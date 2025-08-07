Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2025: Haastava markkinaympäristö vaikutti tulokseen, säästöohjelma etenee suunnitellusti

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 7.8.2025 klo 9.30

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2025:

Haastava markkinaympäristö vaikutti tulokseen, säästöohjelma etenee suunnitellusti

AVAINLUKUJA

 4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
 20252024202520242024
Liikevaihto, milj. euroa99,8118,7217,3232,3462,3
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa3,25,07,39,517,0
Vertailukelpoinen käyttökate, %3,24,23,34,13,7
Käyttökate, milj. euroa2,63,86,68,417,2
Käyttökate, %2,63,23,13,63,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa-1,00,4-1,30,3-1,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, %-1,00,3-0,60,1-0,3
Liikevoitto, milj. euroa-1,6-0,8-1,9-0,7-1,3
Liikevoitto, %-1,6-0,7-0,9-0,3-0,3
Raportointikauden voitto, milj. euroa-4,0-1,9-6,2-2,9-5,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa-10,12,1-10,5-0,13,9
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa-0,170,04-0,180,000,07
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa-0,07-0,03-0,11-0,05-0,09
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-1,40,3-0,7
Velkaantumisaste (gearing), %85,547,951,7

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Huhti–kesäkuu 2025 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 16 % ja oli 99,8 milj. euroa (118,7)
- Vertailukelpoinen käyttökate laski ja oli 3,2 milj. euroa (5,0)
- Liiketoiminnan rahavirta oli -10,1 milj. euroa (2,1)
- Charles Héaulmé uudeksi toimitusjohtajaksi, aloittaa 11.8.

Tammi–kesäkuu 2025 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 6 % vertailukaudesta ja oli 217,3 milj. euroa (232,3)
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 7,3 milj. euroa (9,5)
- Liiketoiminnan rahavirta oli -10,5 milj. euroa (-0,1)

Näkymät vuodelle 2025

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 paranee vuodesta 2024. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

Talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Janne Silonsaari:

"Toisen vuosineljänneksen aikana markkinoilla oli paljon volatiliteettia lähinnä Yhdysvaltojen tullitilanteen vuoksi. Ennen kuin korkeat tullit Kiinan osalta tulivat voimaan, kasvattivat kuitukangasasiakkaat Yhdysvalloissa varastojaan pääasiassa juuri Kiinasta tulevilla tuotteilla. Tämä johti hetkellisesti ylimääräisiin varastoihin koko toimitusketjussa ja vaikutti negatiivisesti kysyntään toisella vuosineljänneksellä. Asteittainen elpyminen nähtiin vuosineljänneksen loppupuolella, mutta silti toisen vuosineljänneksen myyntimme, 99,8 milj. euroa, oli 15 % alhaisempi kuin vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä ja 16 % alhaisempi kuin vertailukaudella vuonna 2024 (118,7). Tämä heijastui negatiivisesti kannattavuuteemme, ja yhdessä Bethunen investoinnin käyttöönoton ja toimitusjohtajan vaihdoksesta johtuvien kulujen kanssa, johti toisella vuosineljänneksellä odotettua alhaisempaan vertailukelpoiseen käyttökatteeseen, joka oli 3,2 milj. euroa (5,0).

Kannattavuutemme tukemiseksi toteutimme toisen vuosineljänneksen lopussa kustannussäästöohjelman, jonka tavoitteena on noin 10 milj. euron säästöt. Ohjelman myötä vähennettiin noin 60 positiota maailmanlaajuisesti. Lisäksi urakoitsijoiden määrää supistettiin ja olemme käynnistäneet useita muita säästötoimenpiteitä. Suurin osa näistä toimenpiteistä saadaan toteutettua vuoden loppuun mennessä.

Espanjassa käynnissä oleva suuri investointimme etenee suunnitelmien mukaisesti. Jatkamme Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa tehdyn investoinnin tuotannon ylösajoa.

Olen tyytyväinen uusimaamme rahoitusopimukseen, joka sisältää uusitun rahoitusluottolimiitin ja määraikaisen lainasopimuksen ja tukee taloudellista asemaamme tulevaisuudessa.

Katsoessamme eteenpäin, keskitymme edelleen toteuttamaan käännettä tuloskehityksessämme sekä vahvistamaan yhtiömme suorituskykyä uuden toimitusjohtajamme Charles Héaulmén johdolla. Hän aloittaa toimitusjohtajana 11.8.2025.”

