ILKKA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2024: Q4 liikevaihto, oikaistu oman toiminnan liikevoitto sekä osakekohtainen tulos paranivat



LOKA-JOULUKUU 2024

- Liikevaihto 14 288 tuhatta euroa (14 112 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 693 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liikevoitto 106 tuhatta euroa), 4,8 prosenttia (0,8 %) liikevaihdosta

- Liiketappio 518 tuhatta euroa (liiketappio 175 tuhatta euroa), -3,6 prosenttia (-1,2 %) liikevaihdosta

- Nettorahoituserät olivat 575 tuhatta euroa (821 tuhatta euroa).

- Voitto ennen veroja 56 tuhatta euroa (646 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 850 tuhatta euroa (626 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,03 euroa (0,02 euroa)



TAMMI-JOULUKUU 2024

- Liikevaihto 53 927 tuhatta euroa (56 091 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 118 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liikevoitto 424 tuhatta euroa), 2,1 prosenttia (0,8 %) liikevaihdosta

- Liiketappio 1 555 tuhatta euroa (liiketappio 1 272 tuhatta euroa), -2,9 prosenttia (-2,3 %) liikevaihdosta

- Nettorahoituserät olivat 7 274 tuhatta euroa (6 683 tuhatta euroa).

- Voitto ennen veroja 5 720 tuhatta euroa (5 412 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 5 952 tuhatta euroa (4 808 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,23 euroa (0,19 euroa)

- Yhtiön rahoitusasema on vahva, omavaraisuusaste 87,0 % (87,4 %) ja nettovelkaantumisaste -6,9 % (-25,5 %)

- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2024 maksetaan osinkoa 0,22 euroa (0,20 euroa) osakkeelta.



AVAINLUVUT



1000 eur 10-12/ 2024 10-12/ 2023 1-12/ 2024 1-12/ 2023 Liikevaihto 14 288 14 112 53 927 56 091 Liikevoitto/ -tappio -518 -175 -1 555 -1 272 Voitto/ tappio ennen veroja 56 646 5 720 5 412 Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,03 0,02 0,23 0,19 Liikevoittoon/ -tappioon sisältyvät oikaistut erät: Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 212 412 221 -340 Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -29 -289 -99 Liikearvon arvonalentuminen -67 -67 Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -381 -598 -1 562 -1 190 Yrityshankinnan kulut -1 042 -1 042 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 693 106 1 118 424





Ellei toisin mainita, kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tuloslaskelmaluvut, mukaan lukien vuoden 2023 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Markkinointi- ja teknologiapalvelut ja Mediapalvelut -liiketoimintasegmentit sekä liiketoimintasegmenteille kohdistamattomat erät. Joulukuun 2023 lopussa myyty Painopalvelut-liiketoiminta esitetään lopetettuina toimintoina.



Ilkka-konsernin uusi segmenttirakenne astui voimaan 1.1.2024. Uuden strategian mukaisesti Ilkka muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: Markkinointi- ja teknologiapalvelut sekä Mediapalvelut. Segmenteille kohdistamattomat erät sisältävät mm. konsernitoiminnot ja liiketoimintojen hankinnasta johtuvat konsernitason poistot.



Ilkka-konserni uudisti myös liikevaihdon raportointiaan jakaen liikevaihdon jatkossa teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisiin palveluihin, teknologiapalveluiden muihin palveluihin, markkinointi- ja viestintäpalveluihin, sisältötuottoihin, ilmoitustuottoihin ja muuhun myyntiin.



Vertailutiedot julkistettiin 23.4.2024 uuden segmenttirakenteen ja uudistetun liikevaihtojaon mukaisina kaikilta vuosineljänneksiltä ja tammi-joulukuulta 2023. Tämä tilinpäätöstiedote on raportoitu uudella segmenttirakenteella ja uudistetulla liikevaihtojaolla.



TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:



Toimintaympäristö ja yleinen taloustilanne jatkuivat epävarmana ja vaisuna koko vuoden 2024. Yritysten panostukset markkinointiin olivat varovaisia ja päätöksiä panostuksista siirrettiin eteenpäin. Tämä kehityskulku näkyi erityisesti Suomen markkinassa, kun taas ulkomaan toiminnot kehittyivät tavoitteidemme mukaisesti. Inflaatio on laskenut huipputasoiltaan ja Euroopan keskuspankin kesäkuussa 2024 alkaneet ohjauskoron laskut ovat jatkuneet. Nämä osaltaan lisäävät kuluttajien ja yritysten luottamusta ja tukevat talouden positiivista kehitystä. Viimeisimpien ennusteiden mukaan talouden elpyminen tulee kuitenkin olemaan hitaampaa kuin aikaisemmin on ennustettu. Lisäksi mahdolliset kauppakiistat saattavat vaikuttaa yleisen taloustilanteen kehitykseen.



Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2024 laski 3,9 % ja oli 53 927 tuhatta euroa (56 091 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto puolestaan nousi tasolle 1 118 tuhatta euroa (424 teur).



Konsernin tilikauden tulos 5 952 tuhatta euroa (4 808 teur) nousi edellistä vuotta paremmaksi. Tämä johtui erityisesti nettorahoituserien kasvusta tasolle 7 274 tuhatta euroa (6 683 teur). Rahoitustuottoja kasvattivat Alma Media Oyj:n osakkeista saadut kasvaneet osinkotuotot 4 047 tuhatta euroa (3 957 teur) ja sijoitusmarkkinoiden muutoksesta johtunut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuloksen parantuminen tasolle 2 714 tuhatta euroa (2 150 teur).



Uudistuneen strategiamme mukaisesti organisoiduimme vuoden 2024 alusta alkaen kahdeksi liiketoiminta-alueeksi, jotka ovat Markkinointi- ja teknologiapalvelut sekä Mediapalvelut. Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevaihdon osuus konsernin 2024 liikevaihdosta oli 57 % ja mediapalveluiden vastaavasti 43 %.



Markkinointi- ja teknologiapalveluissa haluamme olla tunnettu markkinoinnin tuloksellisimpana kumppanina ja asiakkaidemme kaupallisen menestyksen mahdollistajana. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Suomen markkinassa asiakkaat tulevat jatkossa tuntemaan tämän liiketoiminnan nimellä Summa Collective.



Markkinointi- ja teknologiapalveluiden ulkoinen liikevaihto laski vuoden 2024 aikana 0,8 % ja oli 30 842 tuhatta euroa (31 105 teur). Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 12,8 % ja oli 18 174 tuhatta euroa (16 112 teur). Tämä kehitys jatkui tavoitteidemme mukaisessa vauhdissa ja jatkuvalaskutteiset palvelut tuovatkin vakautta liikevaihtomme kehitykseen suhdannesykleistä riippumatta. Teknologiapalveluiden muiden palveluiden liikevaihto puolestaan laski 12,0 % ja päätyi tasolle 5 408 tuhatta euroa (6 143 teur). Markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuotot olivat puolestaan 18,0 % laskussa ja päätyivät tasolle 7 260 tuhatta euroa (8 850 teur).



Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto vuonna 2024 oli hieman vertailukautta parempi ja päätyi tasolle 1 281 tuhatta euroa (1 211 teur). Heikko taloustilanne painoi teknologiapalveluiden muiden palveluiden sekä markkinointi- ja viestintäpalveluiden liikevaihdon kehitystä. Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden kasvun jatkuessa liikevoitto kuitenkin päätyi hieman edellistä vuotta paremmalle tasolle.



Laajensimme tämän liiketoiminta-alueen palveluita myyntiteknologiaan ja datapalveluihin, kun hankimme 29.11.2024 tehdyllä yrityskaupalla omistukseemme Rootfon Oy:n (”Profinder”) koko osakekannan. Profinder tuottaa SaaS-liiketoimintamallilla markkinoiden kattavinta ja laadukkainta kohderyhmädataa B2B- ja B2C-palveluidensa kautta. Profinderin luvut ovat mukana Ilkka-konsernin sekä Markkinointi- ja teknologiapalvelut liiketoiminta-alueen luvuissa joulukuusta 2024 alkaen.



