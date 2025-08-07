Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 7.8.2025 klo 9.30



Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2025:

Haastava markkinaympäristö vaikutti tulokseen, säästöohjelma etenee suunnitellusti

AVAINLUKUJA

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ 2025 2024 2025 2024 2024 Liikevaihto, milj. euroa 99,8 118,7 217,3 232,3 462,3 Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 3,2 5,0 7,3 9,5 17,0 Vertailukelpoinen käyttökate, % 3,2 4,2 3,3 4,1 3,7 Käyttökate, milj. euroa 2,6 3,8 6,6 8,4 17,2 Käyttökate, % 2,6 3,2 3,1 3,6 3,7 Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa -1,0 0,4 -1,3 0,3 -1,4 Vertailukelpoinen liikevoitto, % -1,0 0,3 -0,6 0,1 -0,3 Liikevoitto, milj. euroa -1,6 -0,8 -1,9 -0,7 -1,3 Liikevoitto, % -1,6 -0,7 -0,9 -0,3 -0,3 Raportointikauden voitto, milj. euroa -4,0 -1,9 -6,2 -2,9 -5,3 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -10,1 2,1 -10,5 -0,1 3,9 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,17 0,04 -0,18 0,00 0,07 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,07 -0,03 -0,11 -0,05 -0,09 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -1,4 0,3 -0,7 Velkaantumisaste (gearing), % − − 85,5 47,9 51,7

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Huhti–kesäkuu 2025 lyhyesti:



- Liikevaihto laski 16 % ja oli 99,8 milj. euroa (118,7)

- Vertailukelpoinen käyttökate laski ja oli 3,2 milj. euroa (5,0)

- Liiketoiminnan rahavirta oli -10,1 milj. euroa (2,1)

- Charles Héaulmé uudeksi toimitusjohtajaksi, aloittaa 11.8.

Tammi–kesäkuu 2025 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 6 % vertailukaudesta ja oli 217,3 milj. euroa (232,3)

- Vertailukelpoinen käyttökate oli 7,3 milj. euroa (9,5)

- Liiketoiminnan rahavirta oli -10,5 milj. euroa (-0,1)

Näkymät vuodelle 2025

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 paranee vuodesta 2024. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

Talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Janne Silonsaari:

"Toisen vuosineljänneksen aikana markkinoilla oli paljon volatiliteettia lähinnä Yhdysvaltojen tullitilanteen vuoksi. Ennen kuin korkeat tullit Kiinan osalta tulivat voimaan, kasvattivat kuitukangasasiakkaat Yhdysvalloissa varastojaan pääasiassa juuri Kiinasta tulevilla tuotteilla. Tämä johti hetkellisesti ylimääräisiin varastoihin koko toimitusketjussa ja vaikutti negatiivisesti kysyntään toisella vuosineljänneksellä. Asteittainen elpyminen nähtiin vuosineljänneksen loppupuolella, mutta silti toisen vuosineljänneksen myyntimme, 99,8 milj. euroa, oli 15 % alhaisempi kuin vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä ja 16 % alhaisempi kuin vertailukaudella vuonna 2024 (118,7). Tämä heijastui negatiivisesti kannattavuuteemme, ja yhdessä Bethunen investoinnin käyttöönoton ja toimitusjohtajan vaihdoksesta johtuvien kulujen kanssa, johti toisella vuosineljänneksellä odotettua alhaisempaan vertailukelpoiseen käyttökatteeseen, joka oli 3,2 milj. euroa (5,0).

Kannattavuutemme tukemiseksi toteutimme toisen vuosineljänneksen lopussa kustannussäästöohjelman, jonka tavoitteena on noin 10 milj. euron säästöt. Ohjelman myötä vähennettiin noin 60 positiota maailmanlaajuisesti. Lisäksi urakoitsijoiden määrää supistettiin ja olemme käynnistäneet useita muita säästötoimenpiteitä. Suurin osa näistä toimenpiteistä saadaan toteutettua vuoden loppuun mennessä.

Espanjassa käynnissä oleva suuri investointimme etenee suunnitelmien mukaisesti. Jatkamme Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa tehdyn investoinnin tuotannon ylösajoa.

Olen tyytyväinen uusimaamme rahoitusopimukseen, joka sisältää uusitun rahoitusluottolimiitin ja määraikaisen lainasopimuksen ja tukee taloudellista asemaamme tulevaisuudessa.

Katsoessamme eteenpäin, keskitymme edelleen toteuttamaan käännettä tuloskehityksessämme sekä vahvistamaan yhtiömme suorituskykyä uuden toimitusjohtajamme Charles Héaulmén johdolla. Hän aloittaa toimitusjohtajana 11.8.2025.”