LIIKEVAIHTO

Huhti–kesäkuu 2025

Suomisen liikevaihto laski huhti–kesäkuussa 16 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 99,8 milj. euroa (118,7). Myyntimäärät olivat vertailukautta alhaisemmat kun taas myyntihinnat olivat korkeammat. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli 3,6 milj. euroa negatiivinen.

Suomisen liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja EMEA. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 59,9 milj. euroa (75,7) ja EMEA-liiketoiminta-alueen 40,0 milj. euroa (43,0).


Tammi–kesäkuu 2025

Suomisen liikevaihto laski tammi–kesäkuussa 6 % vertailukaudesta ja oli 217,3 milj. euroa (232,3). Myyntimäärät laskivat vertailukauden H1/2024 tasosta, mutta myyntihinnat olivat nousivat seuraten korkeampia raaka-ainehintoja. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli 3,2 milj. euroa negatiivinen.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 133,5 milj. euroa (145,7) ja EMEA-liiketoiminta-alueen 83,9 milj. euroa (86,5).


KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti–kesäkuu 2025

Vertailukelpoinen käyttökate oli 3,2 milj. euroa (5,0). Lasku johtui pääasiassa alhaisemmista myyntimääristä ja toimitusjohtajan vaihtumiseen liittyvistä kustannuksista.

Valuuttakurssien vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli -0,2 milj. euroa.

Käyttökate oli 2,6 milj. euroa (3,8) johtuen pääasiassa toukokuussa aloitetusta uudelleenjärjestelyohjelmasta. Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,6 milj. euroa (-1,2).

Vertailukelpoinen liikevoitto laski vertailukaudesta ja oli -1,0 milj. euroa (0,4). Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ja oli -1,6 milj. euroa (-0,8). Liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,6 milj. euroa (-1,2).

Voitto ennen tuloveroja oli -4,5 milj. euroa (-1,9) ja raportointikauden voitto -4,0 milj. euroa (-1,9).

Tammi–kesäkuu 2025

Vertailukelpoinen käyttökate oli 7,3 milj. euroa (9,5). Myyntimäärämme olivat pienemmät kuin vertailukaudella, mutta korkeammat myyntihinnat kompensoivat alhaisempien myyntimäärien vaikutusta. Lisäksi toimitusjohtajan vaihdoksesta aiheutui lisäkustannuksia. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli -0,9 milj. euroa.

Käyttökate heikkeni 6,6 milj. euroon (8,4). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,6 milj. euroa (-1,0).

Vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,3 milj. euroa (0,3). Liikevoitto laski ja oli -1,9 milj. euroa (-0,7). Liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,6 milj. euroa (-1,0).

Voitto ennen tuloveroja oli -6,7 milj. euroa (-2,6) ja raportointikauden voitto -6,2 milj. euroa (-2,9).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 86,8 milj. euroa (56,6). Velkaantumisaste oli 85,5 % (47,9 %) ja omavaraisuusaste 36,5 % (37,6 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–kesäkuussa -4,8 milj. euroa (-1,9) eli -2,2 % (-0,8 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 2,0 milj. eurolla (pienensi 0,5 milj. eurolla).

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa -10,1 milj. euroa (2,1) ja tammi–kesäkuussa -10,5 milj. euroa (-0,1). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli tammi–kesäkuussa -0,18 euroa (0,00) ja vuosineljänneksellä -0,17 euroa (0,04).

Käyttöpääoman muutos oli toisella vuosineljänneksellä -10,3 milj. euroa (-1,2).

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vuoden ensimmäisellä puoliskolla lähinnä nettokäyttöpääoman negatiivisen kehityksen ansiosta. Nettokäyttöpääoman muutos oli -13,1 milj. euroa, edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla -7,0 milj. euroa.

Suominen sopi kesäkuun lopussa uudesta kolmivuotisesta syndikoidusta lainajärjestelystä, joka koostuu 50 milj. euron määräaikaisesta lainasta sekä 50 milj. euron luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa vuodella. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S:n ja Nordea Bank Abp:n kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing) ja se korvaa Suomisen aiemman, 100 milj. euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Danske Bank A/S ja Nordea Abp.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa 11,7 milj. euroa (6,4). Suurimmat yksittäiset investoinnit liittyivät kasvuinvestointeihin Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa sekä Alicanten tehtaalla Espanjassa. Muut investoinnit koostuivat pääosin normaaleista ylläpitoinvestoinneista.