Ilkan markkinointi- ja teknologiapalvelut muodostuvatkin nyt viidestä erikoistuneesta yrityksestä ja synergisestä, jotka ovat: Pohjoismaiden suurimpiin kotimaisia markkinoinnin ja viestinnän SaaS-palveluita tarjoaviin ohjelmistotaloihin kuuluva Liana, kasvuhaluisten B2B-yritysten strateginen markkinointikumppani Myynninmaailma, yrityksille somemarkkinoinnin avaimet käteen –periaatteella tarjoava MySome, Suomen suurin WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade ja viimeisimpänä tulokkaana SaaS-liiketoimintamallilla markkinoiden kattavinta ja laadukkainta kohderyhmädataa B2B- ja B2C-palveluidensa kautta tuottava Profinder.



Mediapalveluiden osalta haluamme olla rakentamassa alueellisesti vahvaa ja kansallisesti tunnustettua digitaalista mediataloa. Keskeisenä tavoitteenamme on digikanavissa tavoitetun tilaaja- ja lukijamäärän kasvattaminen sekä media-asiakkaidemme markkinoinnin tuloksellisuuden kasvattaminen dataa hyödyntäen.



Mediapalveluiden ulkoinen liikevaihto laski vuoden 2024 aikana 7,6 % ja oli 23 085 tuhatta euroa (24 986 teur). Sisältötuotot laskivat 4,6 % tasolle 15 878 tuhatta euroa (16 652 teur). Ilmoitustuotot puolestaan laskivat 12,3 % ja olivat 6 926 tuhatta euroa (7 896 teur). Ilmoitustuottojen lasku johtui vaisusta taloustilanteesta ja pidemmän aikaa jatkuneesta laskevasta trendistä, joka on seurausta mainonnan kilpailukentän pirstaloitumisesta. Vuoden 2024 aikana Suomen mediamainonta oli laskussa 3,3 %, painetuissa sanomalehdissä mainonta oli laskussa 17,6 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä mainonta laski 21,8 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).



Mediapalveluiden kustannusten tason hallitsemiseksi luovuimme 1.10.2023 alkaen julkaisemamme maakuntalehden Ilkka-Pohjalaisen paperisen lehden sunnuntaijakelusta. Päätöksen taustalla on painetun lehden nousseet kustannukset sekä kuluttajakäyttäytymisen muutos. Painetun lehden kokonaiskustannuksista paperin ja jakelun osuus on merkittävä. Arvioimme muutoksen jälkeen saavamme noin yhden miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Nämä säästöt alkoivat toteutua Q4/2023 alkaen ja ne ovat toteutuneet tavoitteidemme mukaisella tasolla. Lisäksi viime toukokuussa päättyneiden yhteistoimintalain mukaisten muutosneuvottelujen vaikutukset näkyivät jo vuoden 2024 toisen vuosipuoliskon aikana. Näiden muutosneuvottelujen lopputuloksena henkilöstövaikutukset toteutettiin niin, että 11 henkilön työsuhde päättyi irtisanomiseen ja enintään viiden päivän lomautukset kohdistuvat noin 120 henkilöön. Näiden toimien seurauksena Mediapalveluiden kannattavuus parani vuoden 2024 aikana ja liikevoitto oli 960 tuhatta euroa (-116 teur).



Konsernin tase- ja rahoitusasema on vahva. Katsauskauden lopussa omavaraisuusaste oli 87,0 % ja nettovelkaantumisaste oli -6,9 %. Tämä antaa meille hyvän pohjan jatkaa konsernimme kehittämistä uuden strategiamme mukaisesti keskittyen erityisesti digitaalisen lisäarvon rakentamiseen.



NÄKYMÄT VUODELLE 2025



Ilkka-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.



Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.



Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.



HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA



Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2024 yhteensä 99 176 658,48 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2024 jaetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta.



Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 28.4.2025 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 6.5.2025.



Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.



Ilkka Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS LOKA-JOULUKUU



Konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 1,2 prosenttia ja oli 14 288 tuhatta euroa (14 112 teur). Marraskuun lopussa yrityskaupalla hankitun Profinderin luvut ovat mukana joulukuusta alkaen, joten niillä on vaikutusta liikevaihdon kasvuun. Markkinointi- ja teknologiapalveluiden ulkoinen liikevaihto kasvoi 2,6 %. Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 19,3 % ja teknologiapalveluiden muiden palveluiden liikevaihto laski 4,1 %. Markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuotot laskivat 22,7 %. Mediapalveluiden ulkoinen liikevaihto laski 0,6 %. Ilmoitustuotot laskivat 10,0 % ja sisältötuotot kasvoivat 5,1 %. Muu myynti laski 26,2 %. Digitaalisen liiketoiminnan osuus Ilkka-konsernin liikevaihdosta oli 65,7 % (64,4 %). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 129 tuhatta euroa (135 teur).