LIIKEVAIHTO

Huhti–kesäkuu 2025

Suomisen liikevaihto laski huhti–kesäkuussa 16 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 99,8 milj. euroa (118,7). Myyntimäärät olivat vertailukautta alhaisemmat kun taas myyntihinnat olivat korkeammat. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli 3,6 milj. euroa negatiivinen.

Suomisen liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja EMEA. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 59,9 milj. euroa (75,7) ja EMEA-liiketoiminta-alueen 40,0 milj. euroa (43,0).



Tammi–kesäkuu 2025

Suomisen liikevaihto laski tammi–kesäkuussa 6 % vertailukaudesta ja oli 217,3 milj. euroa (232,3). Myyntimäärät laskivat vertailukauden H1/2024 tasosta, mutta myyntihinnat olivat nousivat seuraten korkeampia raaka-ainehintoja. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli 3,2 milj. euroa negatiivinen.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 133,5 milj. euroa (145,7) ja EMEA-liiketoiminta-alueen 83,9 milj. euroa (86,5).



KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti–kesäkuu 2025

Vertailukelpoinen käyttökate oli 3,2 milj. euroa (5,0). Lasku johtui pääasiassa alhaisemmista myyntimääristä ja toimitusjohtajan vaihtumiseen liittyvistä kustannuksista.

Valuuttakurssien vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli -0,2 milj. euroa.

Käyttökate oli 2,6 milj. euroa (3,8) johtuen pääasiassa toukokuussa aloitetusta uudelleenjärjestelyohjelmasta. Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,6 milj. euroa (-1,2).

Vertailukelpoinen liikevoitto laski vertailukaudesta ja oli -1,0 milj. euroa (0,4). Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta ja oli -1,6 milj. euroa (-0,8). Liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,6 milj. euroa (-1,2).

Voitto ennen tuloveroja oli -4,5 milj. euroa (-1,9) ja raportointikauden voitto -4,0 milj. euroa (-1,9).

Tammi–kesäkuu 2025

Vertailukelpoinen käyttökate oli 7,3 milj. euroa (9,5). Myyntimäärämme olivat pienemmät kuin vertailukaudella, mutta korkeammat myyntihinnat kompensoivat alhaisempien myyntimäärien vaikutusta. Lisäksi toimitusjohtajan vaihdoksesta aiheutui lisäkustannuksia. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli -0,9 milj. euroa.

Käyttökate heikkeni 6,6 milj. euroon (8,4). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,6 milj. euroa (-1,0).

Vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,3 milj. euroa (0,3). Liikevoitto laski ja oli -1,9 milj. euroa (-0,7). Liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,6 milj. euroa (-1,0).

Voitto ennen tuloveroja oli -6,7 milj. euroa (-2,6) ja raportointikauden voitto -6,2 milj. euroa (-2,9).

RAHOITUS



Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 86,8 milj. euroa (56,6). Velkaantumisaste oli 85,5 % (47,9 %) ja omavaraisuusaste 36,5 % (37,6 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–kesäkuussa -4,8 milj. euroa (-1,9) eli -2,2 % (-0,8 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 2,0 milj. eurolla (pienensi 0,5 milj. eurolla).

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa -10,1 milj. euroa (2,1) ja tammi–kesäkuussa -10,5 milj. euroa (-0,1). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli tammi–kesäkuussa -0,18 euroa (0,00) ja vuosineljänneksellä -0,17 euroa (0,04).

Käyttöpääoman muutos oli toisella vuosineljänneksellä -10,3 milj. euroa (-1,2).

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vuoden ensimmäisellä puoliskolla lähinnä nettokäyttöpääoman negatiivisen kehityksen ansiosta. Nettokäyttöpääoman muutos oli -13,1 milj. euroa, edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla -7,0 milj. euroa.

Suominen sopi kesäkuun lopussa uudesta kolmivuotisesta syndikoidusta lainajärjestelystä, joka koostuu 50 milj. euron määräaikaisesta lainasta sekä 50 milj. euron luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa vuodella. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S:n ja Nordea Bank Abp:n kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing) ja se korvaa Suomisen aiemman, 100 milj. euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Danske Bank A/S ja Nordea Abp.

INVESTOINNIT



Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa 11,7 milj. euroa (6,4). Suurimmat yksittäiset investoinnit liittyivät kasvuinvestointeihin Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa sekä Alicanten tehtaalla Espanjassa. Muut investoinnit koostuivat pääosin normaaleista ylläpitoinvestoinneista.

Katsauskauden poistot ja arvonalentumiset olivat 8,5 milj. euroa (9,1).

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA



Suominen asettaa turvallisuuden ja tapaturmien ehkäisyn etusijalle tavoitteenaan nolla poissaoloon johtavaa tapaturmaa (LTA). Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Suomisen tuotantolaitoksilla tapahtui 1 (2) poissaoloon johtanut työtapaturma.