Katsauskauden poistot ja arvonalentumiset olivat 8,5 milj. euroa (9,1).

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Suominen asettaa turvallisuuden ja tapaturmien ehkäisyn etusijalle tavoitteenaan nolla poissaoloon johtavaa tapaturmaa (LTA). Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Suomisen tuotantolaitoksilla tapahtui 1 (2) poissaoloon johtanut työtapaturma.

Työturvallisuuden varmistaminen on Suomisen ensisijainen tavoite, ja olemme käynnistäneet uuden kampanjan, joka keskittyy trukkien turvallisuuteen. Trukit ovat välttämättömiä päivittäisissä toiminnoissamme, mutta ne aiheuttavat myös merkittäviä turvallisuusriskejä, jos niiden käytössä ei olla huolellisia. Kampanjan avulla vahvistamme sitoutumistamme työturvallisuuteen ja pyrimme vähentämään trukkeihin liittyviä onnettomuuksia sekä tekemään trukkien käytöstä on tehokasta ja turvallista kaikille.

Osana Suomisen strategista Total Productive Manufacturing -ohjelmaa kaikille toimihenkilöille on järjestettty Raw Material Efficiency (RME) (raaka-aineiden tehokkuus) -koulutus kesäkuun loppuun mennessä. RME on asetettu yhteiseksi tavoitteeksi Suomisen johtoryhmän jäsenille ja tuotannon työntekijöille. On erittäin tärkeää, että myös kaikki toimihenkilöt ymmärtävät RME:n tarkoituksen ja sisällön.

Olemme sitoutuneet parantamaan tuotantomme tehokkuutta ja resurssien käyttöä ja tavoitteenamme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (scope 1, 2 ja 3) Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen mukaisesti siten, että ilmaston lämpeneminen rajoittuu 1,5 celsiusasteeseen. Toinen tavoitteemme on vähentää kaatopaikalle päätyvän tuotantojätteen määrä nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Tuotevalikoimaamme kuuluu vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja, joilla on yhä pienempi ympäristövaikutus. Tavoitteemme on, että yli kaksi kolmasosaa käytetyistä raaka-aineista on peräisin kasvipohjaisista lähteistä ja että yli puolet uusista tutkimus- ja kehityshankkeista keskittyisi vastuullisten tuotteiden kehittämiseen. Toisella vuosineljänneksellä 28 % liikevaihdostamme koostui kolmen viime vuoden aikana lanseeratuista tuotteista.

Edistämme vastuullista liiketoimintaa ja avointa viestintää. Tavoitteenamme on arvioida kaikki laatuvaatimukset täyttävät raaka-ainetoimittajat Suomisen vastuullisuuskriteerien mukaisesti ja kouluttaa kaikki työntekijät Suomisen vastuullisuuskoulutusohjelmassa.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain. Suominen raportoi yksityiskohtaisesti edistymisestään vastuullisuustyössä 1.4. julkaistussa kestävyysraportissaan, joka sisältyi Suomisen vuoden 2024 vuosikertomuksessa julkaistuun hallituksen toimintakertomukseen. Kestävyysraportti on laadittu Suomen kirjanpitolain, EU:n kestävyysraportointistandardien (ESRS) ja EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2025 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suomisen osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2025 oli 354 847 osaketta eli 0,6 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,73 euroa, alin 1,89 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,13 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 1,98 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2025 oli 114,4 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 486 744 omaa osaketta 30.6.2025.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toukokuussa luovutettiin yhteensä 36 013 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Toimitusjohtajan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhden ansaintajakson päätyttyä toimitusjohtaja Tommi Björnmanille siirrettiin kesäkuussa yhteensä 9 359 osaketta.



Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 25.4.2025 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2025 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavien kahden viikon ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 16.5.2025.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso2023–20252024–20262025–2027
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %)Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2026Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2027Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2028
Osallistujat14 henkilöä17 henkilöä24 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä309 000499 1031 003 516


Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Toimitusjohtaja Tommi Björnmanin osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajan odotettiin omistavan tai hankkivan enintään 30 000 Suomisen osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa toimitusjohtajan osakesijoitukseen luovuttamalla hänelle vastikkeetta enintään 60 000 osaketta (bruttona sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Kannustinjärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, 1.6.2023–1.6.2024, 1.6.2023–1.6.2025 ja 1.6.2023–1.6.2026. Mahdollinen palkkio maksettiin osittain osakkeina ja osittain rahana kolmessa yhtä suuressa erässä kunkin ansaintajakson jälkeen edellyttäen, että toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa palkkion maksuhetkellä. Rahaosuus oli tarkoitettu kattamaan toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän toinen ansaintajakso päättyi kesäkuussa, ja toimitusjohtajalle siirrettiin 9 359 osaketta. Järjestelmä päättyi kesäkuussa, koska Tommi Björnman palvelussuhde päättyi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2025.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. 

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Björn Borgmanin, Charles Héaulmén, Nina Linanderin ja Laura Remeksen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Gail Ciccione ja Maija Joutsenkoski.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Charles Héaulmé.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab ilmoitti nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, KRT Anders Lundinin. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Anders Lundin. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Suominen julkaisi pörssitiedotteen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä 25.4.2025. Pörssitiedote ja uusien hallituksen jäsenien esittelyt löytyvät Suomisen internetsivuilta www.suominen.fi.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja strategiavaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander, ja Andreas Ahlström sekä Laura Remes valittiin uudelleen jäseniksi. Maija Joutsenkoski valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Charles Héaulmé, ja Björn Borgman valittiin uudelleen jäseneksi. Gail Ciccione valittiin uudeksi jäseneksi. Strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Laura Remes, ja Andreas Ahlström valittiin uudelleen jäseneksi. Maija Joutsenkoski valittiin uudeksi jäseneksi.


Hallituksen valtuutukset

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2026 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 5 000 000 kappaletta. Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja se voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää tai hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutukseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Katsauskauden aikana Suominen ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

MUUTOKSET SUOMISEN JOHTORYHMÄSSÄ

Minna Rouru aloitti Suomisen henkilöstö- ja viestintäjohtajana tammikuussa.

Mark Ushpol aloitti Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtajana tammikuussa.

Darryl Fournier aloitti Suomisen operatiivisena johtajana helmikuussa.

Suominen ilmoitti 16.6., että Jonni Friman, EVP, Transformation Management Office ja johtoryhmän jäsen, jätti Suomisen heinäkuun lopussa.

Suominen ilmoitti 30.6., että toimitusjohtaja Tommi Björnman jättää Suomisen, ja että Suomisen hallitus on nimittänyt Charles Héaulmén, hallituksen puheenjohtajan, uudeksi toimitusjohtajaksi. Héaulmé aloittaa 11. elokuuta 2025. Janne Silonsaari, talousjohtaja, on nimitetty väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 30.6.2025 alkaen.

Héaulmé jatkaa hallituksen puheenjohtajana Suomisen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään vuonna 2026, asti. Hän luopui hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajuudestaan ja jäsenyydestään 30.6.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Markkinat pysyivät epävakaina vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Geopoliittinen epävarmuus, erityisesti USA:n tullimaksujen osalta, vaikuttaa edelleen globaaleihin toimitusketjuihin. Tämä on johtanut toimitusketjuissa väliaikaisesti normaalia suurempiin varastotasoihin, erityisesti USA:ssa.

Ukrainassa jatkuvan sodan suora vaikutus Suomisen liiketoimintaan on vähäinen, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suominen yhtiönä kärsii eniten sodan välillisistä taloudellisista vaikutuksista. Konflikti Punaisellamerellä on aiheuttanut volatiliteettia merirahdin hintoihin.

Muita Suomisen riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa valmistukseen, kilpailuun, raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen liittyvät riskit, asiakaskohtaiset myyntimäärät ja luotot, lainsäädännön muutokset, poliittinen ympäristö tai taloudellinen tilanne ja investoinnit sekä taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2024 osoitteesta suominen.fi/fi/sijoittajille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Seuraamme jatkuvasti markkinoiden kehitystä ja asiakkailtamme saamia signaaleja, mutta yleinen maailmantalouden epävarmuus ja tiukka kilpailutilanne tekevät pitkän aikavälin tarkastelusta haastavaa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Geopoliittiset jännitteet, epävakaudet Lähi-idässä ja sota Ukrainassa luovat edelleen epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Mahdollisten vaikutusten Suomiseen yhtiönä oletetaan olevan pääasiassa epäsuoria. Mikäli näiden vaikutus ulottuisi kuitenkin raaka-aineiden hintoihin ja kuljetuskustannuksiin, olisi sillä välitön vaikutus Suomiseen.. Seuraamme tilanteita jatkuvasti.