Loka-joulukuun kulut olivat 15 147 tuhatta euroa (14 834 teur). Kulut kasvoivat 2,1 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 1,4 % ja henkilöstökulut laskivat 1,1 %. Poistot ja arvonalentumiset laskivat 13,0 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 18,6 %.



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 212 tuhatta euroa (412 teur). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 693 tuhatta euroa (106 teur) eli 4,8 % (0,8 %) liikevaihdosta. Konsernin liiketappio oli 518 tuhatta euroa (liiketappio 175 teur) ja liikevoittoprosentti oli -3,6 (-1,2). Liiketappioon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -1 211 tuhatta euroa (-282 teur). Loka-joulukuussa 2024 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (212 tuhatta euroa) sekä yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-1 424 tuhatta euroa). Vertailukaudella loka-joulukuussa 2023 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (412 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-29 tuhatta euroa), liikearvon arvonalentumisesta (-67 tuhatta euroa) sekä hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-598 tuhatta euroa). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto kasvoi 388 tuhatta euroa. Mediapalveluiden liikevoitto kasvoi 87 tuhatta euroa.



Nettorahoituserät olivat loka-joulukuussa 575 tuhatta euroa (821 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 515 tuhatta euroa (636 teur). Korkotuotot olivat 64 tuhatta euroa (190 teur). Korkokulut olivat 10 tuhatta euroa (3 teur).



Voitto ennen veroja oli 56 tuhatta euroa (646 teur) ja katsauskauden tulos 850 tuhatta euroa (626 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,02 euroa).



Lopetettujen toimintojen tulos oli 5 tuhatta euroa (-34 teur). Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu tulos loka-joulukuussa oli 855 tuhatta euroa (592 teur). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (-0,00 euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 0,03 euroa (0,02 euroa).



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-JOULUKUU



Konsernin liikevaihto laski 3,9 prosenttia ja oli 53 927 tuhatta euroa (56 091 teur). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden ulkoinen liikevaihto laski 0,8 %. Teknologiapalveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 12,8 % ja teknologiapalveluiden muiden palveluiden liikevaihto laski 12,0 %. Markkinointi- ja viestintäpalveluiden tuotot laskivat 18,0 %. Mediapalveluiden ulkoinen liikevaihto laski 7,6 %. Ilmoitustuotot laskivat 12,3 % ja sisältötuotot laskivat 4,6 %. Muu myynti laski 35,8 %. Digitaalisen liiketoiminnan osuus Ilkka-konsernin liikevaihdosta oli 64,0 % (61,5 %).



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 740 tuhatta euroa (218 teur). Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy katsauskaudella mm. tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen myönnetty valtionavustus 200 tuhatta euroa ja hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä.



Konsernin tilikauden kulut olivat 56 443 tuhatta euroa (57 242 teur). Kulut laskivat 1,4 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 13,3 % ja henkilöstökulut laskivat 3,1 %. Poistot ja arvonalentumiset laskivat 0,7 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 18,7 %. Liiketoiminnan muut kulut 2024 sisältävät mm. hankintameno-oikaisuihin, yrityshankintaan ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviä eriä -1 554 tuhatta euroa (-19 teur).



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 221 tuhatta euroa (-340 teur). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 118 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liikevoitto 424 teur) eli 2,1 % (0,8 %) liikevaihdosta. Konsernin liiketappio oli 1 555 tuhatta euroa (liiketappio 1 272 teur) ja liikevoittoprosentti oli -2,9 (-2,3). Liiketappioon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -2 672 tuhatta euroa (-1 696 teur). Tilikaudella 2024 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (221 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-289 tuhatta euroa) sekä yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-2 605 tuhatta euroa). Tilikaudella 2023 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-340 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-99 tuhatta euroa), liikearvon arvonalentumisesta (-67 tuhatta euroa) sekä hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-1 190 tuhatta euroa). Markkinointi- ja teknologiapalveluiden liikevoitto kasvoi 70 tuhatta euroa. Mediapalveluiden liikevoitto kasvoi 1 076 tuhatta euroa.