Työturvallisuuden varmistaminen on Suomisen ensisijainen tavoite, ja olemme käynnistäneet uuden kampanjan, joka keskittyy trukkien turvallisuuteen. Trukit ovat välttämättömiä päivittäisissä toiminnoissamme, mutta ne aiheuttavat myös merkittäviä turvallisuusriskejä, jos niiden käytössä ei olla huolellisia. Kampanjan avulla vahvistamme sitoutumistamme työturvallisuuteen ja pyrimme vähentämään trukkeihin liittyviä onnettomuuksia sekä tekemään trukkien käytöstä on tehokasta ja turvallista kaikille.

Osana Suomisen strategista Total Productive Manufacturing -ohjelmaa kaikille toimihenkilöille on järjestettty Raw Material Efficiency (RME) (raaka-aineiden tehokkuus) -koulutus kesäkuun loppuun mennessä. RME on asetettu yhteiseksi tavoitteeksi Suomisen johtoryhmän jäsenille ja tuotannon työntekijöille. On erittäin tärkeää, että myös kaikki toimihenkilöt ymmärtävät RME:n tarkoituksen ja sisällön.

Olemme sitoutuneet parantamaan tuotantomme tehokkuutta ja resurssien käyttöä ja tavoitteenamme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (scope 1, 2 ja 3) Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen mukaisesti siten, että ilmaston lämpeneminen rajoittuu 1,5 celsiusasteeseen. Toinen tavoitteemme on vähentää kaatopaikalle päätyvän tuotantojätteen määrä nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Tuotevalikoimaamme kuuluu vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja, joilla on yhä pienempi ympäristövaikutus. Tavoitteemme on, että yli kaksi kolmasosaa käytetyistä raaka-aineista on peräisin kasvipohjaisista lähteistä ja että yli puolet uusista tutkimus- ja kehityshankkeista keskittyisi vastuullisten tuotteiden kehittämiseen. Toisella vuosineljänneksellä 28 % liikevaihdostamme koostui kolmen viime vuoden aikana lanseeratuista tuotteista.

Edistämme vastuullista liiketoimintaa ja avointa viestintää. Tavoitteenamme on arvioida kaikki laatuvaatimukset täyttävät raaka-ainetoimittajat Suomisen vastuullisuuskriteerien mukaisesti ja kouluttaa kaikki työntekijät Suomisen vastuullisuuskoulutusohjelmassa.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain. Suominen raportoi yksityiskohtaisesti edistymisestään vastuullisuustyössä 1.4. julkaistussa kestävyysraportissaan, joka sisältyi Suomisen vuoden 2024 vuosikertomuksessa julkaistuun hallituksen toimintakertomukseen. Kestävyysraportti on laadittu Suomen kirjanpitolain, EU:n kestävyysraportointistandardien (ESRS) ja EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti.

OSAKETIEDOT



Osakepääoma



Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2025 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi



Suomisen osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2025 oli 354 847 osaketta eli 0,6 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,73 euroa, alin 1,89 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,13 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 1,98 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2025 oli 114,4 milj. euroa.

Omat osakkeet



Suominen Oyj:n hallussa oli 486 744 omaa osaketta 30.6.2025.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toukokuussa luovutettiin yhteensä 36 013 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Toimitusjohtajan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhden ansaintajakson päätyttyä toimitusjohtaja Tommi Björnmanille siirrettiin kesäkuussa yhteensä 9 359 osaketta.





Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus



Suomisen 25.4.2025 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2025 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavien kahden viikon ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 16.5.2025.



Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso 2023–2025 2024–2026 2025–2027 Palkkion peruste Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %) Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %) Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2026 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2027 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2028 Osallistujat 14 henkilöä 17 henkilöä 24 henkilöä Osakkeiden maksimimäärä 309 000 499 103 1 003 516



Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Toimitusjohtaja Tommi Björnmanin osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajan odotettiin omistavan tai hankkivan enintään 30 000 Suomisen osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa toimitusjohtajan osakesijoitukseen luovuttamalla hänelle vastikkeetta enintään 60 000 osaketta (bruttona sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Kannustinjärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, 1.6.2023–1.6.2024, 1.6.2023–1.6.2025 ja 1.6.2023–1.6.2026. Mahdollinen palkkio maksettiin osittain osakkeina ja osittain rahana kolmessa yhtä suuressa erässä kunkin ansaintajakson jälkeen edellyttäen, että toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa palkkion maksuhetkellä. Rahaosuus oli tarkoitettu kattamaan toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän toinen ansaintajakso päättyi kesäkuussa, ja toimitusjohtajalle siirrettiin 9 359 osaketta. Järjestelmä päättyi kesäkuussa, koska Tommi Björnman palvelussuhde päättyi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS



Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2025.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Björn Borgmanin, Charles Héaulmén, Nina Linanderin ja Laura Remeksen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Gail Ciccione ja Maija Joutsenkoski.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Charles Héaulmé.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab ilmoitti nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, KRT Anders Lundinin. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Anders Lundin. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Suominen julkaisi pörssitiedotteen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä 25.4.2025. Pörssitiedote ja uusien hallituksen jäsenien esittelyt löytyvät Suomisen internetsivuilta www.suominen.fi.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja strategiavaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander, ja Andreas Ahlström sekä Laura Remes valittiin uudelleen jäseniksi. Maija Joutsenkoski valittiin uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Charles Héaulmé, ja Björn Borgman valittiin uudelleen jäseneksi. Gail Ciccione valittiin uudeksi jäseneksi. Strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Laura Remes, ja Andreas Ahlström valittiin uudelleen jäseneksi. Maija Joutsenkoski valittiin uudeksi jäseneksi.



Hallituksen valtuutukset

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2026 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 5 000 000 kappaletta. Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja se voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää tai hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutukseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Katsauskauden aikana Suominen ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.



MUUTOKSET SUOMISEN JOHTORYHMÄSSÄ

Minna Rouru aloitti Suomisen henkilöstö- ja viestintäjohtajana tammikuussa.

Mark Ushpol aloitti Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtajana tammikuussa.

Darryl Fournier aloitti Suomisen operatiivisena johtajana helmikuussa.

Suominen ilmoitti 16.6., että Jonni Friman, EVP, Transformation Management Office ja johtoryhmän jäsen, jätti Suomisen heinäkuun lopussa.

Suominen ilmoitti 30.6., että toimitusjohtaja Tommi Björnman jättää Suomisen, ja että Suomisen hallitus on nimittänyt Charles Héaulmén, hallituksen puheenjohtajan, uudeksi toimitusjohtajaksi. Héaulmé aloittaa 11. elokuuta 2025. Janne Silonsaari, talousjohtaja, on nimitetty väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 30.6.2025 alkaen.

Héaulmé jatkaa hallituksen puheenjohtajana Suomisen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään vuonna 2026, asti. Hän luopui hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajuudestaan ja jäsenyydestään 30.6.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT



Markkinat pysyivät epävakaina vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Geopoliittinen epävarmuus, erityisesti USA:n tullimaksujen osalta, vaikuttaa edelleen globaaleihin toimitusketjuihin. Tämä on johtanut toimitusketjuissa väliaikaisesti normaalia suurempiin varastotasoihin, erityisesti USA:ssa.

Ukrainassa jatkuvan sodan suora vaikutus Suomisen liiketoimintaan on vähäinen, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suominen yhtiönä kärsii eniten sodan välillisistä taloudellisista vaikutuksista. Konflikti Punaisellamerellä on aiheuttanut volatiliteettia merirahdin hintoihin.

Muita Suomisen riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa valmistukseen, kilpailuun, raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen liittyvät riskit, asiakaskohtaiset myyntimäärät ja luotot, lainsäädännön muutokset, poliittinen ympäristö tai taloudellinen tilanne ja investoinnit sekä taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2024 osoitteesta suominen.fi/fi/sijoittajille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ



Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Seuraamme jatkuvasti markkinoiden kehitystä ja asiakkailtamme saamia signaaleja, mutta yleinen maailmantalouden epävarmuus ja tiukka kilpailutilanne tekevät pitkän aikavälin tarkastelusta haastavaa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Geopoliittiset jännitteet, epävakaudet Lähi-idässä ja sota Ukrainassa luovat edelleen epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Mahdollisten vaikutusten Suomiseen yhtiönä oletetaan olevan pääasiassa epäsuoria. Mikäli näiden vaikutus ulottuisi kuitenkin raaka-aineiden hintoihin ja kuljetuskustannuksiin, olisi sillä välitön vaikutus Suomiseen.. Seuraamme tilanteita jatkuvasti.

Meneillään olevakehitys Yhdysvaltojen tulleissa lisää markkinoiden epävarmuutta. Tullipolitiikan vaihtelut voivat johtaa tilapäisiin häiriöihin toimitusketjuissa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2025



Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 paranee vuodesta 2024. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI



Suominen on laatinut vuodelta 2024 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT



Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ei ollut.



SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2025



Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2025 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2024.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2025, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 15 496 15 496 15 496 Aineettomat hyödykkeet 1 872 4 339 2 754 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 117 006 115 183 120 356 Käyttöoikeusomaisuuserät 9 426 11 178 11 003 Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421 421 421 Muut pitkäaikaiset saamiset 146 110 158 Laskennalliset verosaamiset 3 874 1 695 2 269 Pitkäaikaiset varat yhteensä 148 241 148 421 152 457 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 43 095 44 883 47 470 Myyntisaamiset 56 382 68 911 62 477 Muut lyhytaikaiset saamiset 6 773 5 514 6 119 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 600 835 514 Rahavarat 23 674 45 919 41 340 Lyhytaikaiset varat yhteensä 130 525 166 062 157 919 Varat yhteensä 278 766 314 483 310 376 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 11 860 11 860 11 860 Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 75 692 75 692 75 692 Arvonmuutos- ja muut rahastot 553 436 436 Kurssierot -6 556 1 723 3 312 Kertyneet voittovarat -4 653 3 689 1 626 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 101 577 118 081 117 608 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 5 874 9 034 7 990 Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 189 172 189 Pitkäaikaiset varaukset 560 596 588 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 7 766 9 766 9 277 Muut pitkäaikaiset korolliset velat 50 000 − − Joukkovelkakirjalainat 49 684 49 526 49 606 Pitkäaikaiset velat yhteensä 114 073 69 094 67 650 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset varaukset 85 3 020 178 Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 746 2 763 2 877 Muut lyhytaikaiset korolliset velat − 40 000 40 000 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 457 221 214 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 59 827 81 303 81 849 Lyhytaikaiset velat yhteensä 63 116 127 308 125 118 Velat yhteensä 177 189 196 402 192 768 Oma pääoma ja velat yhteensä 278 766 314 483 310 376

TULOSLASKELMA

1 000 euroa 4-6/2025 4-6/2024 1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Liikevaihto 99 827 118 668 217 328 232 255 462 318 Hankinnan ja valmistuksen kulut -92 823 -109 756 -201 979 -215 200 -432 589 Bruttokate 7 004 8 912 15 349 17 055 29 729 Liiketoiminnan muut tuotot 601 516 1 509 1 195 4 952 Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -8 492 -9 032 -16 694 -16 809 -32 068 Tutkimus- ja kehityskulut -700 -1 182 -1 658 -2 145 -4 023 Liiketoiminnan muut kulut -14 -32 -399 -14 152 Liikevoitto -1 602 -816 -1 894 -718 -1 257 Nettorahoituskulut -2 888 -1 095 -4 761 -1 885 -4 086 Voitto ennen tuloveroja -4 489 -1 911 -6 655 -2 603 -5 343 Tuloverot 492 -28 486 -341 53 Raportointikauden voitto -3 997 -1 939 -6 169 -2 944 -5 290 Osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton -0,07 -0,03 -0,11 -0,05 -0,09 Laimennettu -0,07 -0,03 -0,11 -0,05 -0,09

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 4-6/2025 4-6/2024 1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Raportointikauden voitto -3 997 -1 939 -6 169 -2 944 -5 290 Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi Kurssierot -7 644 -161 -11 289 1 991 3 949 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 928 -119 1 421 -379 -749 Yhteensä -6 716 -280 -9 868 1 612 3 201 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät − − − − -11 Yhteensä − − − − -11 Muut laajan tuloksen erät yhteensä -6 716 -280 -9 868 1 612 3 190 Raportointikauden laaja tulos yhteensä -10 714 -2 219 -16 037 -1 332 -2 100

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2025 11 860 24 681 75 692 3 312 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − -9 868 Laaja tulos yhteensä − − − -9 868 Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 30.6.2025 11 860 24 681 75 692 -6 556





1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2025 436 1 626 117 608 Raportointikauden voitto − -6 169 -6 169 Muut laajan tuloksen erät − − -9 868 Laaja tulos yhteensä − -6 169 -16 037 Osakeperusteiset maksut − -62 -62 Omien osakkeiden luovutus − 69 69 Siirrot erien välillä 117 -117 − Oma pääoma 30.6.2025 553 -4 653 101 577





1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2024 11 860 24 681 75 692 111 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − 1 612 Laaja tulos yhteensä − − − 1 612 Osingonjako − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 30.6.2024 11 860 24 681 75 692 1 723





1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2024 316 12 251 124 912 Raportointikauden voitto − -2 944 -2 944 Muut laajan tuloksen erät − − 1 612 Laaja tulos yhteensä − -2 944 -1 332 Osingonjako − -5 769 -5 769 Osakeperusteiset maksut − 210 210 Omien osakkeiden luovutus − 61 61 Siirrot erien välillä 120 -120 − Oma pääoma 30.6.2024 436 3 689 118 081