Meneillään olevakehitys Yhdysvaltojen tulleissa lisää markkinoiden epävarmuutta. Tullipolitiikan vaihtelut voivat johtaa tilapäisiin häiriöihin toimitusketjuissa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2025

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 paranee vuodesta 2024. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2024 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ei ollut.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Janne Silonsaari esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 7.8.2025 klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.events.inderes.com/q2-2025. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50051445. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tammi–syyskuun 2025 osavuosikatsauksensa 29.10.2025 noin klo 9.30.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2025

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2025 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2024.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2025, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE  

1 000 euroa30.6.202530.6.202431.12.2024
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet1 8724 3392 754
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet117 006115 183120 356
Käyttöoikeusomaisuuserät9 42611 17811 003
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Muut pitkäaikaiset saamiset146110158
Laskennalliset verosaamiset3 8741 6952 269
Pitkäaikaiset varat yhteensä148 241148 421152 457
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus43 09544 88347 470
Myyntisaamiset56 38268 91162 477
Muut lyhytaikaiset saamiset6 7735 5146 119
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset600835514
Rahavarat23 67445 91941 340
Lyhytaikaiset varat yhteensä130 525166 062157 919
    
Varat yhteensä278 766314 483310 376
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 69275 69275 692
Arvonmuutos- ja muut rahastot553436436
Kurssierot-6 5561 7233 312
Kertyneet voittovarat-4 6533 6891 626
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma101 577118 081117 608
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat5 8749 0347 990
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä189172189
Pitkäaikaiset varaukset560596588
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat7 7669 7669 277
Muut pitkäaikaiset korolliset velat50 000
Joukkovelkakirjalainat49 68449 52649 606
Pitkäaikaiset velat yhteensä114 07369 09467 650
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset varaukset853 020178
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 7462 7632 877
Muut lyhytaikaiset korolliset velat40 00040 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat457221214
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat59 82781 30381 849
Lyhytaikaiset velat yhteensä63 116127 308125 118
    
Velat yhteensä177 189196 402192 768
    
Oma pääoma ja velat yhteensä278 766314 483310 376

TULOSLASKELMA

1 000 euroa4-6/20254-6/20241-6/20251-6/20241-12/2024
Liikevaihto99 827118 668217 328232 255462 318
Hankinnan ja valmistuksen kulut-92 823-109 756-201 979-215 200-432 589
Bruttokate7 0048 91215 34917 05529 729
Liiketoiminnan muut tuotot6015161 5091 1954 952
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-8 492-9 032-16 694-16 809-32 068
Tutkimus- ja kehityskulut-700-1 182-1 658-2 145-4 023
Liiketoiminnan muut kulut-14-32-399-14152
Liikevoitto -1 602-816-1 894-718-1 257
Nettorahoituskulut-2 888-1 095-4 761-1 885-4 086
Voitto ennen tuloveroja-4 489-1 911-6 655-2 603-5 343
Tuloverot492-28486-34153
Raportointikauden voitto -3 997-1 939-6 169-2 944-5 290
      
Osakekohtainen tulos, euroa     
Laimentamaton-0,07-0,03-0,11-0,05-0,09
Laimennettu-0,07-0,03-0,11-0,05-0,09

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa4-6/20254-6/20241-6/20251-6/20241-12/2024
      
Raportointikauden voitto-3 997-1 939-6 169-2 944-5 290
      
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Kurssierot-7 644-161-11 2891 9913 949
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot928-1191 421-379-749
Yhteensä-6 716-280-9 8681 6123 201
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät-11
Yhteensä-11
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-6 716-280-9 8681 6123 190
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä-10 714-2 219-16 037-1 332-2 100

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202511 86024 68175 6923 312
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät-9 868
Laaja tulos yhteensä-9 868
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 30.6.202511 86024 68175 692-6 556


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.20254361 626117 608
Raportointikauden voitto-6 169-6 169
Muut laajan tuloksen erät− -9 868
Laaja tulos yhteensä-6 169-16 037
Osakeperusteiset maksut-62-62
Omien osakkeiden luovutus6969
Siirrot erien välillä117-117
Oma pääoma 30.6.2025553-4 653101 577