Nettorahoituserät olivat 7 274 tuhatta euroa (6 683 teur). Nettorahoituseriin sisältyy 4 047 tuhatta euroa (3 957 teur) osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 2 714 tuhatta euroa (2 150 teur). Korkotuotot olivat 560 tuhatta euroa (584 teur). Korkokulut olivat 53 tuhatta euroa (15 teur).



Voitto ennen veroja oli 5 720 tuhatta euroa (voitto ennen veroja 5 412 teur) ja tilikauden tulos 5 952 tuhatta euroa (4 808 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,19 euroa).



Lopetettujen toimintojen tulos oli 239 tuhatta euroa (-48 teur). Vuoden 2024 lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy myyntivoitto lopetetuista toiminnoista 224 tuhatta euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen yhteenlaskettu tulos oli 6 191 tuhatta euroa (4 760 teur). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,00 euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 0,24 euroa (0,19 euroa).



TUNNUSLUKUJA 2024 2023 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, Meur *) 53,9 56,1 muutos % *) -3,9 3,1 Liikevoitto/ -tappio, Meur *) -1,6 -1,3 % liikevaihdosta *) -2,9 -2,3 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio, Meur *) 1,1 0,4 % liikevaihdosta *) 2,1 0,8 Voitto/ tappio ennen veroja, Meur *) 5,7 5,4 % liikevaihdosta *) 10,6 9,6 Tilikauden voitto/ tappio, Meur *) 6,0 4,8 % liikevaihdosta *) 11,0 8,6 Tilikauden voitto/ tappio, Meur 6,2 4,8 % liikevaihdosta 11,5 8,0 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,8 3,1 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,6 3,5 Omavaraisuusaste, % 87,0 87,4 Nettovelkaantumisaste, % -6,9 -25,5 Bruttoinvestoinnit, Meur *) **) 1,4 2,5 % liikevaihdosta 2,6 4,1 Taseen loppusumma, Meur 200,1 185,1 Maksuvalmius (current ratio) 1,1 1,9 Henkilöstö keskimäärin *) 473 508 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), eur *) 0,23 0,19 Tulos/osake (EPS), eur 0,24 0,19 Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur *) 0,15 0,20 Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,15 0,21 Oma pääoma/osake, eur 6,69 6,16 Osinko/osake (I-sarja), eur ***) 0,22 0,20 Osinko/osake (II-sarja), eur ***) 0,22 0,20 Osinko/tulos, (I-sarja), % *) 93,7 105,5 Osinko/tulos, (II-sarja), % *) 93,7 105,5 Osinko/tulos, (I-sarja), % 90,1 106,6 Osinko/tulos, (II-sarja), % 90,1 106,6 Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 6,5 6,0 Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 6,9 6,3 Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) *) 14,5 17,7 Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) *) 13,5 16,9 Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 13,9 17,9 Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 13,0 17,1 Osakekannan markkina-arvo, Meur ****) 81,6 81,8 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä ****) 25 360 103 25 369 057 Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä ****) 25 360 103 25 360 103



*) Jatkuvat toiminnot

**) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa oleviin osakkeisiin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Ei sisällä IFRS 16 Vuokrasopimukset lisäyksiä.

***) Vuodelta 2024 hallituksen esitys

****) Osakemäärät eivät sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.



VUOSIKERTOMUS 2024



Ilkka-konsernin vuosikertomus 2024 sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen julkaistaan viikolla 13.



TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN



Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-konsernin tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2024 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka.com.



Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Konsernin yhtiöistä Summa Collectiven muodostavat Liana, Evermade, MySome, Myynninmaailma ja Profinder, jotka tuottavat markkinointi-, teknologia- ja datapalveluita. I-Mediat Oy julkaisee maakuntamedia Ilkka-Pohjalaisen lisäksi kaupunki- ja paikallismedioita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 markkinoinnin, teknologian ja median osaajaa.

