前瞻性陳述所示內容存在重大差異，包括但不限於以下方面：經濟、市場或監管環境的變化；估值方法與第三方報告的不確定因素；與代幣化資產適用之監管框架演變相關的風險；技術開發與整合相關的風險；Datavault AI 開發並成功推廣技術的能力；Datavault AI 開發的潛在技術可能未能在預期時間內（或完全無法）取得進展或必要批准的風險；監管途徑不明確的風險；Datavault AI 可能高估目標市場規模、新技術接受度或合作關係的風險；先前成果無法重現的風險；監管與知識產權風險；以及 Datavault AI 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交文件中更詳盡說明的其他風險及不確定因素，包括截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告，以及 Datavault AI 不時向 SEC 提交的其他文件（相關文件可於 SEC 網站 www.sec.gov 查閱），此等因素均可能導致實際結果與預期出現差異。

本新聞稿中的前瞻性陳述僅與陳述發表當日的事件相關。 除非法律有所要求，否則 Datavault AI 並無義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈後的事件或情況，或反映新資訊或未預期事件的發生。 Datavault AI 未必能夠實際達成其在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望，讀者不應過度倚賴該等前瞻性陳述。 Datavault AI 的前瞻性陳述並未反映其未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資或投資的潛在影響。

行業及市場數據

本新聞稿引用關於我們產品市場的資訊及統計數據。 某些資訊及統計數據來自各個獨立第三方來源，包括獨立行業出版物、市場研究公司報告及其他獨立來源。 本新聞稿列載的部分數據及其他資訊亦基於管理層的估算及計算，後者源自我們對內部調查及獨立來源的審視及詮釋。 關於我們所在行業及我們在這些行業中的市場地位及市佔率的數據，本質上並不精確，且受到我們無法控制的重大商業、經濟與競爭不確定因素所影響，惟我們認為此等數據大致反映行業規模、地位及市佔率。 我們相信此類資訊可靠，但並未獨立核實任何第三方資訊。 我們認為公司內部研究及估計可靠，但此類研究及估算未經任何獨立來源核實。 此外，對我們自身及所屬行業未來表現的假設及估算，必然基於多種因素而有高度不確定性及風險。 此等及其他因素可能導致我們未來表現與假設及估算相差甚遠。 因此請注意，本新聞稿所列的市場、排名及其他類似行業數據以及基於該數據的估算及觀點未必可靠。

投資者查詢

ir@dvlt.ai

企業傳訊聯絡方式：