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202411 86024 68175 692111
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät1 612
Laaja tulos yhteensä1 612
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 30.6.202411 86024 68175 6921 723


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202431612 251124 912
Raportointikauden voitto-2 944-2 944
Muut laajan tuloksen erät1 612
Laaja tulos yhteensä-2 944-1 332
Osingonjako-5 769-5 769
Osakeperusteiset maksut210210
Omien osakkeiden luovutus6161
Siirrot erien välillä120-120
Oma pääoma 30.6.20244363 689118 081


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202411 86024 68175 692111
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät3 201
Laaja tulos yhteensä3 201
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 31.12.202411 86024 68175 6923 312
1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 
Oma pääoma 1.1.202431612 251124 912 
Raportointikauden voitto-5 290-5 290 
Muut laajan tuloksen erät-113 190 
Laaja tulos yhteensä-5 301-2 100 
Osingonjako-5 769-5 769 
Osakeperusteiset maksut511511 
Omien osakkeiden luovutus5454 
Siirrot erien välillä120-120 
Oma pääoma 31.12.20244361 626117 608 

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-6/20251-6/20241-12/2024
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto-6 169-2 944-5 290
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä13 44112 32121 244
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta7 2729 37715 954
Nettokäyttöpääoman muutos-13 090-6 988-5 931
Rahoituserät-3 786-2 823-4 975
Tuloverot-912352-1 191
Liiketoiminnan rahavirta-10 516-813 857
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-12 861-6 383-14 391
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit281114
Investointien rahavirta-12 833-6 382-14 277
    
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot50 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot48 00080 000160 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-89 394-81 596-163 312
Osingonjako-5 769-5 769
Rahoituksen rahavirta8 606-7 365-9 081
    
Rahavarojen muutos-14 742-13 829-19 501
    
Rahavarat raportointikauden alussa41 34058 75558 755
Valuuttakurssimuutosten vaikutus-2 9239932 086
Rahavarojen muutos-14 742-13 829-19 501
Rahavarat raportointikauden lopussa23 67445 91941 340

TUNNUSLUVUT

 4-6/
2025		4-6/
2024		1-6/
2025		1-6/
2024		1-12/
2024
Liikevaihdon muutos, % *-15,95,3-6,41,22,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %7,07,57,17,36,4
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %3,24,23,34,13,7
Käyttökate, osuus liikevaihdosta, %2,63,23,13,63,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %-1,00,3-0,60,1-0,3
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %-1,6-0,7-0,9-0,3-0,3
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-2,9-0,9-2,2-0,8-0,9
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %-4,5-1,6-3,1-1,1-1,2
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %-4,0-1,6-2,8-1,3-1,1
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa5 9354 44111 7386 44516 004
Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa4 1824 5748 5359 14918 431
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-7,6-2,9-4,4
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-1,40,3-0,7
Omavaraisuusaste, %36,537,637,9
Velkaantumisaste (gearing), %85,547,951,7
Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina)711674689
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton-0,07-0,03-0,11-0,05-0,09
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu-0,07-0,03-0,11-0,05-0,09
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa-0,170,04-0,180,000,07
Osakekohtainen oma pääoma, euroa1,762,052,04
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 772 47557 727 10357 727 103
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa1,982,742,28
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa1,892,501,96
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,732,932,93
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa2,132,722,53
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa114,4158,2131,6
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä354 847403 056951 426
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä0,60,71,7

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

   30.6.202530.6.202431.12.2024
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  107 76659 76659 277
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  2 74642 76342 877
Rahavarat  -23 674-45 919-41 340
Korolliset nettovelat  86 83856 61060 815

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2024 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2024 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)



 Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)



 Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


1 000 euroa 30.6.202530.6.202431.12.2024
Raportointikauden voitto -6 169-2 944-5 290
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 747 53657 699 92257 713 587
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 755 33657 782 61857 878 570
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton -0,11-0,05-0,09
Laimennettu -0,11-0,05-0,09

        

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta



 Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.6.202530.6.202431.12.2024
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa -10 516-813 857
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 47557 727 10357 727 103
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,180,000,07

        
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma



 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.6.202530.6.202431.12.2024
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 101 577118 081117 608
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 47557 727 10357 727 103
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1,762,052,04

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  30.6.202530.6.202431.12.2024
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 47557 727 10357 727 103
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa1,982,742,28
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 114,4158,2131,6

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  30.6.202530.6.202431.12.2024
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 354 847403 056951 426
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 747 53657 699 92257 713 587
Osakkeiden vaihto, % 0,60,71,7

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.

