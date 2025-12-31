Valneva et le Serum Institute of India annoncent la fin de leur accord de licence pour le vaccin contre le chikungunya

Saint-Herblain (France), Pune (Inde), le 31 décembre 2025 – Valneva SE (« Valneva » ou « la Société »), société spécialisée dans les vaccins, et le Serum Institute of India (SII), société du groupe Cyrus Poonawalla, ont annoncé aujourd'hui avoir décidé de mettre fin à leur accord de licence pour le vaccin à injection unique contre le chikungunya de Valneva.

L'intention stratégique de Valneva en récupérant l'intégralité des droits est d'assumer le contrôle direct de sa chaîne d'approvisionnement et de la commercialisation dans les pays endémiques où le risque de la maladie est élevé, et ainsi accélérer l'accès au vaccin dans les régions les plus touchées par la maladie.

Cette volonté d’accroître l’accessibilité au vaccin dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) s'inscrit dans le cadre de l'accord de financement signé par Valneva avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) en juillet 2024, avec le cofinancement de l'Union européenne1.

À propos du chikungunya

Le virus du chikungunya (CHIKV) est une maladie virale transmise par les moustiques, qui se propage par les piqûres de moustiques Aedes infectés. Il provoque de la fièvre, de fortes douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête, des nausées, de la fatigue et des éruptions cutanées. Les douleurs articulaires sont souvent invalidantes et peuvent persister pendant des semaines, voire des années2.

En 2004, la maladie a commencé à se propager rapidement, provoquant des épidémies à grande échelle dans le monde entier. Depuis la réapparition du virus, le CHIKV a été identifié dans plus de 110 pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique3. Entre 2013 et 2023, plus de 3,7 millions de cas ont été recensés sur le continent américain4 et l’impact économique de la maladie est considéré comme extrêmement important. L’impact médical et économique de la maladie devrait continuer à s’alourdir puisque les moustiques vecteurs du virus ne cessent d’étendre leur territoire. À ce titre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que le chikungunya constituait un risque majeur pour la santé publique5. Le vaccin IXCHIQ® doit être utilisé conformément aux recommandations locales en vigueur.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, sous partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

À propos de la CEPI

Créée en 2017, la CEPI est un partenariat innovant entre des organisations publiques, privées et philanthropiques. Cette coalition a pour mission d'accélérer le développement de vaccins et d'autres contre-mesures biologiques contre des menaces épidémiques et pandémiques et de les rendre accessibles à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. CEPI a soutenu le développement de plus de 70 candidats vaccins ou plateformes technologiques contre plusieurs agents pathogènes à haut risque connus ainsi que le développement de plateformes pouvant permettre de rapidement concevoir des vaccins contre une future maladie X. Au cœur du plan quinquennal de CEPI, visant à vaincre les pandémies pour la période 2022-2026, se trouve la "Mission 100 jours", qui vise à réduire à 100 jours seulement le temps nécessaire au développement de vaccins sûrs, efficaces et accessibles à l'échelle mondiale contre de nouvelles menaces.

À propos d’Horizon Europe

Horizon Europe — #HorizonEU — est le programme phare de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, s’inscrivant dans le cadre financier pluriannuel (CFP) à long terme de l'UE et disposant d'un budget d'environ 95,5 milliards d'euros à investir sur une période de sept ans (2021 à 2027). Dans le cadre d'Horizon Europe, la recherche en matière de santé sera soutenue dans le but de trouver de nouveaux moyens de maintenir les gens en bonne santé, de prévenir les maladies, de mettre au point de meilleurs diagnostics et des thérapies plus efficaces, d'utiliser des approches de médecine personnalisée pour améliorer les soins de santé et le bien-être, et d'adopter des technologies de santé innovantes, telles que les technologies

À propos du Serum Institute of India Private Limited

Le Serum Institute of India Pvt. Ltd, qui fait partie du groupe Cyrus Poonawalla, est un leader mondial dans la fabrication de vaccins, qui se consacre à fournir des vaccins abordables dans le monde entier. Présent dans plus de 170 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe, SIIPL se distingue comme le plus grand fabricant de vaccins au monde. Grâce à sa production multifonctionnelle et à ses installations parmi les plus grandes au monde, situées à Hadapsar et Manjari à Pune (Inde), avec une capacité annuelle de 4 milliards de doses, SIIPL a sauvé plus de 30 millions de vies au fil des ans.

Fondée en 1966, la mission première de SIIPL est de produire des médicaments immunobiologiques vitaux, en mettant particulièrement l'accent sur leur accessibilité financière et physique. Guidée par un engagement fort en faveur de l'amélioration de la santé mondiale, la société a joué un rôle central dans la réduction des prix des vaccins essentiels, tels que ceux contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, le HIB, le BCG, l'hépatite B, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Elle est notamment le fabricant du « Pneumosiil », le PCV le plus abordable au monde, du « Cervavac », le premier vaccin qHPV indigène en Inde, et du R21/Matrix-M™, le deuxième vaccin contre le paludisme autorisé pour les enfants dans les régions où cette maladie est endémique, ainsi que du « MenFive », le premier vaccin pentavalent au monde (ACYWX), approuvé et préqualifié par l'OMS pour une utilisation chez les enfants. De plus, SIIPL a été à l'avant-garde de la lutte mondiale contre la COVID-19, en livrant plus de 2 milliards de doses du vaccin contre la COVID-19 dans le monde.

Afin d'étendre davantage sa présence mondiale et de garantir une large disponibilité des vaccins, SIIPL a créé Serum Life Sciences Ltd, une filiale au Royaume-Uni, et Serum Inc., une filiale aux États-Unis. Grâce à sa quête incessante d'innovation, SII continue de défendre la cause des vaccins abordables, ayant ainsi un impact positif sur la vie de millions de personnes dans le monde entier.

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva, notamment en ce qui concerne l'avancement, le calendrier, les résultats et l'achèvement de la recherche, du développement et des essais cliniques des produits candidats, l'approbation réglementaire des produits candidats et la révision des produits existants. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention,” “estime” “vise,” “cible,” ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle, l'annulation de contrats existants, la survenue de l'un ou l'autre de ces événements pouvant nuire considérablement à l'activité, à la situation financière, aux perspectives et aux résultats d'exploitation de Valneva. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