1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2024 11 860 24 681 75 692 111 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − 3 201 Laaja tulos yhteensä − − − 3 201 Osingonjako − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 31.12.2024 11 860 24 681 75 692 3 312 1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2024 316 12 251 124 912 Raportointikauden voitto − -5 290 -5 290 Muut laajan tuloksen erät − -11 3 190 Laaja tulos yhteensä − -5 301 -2 100 Osingonjako − -5 769 -5 769 Osakeperusteiset maksut − 511 511 Omien osakkeiden luovutus − 54 54 Siirrot erien välillä 120 -120 − Oma pääoma 31.12.2024 436 1 626 117 608

RAHAVIRTALASKELMA



1 000 euroa 1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Liiketoiminnan rahavirta Raportointikauden voitto -6 169 -2 944 -5 290 Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä 13 441 12 321 21 244 Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 7 272 9 377 15 954 Nettokäyttöpääoman muutos -13 090 -6 988 -5 931 Rahoituserät -3 786 -2 823 -4 975 Tuloverot -912 352 -1 191 Liiketoiminnan rahavirta -10 516 -81 3 857 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -12 861 -6 383 -14 391 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 28 1 114 Investointien rahavirta -12 833 -6 382 -14 277 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot 50 000 − − Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 48 000 80 000 160 000 Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -89 394 -81 596 -163 312 Osingonjako − -5 769 -5 769 Rahoituksen rahavirta 8 606 -7 365 -9 081 Rahavarojen muutos -14 742 -13 829 -19 501 Rahavarat raportointikauden alussa 41 340 58 755 58 755 Valuuttakurssimuutosten vaikutus -2 923 993 2 086 Rahavarojen muutos -14 742 -13 829 -19 501 Rahavarat raportointikauden lopussa 23 674 45 919 41 340

TUNNUSLUVUT

4-6/

2025 4-6/

2024 1-6/

2025 1-6/

2024 1-12/

2024 Liikevaihdon muutos, % * -15,9 5,3 -6,4 1,2 2,5 Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 7,0 7,5 7,1 7,3 6,4 Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 3,2 4,2 3,3 4,1 3,7 Käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 2,6 3,2 3,1 3,6 3,7 Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % -1,0 0,3 -0,6 0,1 -0,3 Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % -1,6 -0,7 -0,9 -0,3 -0,3 Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -2,9 -0,9 -2,2 -0,8 -0,9 Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % -4,5 -1,6 -3,1 -1,1 -1,2 Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % -4,0 -1,6 -2,8 -1,3 -1,1 Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 5 935 4 441 11 738 6 445 16 004 Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa 4 182 4 574 8 535 9 149 18 431 Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -7,6 -2,9 -4,4 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -1,4 0,3 -0,7 Omavaraisuusaste, % − − 36,5 37,6 37,9 Velkaantumisaste (gearing), % − − 85,5 47,9 51,7 Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina) − − 711 674 689 Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton -0,07 -0,03 -0,11 -0,05 -0,09 Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu -0,07 -0,03 -0,11 -0,05 -0,09 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,17 0,04 -0,18 0,00 0,07 Osakekohtainen oma pääoma, euroa − − 1,76 2,05 2,04 Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita − − 57 772 475 57 727 103 57 727 103 Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa − − 1,98 2,74 2,28 Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 1,89 2,50 1,96 Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 2,73 2,93 2,93 Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa − − 2,13 2,72 2,53 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa − − 114,4 158,2 131,6 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä − − 354 847 403 056 951 426 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä − − 0,6 0,7 1,7

* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Korolliset nettovelat, 1 000 euroa Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 107 766 59 766 59 277 Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 2 746 42 763 42 877 Rahavarat -23 674 -45 919 -41 340 Korolliset nettovelat 86 838 56 610 60 815

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA



Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2024 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2024 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)







Raportointikauden voitto = Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita









Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)







Raportointikauden voitto = Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita









1 000 euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Raportointikauden voitto -6 169 -2 944 -5 290 Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 747 536 57 699 922 57 713 587 Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 755 336 57 782 618 57 878 570 Osakekohtainen tulos euroa Laimentamaton -0,11 -0,05 -0,09 Laimennettu -0,11 -0,05 -0,09

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta







Liiketoiminnan rahavirta = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa -10 516 -81 3 857 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 57 727 103 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,18 0,00 0,07



Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma







Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 101 577 118 081 117 608 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 57 727 103 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 1,76 2,05 2,04

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi





30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 772 475 57 727 103 57 727 103 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 1,98 2,74 2,28 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 114,4 158,2 131,6

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita





30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 354 847 403 056 951 426 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 747 536 57 699 922 57 713 587 Osakkeiden vaihto, % 0,6 0,7 1,7

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.

