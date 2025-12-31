Voltalia lance la construction de la première phase du complexe hybride Artemisya en Ouzbékistan qui allie stockage et éolien

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce le début de construction d‘un complexe stratégique en Ouzbékistan : Artemisya stockage (100 mégawatts / 200 mégawattheures) et éolien (100 mégawatts). Cette étape marque un tournant majeur dans le développement des infrastructures de stockage d’énergie du pays

En mars 20251, Voltalia a signé, lors d’une cérémonie organisée au Palais de l’Élysée, un contrat de vente d’électricité (PPA) avec le gouvernement ouzbek, l’énergie sera produite par le complexe hybride Artemisya, premier complexe de ce type en Asie centrale, combinant solaire, éolien et stockage.

Cet accord prévoie la fourniture d’électricité pendant une durée de 25 ans pour le solaire et l’éolien, et de 15 ans pour le stockage : 1­26 mégawatts de solaire, 300 mégawatts d’éolien et 100 mégawatts / 200 mégawattheures de batteries.

La première phase d’Artemisya comprend la construction de la partie stockage de 100 mégawatts / 200 mégawattheures, ainsi que la première tranche éolienne de 100 mégawatts, lancée suite à la signature le 5 décembre 2025 des accords d’investissement en présence du Président de la République d’Ouzbékistan.

Une fois les travaux terminés, la mise en service est prévue en 2027.

Située dans la région de Boukhara, la centrale hybride d’Artemisya contribuera à améliorer la flexibilité et la fiabilité du système électrique ouzbek, à soutenir l’objectif national d’atteindre huit gigawatts de capacités renouvelables d’ici 2026 et douze gigawatts d’ici 2030, et à réduire significativement les émissions de CO₂ en favorisant le recours aux énergies renouvelables.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, déclare :« Le lancement de ce chantier témoigne de notre engagement à soutenir l’Ouzbékistan dans sa transition énergétique. Avec les complexes de Sarimay, dont la mise en service a commencé en novembre dernier, et celui d’Artemisya, nous contribuons à renforcer de manière significative la capacité électrique bas carbone du pays. Ces solutions hybrides incluant le stockage jouent un rôle clé pour assurer la stabilité du réseau et optimiser l’intégration des énergies renouvelables. »

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025, le 28 janvier 2026

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainaltytics ratings.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifin

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19













1 Communiqué de presse du 11 mars 2025