Vertailukelpoinen liikevoitto

1 000 euroa 30.6.202530.6.202431.12.2024
Liikevoitto -1 894-718-1 257
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 6851 2711 605
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut / kuluvarausten peruutukset -49-1 435
+ Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 4
+ Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat liiketoiminnan muut tuotot -184-305
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot 33
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset -53-41
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 258320-1 426

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

1 000 euroa 30.6.202530.6.202431.12.2024
Liikevoitto -1 894-718-1 257
+ Poistot ja arvonalentumiset8 5359 14918 680
Käyttökate 6 6418 43117 174
     
     
Käyttökate 6 6418 43117 174
+ Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät6361 034-173
Vertailukelpoinen käyttökate 7 2779 46517 001

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.6.202530.6.202431.12.2024
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 13154109
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin11 6076 39115 895
Bruttoinvestoinnit 11 7386 44516 004

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 30.6.202530.6.202431.12.2024
Korolliset velat 110 196102 055101 760
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 316474394
Rahavarat-23 674-45 919-41 340
Korolliset nettovelat 86 83856 61060 815
     
Korolliset velat 110 196102 055101 760
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 316474394
Korollisten velkojen nimellisarvo 110 512102 529102 154

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 30.6.202530.6.202431.12.2024
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -8 516-3 594-5 290
     
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2024 / 30.6.2023 / 31.12.2023 118 081127 236124 912
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2024 / 30.9.2023 / 31.3.2024 110 781130 283126 045
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2024 / 31.12.2023 / 30.6.2024 117 608124 912118 081
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2025 / 31.3.2024 / 30.9.2024 112 466126 045110 781
Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2025 / 30.6.2024 / 31.12.2024 101 577118 081117 608
Keskiarvo 112 103125 311119 485
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % -7,6-2,9-4,4

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat


1 000 euroa 30.6.202530.6.202431.12.2024
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 101 577118 081117 608
Korolliset velat 110 196102 055101 760
Rahavarat-23 674-45 919-41 340
Sijoitettu pääoma 188 099174 218178 028

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 30.6.202530.6.202431.12.2024
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -2 433581-1 257
     
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2024 / 30.6.2023 / 31.12.2023 174 218182 005168 435
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2024 / 30.9.2023 / 31.3.2024 173 650181 914174 706
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2024 / 31.12.2023 / 30.6.2024 178 028168 435174 218
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2025 / 31.3.2024 / 30.9.2024 179 559174 706173 650
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2025 / 30.6.2024 / 31.12.2024 188 099174 218178 028
Keskiarvo 178 711176 255173 807
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -1,40,3-0,7

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot
   


1 000 euroa 30.6.202530.6.202431.12.2024
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 101 577118 081117 608
     
Taseen loppusumma 278 766314 483310 376
Saadut ennakot -107-37-31
  278 659314 446310 345
     
Omavaraisuusaste, % 36,537,637,9

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100 
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 


1 000 euroa 30.6.202530.6.202431.12.2024
Korolliset nettovelat 86 83856 61060 815
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 101 577118 081117 608
Velkaantumisaste, % 85,547,951,7


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-6/20251-6/20241-12/2024
Suomi1 7681 8073 619
Muu Eurooppa76 88679 731159 639
Pohjois- ja Etelä-Amerikka138 317150 354297 628
Muut maat3573621 432
Yhteensä217 328232 255462 318

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20252024
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Amerikat59 87473 57772 65969 52375 69470 030
EMEA39 98143 93545 82942 06542 97743 549
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit-29-1122-35-38
Yhteensä99 827117 501118 510111 553118 668113 587

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20252024
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto99 827117 501118 510111 553118 668113 587
Vertailukelpoinen käyttökate3 2174 0604 2313 3054 9824 484
% liikevaihdosta3,23,53,63,04,23,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-6361 13572-1 224190
Käyttökate2 5814 0605 3653 3773 7584 673
% liikevaihdosta2,63,54,53,03,24,1
       