Vertailukelpoinen liikevoitto

1 000 euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Liikevoitto -1 894 -718 -1 257 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 685 1 271 1 605 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut / kuluvarausten peruutukset -49 − -1 435 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut − − 4 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat liiketoiminnan muut tuotot − -184 -305 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot − 3 3 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset − -53 -41 Vertailukelpoinen liikevoitto 1 258 320 -1 426

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

1 000 euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Liikevoitto -1 894 -718 -1 257 + Poistot ja arvonalentumiset 8 535 9 149 18 680 Käyttökate 6 641 8 431 17 174 Käyttökate 6 641 8 431 17 174 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 636 1 034 -173 Vertailukelpoinen käyttökate 7 277 9 465 17 001

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 131 54 109 Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 11 607 6 391 15 895 Bruttoinvestoinnit 11 738 6 445 16 004

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat





1 000 euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Korolliset velat 110 196 102 055 101 760 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 316 474 394 Rahavarat -23 674 -45 919 -41 340 Korolliset nettovelat 86 838 56 610 60 815 Korolliset velat 110 196 102 055 101 760 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 316 474 394 Korollisten velkojen nimellisarvo 110 512 102 529 102 154

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)





1 000 euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -8 516 -3 594 -5 290 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2024 / 30.6.2023 / 31.12.2023 118 081 127 236 124 912 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2024 / 30.9.2023 / 31.3.2024 110 781 130 283 126 045 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2024 / 31.12.2023 / 30.6.2024 117 608 124 912 118 081 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2025 / 31.3.2024 / 30.9.2024 112 466 126 045 110 781 Emoyhtön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2025 / 30.6.2024 / 31.12.2024 101 577 118 081 117 608 Keskiarvo 112 103 125 311 119 485 Oman pääoman tuotto (ROE), % -7,6 -2,9 -4,4

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat





1 000 euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 101 577 118 081 117 608 Korolliset velat 110 196 102 055 101 760 Rahavarat -23 674 -45 919 -41 340 Sijoitettu pääoma 188 099 174 218 178 028

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100 Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo





1 000 euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -2 433 581 -1 257 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2024 / 30.6.2023 / 31.12.2023 174 218 182 005 168 435 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2024 / 30.9.2023 / 31.3.2024 173 650 181 914 174 706 Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2024 / 31.12.2023 / 30.6.2024 178 028 168 435 174 218 Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2025 / 31.3.2024 / 30.9.2024 179 559 174 706 173 650 Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2025 / 30.6.2024 / 31.12.2024 188 099 174 218 178 028 Keskiarvo 178 711 176 255 173 807 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -1,4 0,3 -0,7

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, % = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot





1 000 euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 101 577 118 081 117 608 Taseen loppusumma 278 766 314 483 310 376 Saadut ennakot -107 -37 -31 278 659 314 446 310 345 Omavaraisuusaste, % 36,5 37,6 37,9

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä





1 000 euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Korolliset nettovelat 86 838 56 610 60 815 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 101 577 118 081 117 608 Velkaantumisaste, % 85,5 47,9 51,7



LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN



1 000 euroa 1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Suomi 1 768 1 807 3 619 Muu Eurooppa 76 886 79 731 159 639 Pohjois- ja Etelä-Amerikka 138 317 150 354 297 628 Muut maat 357 362 1 432 Yhteensä 217 328 232 255 462 318

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

2025 2024 1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Amerikat 59 874 73 577 72 659 69 523 75 694 70 030 EMEA 39 981 43 935 45 829 42 065 42 977 43 549 Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit -29 -11 22 -35 -3 8 Yhteensä 99 827 117 501 118 510 111 553 118 668 113 587

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN



2025 2024 1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Liikevaihto 99 827 117 501 118 510 111 553 118 668 113 587 Vertailukelpoinen käyttökate 3 217 4 060 4 231 3 305 4 982 4 484 % liikevaihdosta 3,2 3,5 3,6 3,0 4,2 3,9 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -636 − 1 135 72 -1 224 190 Käyttökate 2 581 4 060 5 365 3 377 3 758 4 673 % liikevaihdosta 2,6 3,5 4,5 3,0 3,2 4,1 Vertailukelpoinen liikevoitto -966 -292 -265 -1 481 408 -88 % liikevaihdosta -1,0 -0,2 -0,2 -1,3 0,3 -0,1 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -636 − 1 135 72 -1 224 186 Liikevoitto -1 602 -292 869 -1 409 -816 99 % liikevaihdosta -1,6 -0,2 0,7 -1,3 -0,7 0,1 Nettorahoituskulut -2 888 -1 874 -275 -1 926 -1 095 -790 Voitto ennen tuloveroja -4 489 -2 166 595 -3 335 -1 911 -691 % liikevaihdosta -4,5 -1,8 0,5 -3,0 -1,6 -0,6

LÄHIPIIRITIEDOT



Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, joilla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.



Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suomisella on erilliset konsulttisopimukset kahden hallituksen jäsenen, Laura Remeksen ja Gail Ciccionen, kanssa. Konsulttisopimusten perusteella heiltä ostetut palvelut olivat tammi−kesäkuussa seuraavat: Laura Remes 13 tuhatta euroa ja Gail Ciccione 12 tuhatta euroa. Lisäksi ostovelkoja oli 5 tuhatta euroa (Gail Ciccionelle).

Suominen Oyj:n 25.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2025 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 36 013 osaketta. Osakkeet luovutettiin 16.5.2025 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 75 987 euroa.

Toimitusjohtaja Tommi Björnmanin kannustinjärjestelmän toinen ansaintajakso päättyi kesäkuussa, ja toimitusjohtajalle siirrettiin 9 359 osaketta. Luovutettujen osakkeiden ja rahana maksetun osuuden arvo oli 40 604 euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Kirjanpitoarvo kauden alussa 120 356 2 754 112 727 6 084 112 727 6 084 Investoinnit ja lisäykset 11 607 131 6 391 54 15 895 109 Myynnit ja vähennykset − − − − − − Poistot ja arvonalentumiset -6 072 -1 010 -5 967 -1 800 -12 083 -3 439 Kurssierot ja muut muutokset -8 885 -4 2 032 0 3 817 0 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 117 006 1 872 115 183 4 339 120 356 2 754

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 1 000 euroa Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Kirjanpitoarvo kauden alussa 11 003 11 109 11 109 Lisäykset 466 1 322 2 580 Myynnit ja vähennykset -87 -25 -33 Poistot ja arvonalentumiset -1 453 -1 382 -2 909 Kurssierot ja muut muutokset -503 155 256 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 9 426 11 178 11 003

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa 1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Korolliset velat yhteensä kauden alussa 101 760 102 278 102 278 Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 42 877 43 117 43 117 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -89 394 -81 596 -163 312 Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 48 000 80 000 160 000 Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 134 227 630 Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -27 -194 -284 Siirrot pitkäaikaisista lainoista 1 347 1 167 2 643 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan -190 41 81 Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 2 746 42 763 42 877 Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 9 277 9 711 9 711 Pitkäaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 50 000 − − Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 331 1 094 1 949 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -63 -8 -11 Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -1 347 -1 167 -2 643 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan -433 136 272 Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 57 766 9 766 9 277 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 49 606 49 449 49 449 Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 78 77 157 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 49 684 49 526 49 606 Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 110 196 102 055 101 760

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Muut vastuut Vuokravastuut 405 465 393 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 13 789 3 378 11 267 Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 17 83 274 Takausvastuut ja muut vastuut Takaukset omista sitoumuksista 1 625 2 458 1 921 Muut omat vastuut 14 194 12 187 18 307 Yhteensä 15 819 14 646 20 228

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat

b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat

c. Kirjanpitoarvo

d. Käypä arvo



1 000 euroa a. b. c. d. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − 421 421 421 Myyntisaamiset 56 382 − 56 382 56 382 Korko- ja muut rahoitussaamiset 415 − 415 415 Rahavarat 23 674 − 23 674 23 674 Yhteensä 30.6.2025 80 472 421 80 893 80 893





1 000 euroa a. b. c. d. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − 421 421 421 Myyntisaamiset 62 477 − 62 477 62 477 Korko- ja muut rahoitussaamiset 246 − 246 246 Rahavarat 41 340 − 41 340 41 340 Yhteensä 31.12.2024 104 063 421 104 484 104 484

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2024.

RAHOITUSVELAT

30.6.2025 31.12.2024 1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Pitkäaikaiset rahoitusvelat Joukkovelkakirjalainat 49 684 45 730 50 000 49 606 45 255 50 000 Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat 50 000 50 000 50 000 − − − Vuokrasopimusvelat 7 766 7 766 7 766 9 277 9 277 9 277 Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 107 450 103 496 107 766 58 883 54 532 59 277 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat − − − 40 000 40 000 40 000 Vuokrasopimusvelat 2 746 2 746 2 746 2 877 2 877 2 877 Korkovelat 40 40 40 582 582 582 Muut lyhytaikaiset velat 178 178 178 269 269 269 Ostovelat 46 151 46 151 46 151 67 654 67 654 67 654 Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 49 115 49 115 49 115 111 382 111 382 111 382 Yhteensä 156 565 152 611 156 881 170 265 165 914 170 659

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2024.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET



1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Käypään arvoon arvostetut varat ja velat Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 Yhteensä − − 421

Suominen on käyttänyt vuonna 2025 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2024.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.



SUOMINEN OYJ

Hallitus





