Sisäpiiritieto: Huhtamäki Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2026 ja vuonna 2027 erääntyvistä velkakirjoistaan

EI JAETTAVAKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, SEN ALUEILLA JA HALLINNOIMILLA ALUEILLA, MISSÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTIOSSA TAI COLUMBIAN LIITTOPIIRISSÄ (”YHDYSVALLAT”) TAI YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVILLE TAI ASUVILLE TAI YHDYSVALTALAISILLE HENKILÖILLE TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU ON LAINVASTAISTA.

Huhtamäki Oyj (”Huhtamäki”) julkistaa aikeensa laskea liikkeeseen euromääräinen ja kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina uuden 2 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman (Euro Medium Term Note, EMTN-ohjelma) puitteissa (”Uudet Velkakirjat” tai ”Uusi Velkakirjalaina”) markkinatilanteen niin salliessa. Uuden Velkakirjalainan liikkeeseen laskettavan määrän odotetaan olevan 300 miljoonaa euroa. BNP PARIBAS, J.P. Morgan, OP Yrityspankki ja SEB toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisäksi OP Yrityspankki Oyj (”Tarjouksentekijä”) kutsuu tänään jäljempänä esitetyssä taulukossa listattujen, Huhtamäen liikkeeseen laskemien ja vuosina 2026 ja 2027 erääntyvien velkakirjojen (”Velkakirjat”) haltijat myymään Velkakirjansa käteistä vastaan (”Takaisinostotarjous”).

Se, hyväksyykö Tarjouksentekijä ostettavaksi Ostotarjouksessa pätevästi tarjotut Velkakirjat, on ehdollinen rajoituksetta (i) Uuden Velkakirjalainan hinnoittelun tapahtumiselle, (ii) sille, allekirjoittavatko muun muassa Huhtamäki ja järjestäjäpankit, toimien Uusien Velkakirjojen ostamista ja merkitsemistä koskevan merkintäsopimuksen pääjärjestäjien ominaisuudessa, kyseisen merkintäsopimuksen, ja (iii) sille, onko kyseinen merkintäsopimus täysimääräisesti voimassa soveltuvana selvityspäivänä (”Uutta liikkeeseenlaskua koskeva ehto”). Tarjousaika päättyy 1.9.2025 klo 18.00 (Suomen aikaa), ja Takaisinostotarjous tehdään 25.8.2025 päivätyssä ostotarjousmuistiossa (”Ostotarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaan ja ehdollisena jäljempänä esitetyille tarjousrajoituksille, jotka kuvataan tarkemmin Ostotarjousmuistiossa. Tässä tiedotteessa käytetyillä, mutta määrittelemättömillä isoin alkukirjaimin kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Ostotarjousmuistiossa.

Mikäli Uutta liikkeeseenlaskua koskeva ehto täyttyy tai Tarjouksentekijä luopuu siitä, Tarjouksentekijä maksaa takaisinostettavaksi hyväksytyistä Velkakirjoista ostotarjousvastikkeet, jotka tullaan määrittämään arviolta 2.9.2025 noin klo 15.00 (Suomen aikaa) Ostotarjousmuistiossa kuvatulla tavalla viitaten soveltuvan ostomarginaalin (Purchase Spread) summiin, kuten jäljempänä on kuvattu, ja soveltuvaan viitekorkoon (Benchmark Rate).

Velkakirjojen kuvaus ISIN-koodi Jäljellä oleva velkapääoma Ostotarjouksen koko Osto-marginaali (Purchase Spread)

Viitekorko (Benchmark Rate) 175 000 000 €

1,125 % senioriehtoinen vakuudeton 20.11.2026 erääntyvä velkakirjalaina FI4000410915 175 000 000 € Kaikki Velkakirjat

”Any and all” +0 bps 2026 Interpoloitu euromääräinen Mid-Swap -korko 500 000 000 €

4,250 % senioriehtoinen vakuudeton 9.6.2027 erääntyvä velkakirjalaina FI4000523550 500 000 000 € Enintään 100 000 000 € vuoden 2027 Velkakirjojen nimellisarvosta (tai vastaavasti muu Tarjouksentekijän yksinomaisen harkintansa mukaan määrittämä summa) +20 bps 2027 Interpoloitu euromääräinen Mid-Swap -korko

OP Yrityspankki Oyj toimii Takaisinostotarjouksen tarjouksentekijänä, järjestäjäpankkina ja asiamiehenä, ja BNP PARIBAS toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina.

Yhteystiedot:

Järjestäjäpankit:

BNP PARIBAS: Puh. +33 1 55 77 78 94, sähköposti: liability.management@bnpparibas.com

OP Yrityspankki Oyj: Puh. +358 50 599 1281, sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Takaisinostotarjouksen asiamies:

OP Yrityspankki Oyj: Puh. +358 10 252 7740, sähköposti: yhtiotapahtumat@op.fi

Lisätietoja:

Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. +358 10 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