Vertailukelpoinen liikevoitto-966-292-265-1 481408-88
% liikevaihdosta-1,0-0,2-0,2-1,30,3-0,1
       
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät-6361 13572-1 224186
Liikevoitto-1 602-292869-1 409-81699
% liikevaihdosta-1,6-0,20,7-1,3-0,70,1
Nettorahoituskulut-2 888-1 874-275-1 926-1 095-790
Voitto ennen tuloveroja-4 489-2 166595-3 335-1 911-691
% liikevaihdosta-4,5-1,80,5-3,0-1,6-0,6

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, joilla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suomisella on erilliset konsulttisopimukset kahden hallituksen jäsenen, Laura Remeksen ja Gail Ciccionen, kanssa. Konsulttisopimusten perusteella heiltä ostetut palvelut olivat tammi−kesäkuussa seuraavat: Laura Remes 13 tuhatta euroa ja Gail Ciccione 12 tuhatta euroa. Lisäksi ostovelkoja oli 5 tuhatta euroa (Gail Ciccionelle).

Suominen Oyj:n 25.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2025 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 36 013 osaketta. Osakkeet luovutettiin 16.5.2025 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 75 987 euroa.

Toimitusjohtaja Tommi Björnmanin kannustinjärjestelmän toinen ansaintajakso päättyi kesäkuussa, ja toimitusjohtajalle siirrettiin 9 359 osaketta. Luovutettujen osakkeiden ja rahana maksetun osuuden arvo oli 40 604 euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

1 000 euroaAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keetAineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa120 3562 754112 7276 084112 7276 084
Investoinnit ja lisäykset11 6071316 3915415 895109
Myynnit ja vähennykset
Poistot ja arvonalentumiset-6 072-1 010-5 967-1 800-12 083-3 439
Kurssierot ja muut muutokset-8 885-42 03203 8170
Kirjanpitoarvo kauden lopussa117 0061 872115 1834 339120 3562 754

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 30.6.202530.6.202431.12.2024
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa11 00311 10911 109
Lisäykset4661 3222 580
Myynnit ja vähennykset-87-25-33
Poistot ja arvonalentumiset-1 453-1 382-2 909
Kurssierot ja muut muutokset-503155256
Kirjanpitoarvo kauden lopussa9 42611 17811 003

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-6/20251-6/20241-12/2024
Korolliset velat yhteensä kauden alussa101 760102 278102 278
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa42 87743 11743 117
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-89 394-81 596-163 312
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset48 00080 000160 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan134227630
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-27-194-284
Siirrot pitkäaikaisista lainoista1 3471 1672 643
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-1904181
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa2 74642 76342 877
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa9 2779 7119 711
Pitkäaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset50 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan3311 0941 949
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-63-8-11
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-1 347-1 167-2 643
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-433136272
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa57 7669 7669 277
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa49 60649 44949 449
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan7877157
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa49 68449 52649 606
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 110 196102 055101 760

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa30.6.202530.6.202431.12.2024
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut405465393
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset13 7893 37811 267
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu1783274
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista1 6252 4581 921
Muut omat vastuut14 19412 18718 307
Yhteensä15 81914 64620 228

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Kirjanpitoarvo
d. Käypä arvo

1 000 euroaa.b.c.d.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset56 38256 38256 382
Korko- ja muut rahoitussaamiset415415415
Rahavarat23 67423 67423 674
Yhteensä 30.6.202580 47242180 89380 893


1 000 euroaa.b.c.d.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset62 47762 47762 477
Korko- ja muut rahoitussaamiset246246246
Rahavarat41 34041 34041 340
Yhteensä 31.12.2024104 063421104 484104 484

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2024.

RAHOITUSVELAT

 30.6.202531.12.2024
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat49 68445 73050 00049 60645 25550 000
Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat50 00050 00050 000
Vuokrasopimusvelat7 7667 7667 7669 2779 2779 277
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat107 450103 496107 76658 88354 53259 277
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat40 00040 00040 000
Vuokrasopimusvelat2 7462 7462 7462 8772 8772 877
Korkovelat404040582582582
Muut lyhytaikaiset velat178178178269269269
Ostovelat46 15146 15146 15167 65467 65467 654
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat49 11549 11549 115111 382111 382111 382
       
Yhteensä156 565152 611156 881170 265165 914170 659

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2024.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat   
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä421
    

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2024.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Janne Silonsaari, puh. 050 409 9264

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

