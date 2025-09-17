Nokia Oyj

Nokia ilmoittaa muutoksista johtoryhmän kokoonpanossa sekä muodostaa uudet Teknologia ja tekoäly sekä Strategia ja kehitys -organisaatiot

Nokia julkistaa kaksi uutta organisaatiota, jotka ovat Teknologia ja tekoäly sekä Strategia ja kehitys. Muutokset ovat osa yhtiön tavoitetta vahvistaa teknologiainnovaatioita, tukea liiketoiminnan kehitystä ja mahdollistaa parempi fokus teknologiaan, strategiaan ja yhtiön kehitykseen.

Nokia nimittää Pallavi Mahajanin Teknologia- ja tekoälyjohtajaksi ja Konstanty Owczarekin Strategia- ja kehitysjohtajaksi. Mahajan ja Owczarek liittyvät osaksi Nokian johtoryhmää 1.10.2025 alkaen.

Nokian strategia- ja teknologiajohtaja Nishant Batra on päättänyt jättää tehtävänsä ja Nokian johtoryhmän 30.9.2025 alkaen.





Espoo – Nokia ilmoitti tänään muutoksista johtoryhmänsä kokoonpanossa sekä julkisti kaksi uutta organisaatiota, jotka ovat Teknologia ja tekoäly sekä Strategia ja kehitys. Muutosten tavoitteena on vahvistaa teknologiainnovaatioita, tukea liiketoiminnan kehitystä ja mahdollistaa parempi fokus teknologiaan, strategiaan ja yhtiön kehitykseen. Uudet organisaatiot aloittavat toimintansa 1.10.2025.

”Menestyäksemme tekoälyn aikakaudella meidän on keskityttävä teknologioihin, joilla voimme erottautua kilpailijoistamme, vahvistettava kyberturva- ja tekoälyosaamistamme sekä panostettava strategisiin kumppanuuksiin. Uusi Teknologia ja tekoäly -organisaatio tuo merkittävää lisäarvoa niin meille kuin asiakkaillemme. Uusi Strategia ja kehitys -organisaatio puolestaan vauhdittaa strategiamme kehittämistä ja toteuttamista sekä tukee liiketoimintojamme”, sanoi Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard.



Teknologia ja tekoäly -organisaation tavoitteena on integroida teknologia- ja tekoälykehitys, kyberturvallisuus ja Nokia Bell Labsin osaaminen. Organisaatiota johtaa Pallavi Mahajan, joka on aiemmin johtanut Intelin datakeskus- ja tekoälyohjelmistoliiketoimintoja. Mahajanilla on vahvaa osaamista niin verkkoteknologian, ohjelmistojen kuin tekoälyn saralta. Ennen siirtymistään Nokiaan, Mahajan on toiminut useissa johtotehtävissä muun muassa Intelin innovaatioiden kehittämisestä vastaavana johtajana verkkojen, pilvipalveluiden, reunalaskennan ja tekoälyn rajapinnassa. Lisäksi Mahajan on vastannut HPE:n supertietokoneohjelmien kehityksestä ja yhtiön hybridipilvistrategiasta sekä johtanut itseohjautuvien verkkojen kehitystä Juniper Networksissa.



Strategia ja kehitys -organisaatio vastaa Nokian kehityksestä, strategisten kumppanuuksien luomisesta, fuusioista ja yrityskaupoista, ja NGP Capitalin toiminnasta. Organisaatiota johtaa Konstanty Owczarek, jolla on vahva kokemus yritysten kehittämisestä, investointipankeista sekä investoinneista ja strategiajohtamisesta. Ennen siirtymistään Nokiaan hän on toiminut johtotehtävissä HPE:llä vastaten sen suurteholaskenta-, tekoäly- ja laboratorioliiketoiminnan tuotekehityksestä ja strategiasta kattaen muun muassa strategisen siirtymän generatiiviseen tekoälyyn sekä tuotteiden elinkaaren hallinnan operatiivinen johtaminen. Ennen HPE:tä hän toimi strategia- ja innovaatiojohtajana AIG:n henki- ja eläkevakuutusliiketoiminnan parissa.



”Olen iloinen voidessani toivottaa Pallavin osaksi Nokian tiimiä. Pallavilla on vahvaa teknologia- ja kaupallista osaamista sekä kyky skaalata miljardien dollarien tuoteportfolioita tekoälyn, mobiiliteknologian ja reunalaskennan risteyksessä. Olen myös iloinen Konstantyn siirtymisestä Nokialle. Hänellä on vankkaa strategiaosaamista sekä laaja kokemus yhtiöiden kehittämisestä ja rahoituksesta usealta eri toimialalta”, Hotard sanoi.

Nokian strategia- ja teknologiajohtaja Nishant Batra on päättänyt jättää tehtävänsä ja Nokian johtoryhmän 30.9.2025 alkaen.



”Haluan kiittää Nishantia hänen panoksestaan ​​Nokian hyväksi viimeisten viiden vuoden aikana. Hän johti innovaatiostrategiamme toteutusta ja Nokia Bell Labsin muutosmatkaa, auttoi meitä positioitumaan 6G-aikakauden eturintamaan sekä kiihdytti digitalisaatiotamme ja tietoturvastrategiamme toteutusta”, Hotard jatkoi.



Lisätietoa Nokian nykyisistä johtoryhmän jäsenistä löytyy osoitteessa: https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-nokiasta/yritys/johto-ja-hallinto/johtoryhma/

CV Pallavi Mahajan

Syntynyt: 1977

Kansalaisuus: Intian kansalainen



Koulutus:

Johtamisen jatkokoulutusohjelma, Stanford University Graduate School of Business

Tekniikan maisteri, ohjelmistojärjestelmät, Birla Institute of Technology and Science, Pilani

Tekniikan kandidaatti, tietojenkäsittelytiede, National Institute of Technology Kurukshetra



Kokemus:

2024–2025 Johtaja, datakeskus- ja tekoälyliiketoiminta, Intel

2022–2024 Johtaja, verkko- ja reunalaskennan liiketoiminta, Intel

2021–2022 Johtaja, ratkaisusuunnittelu ja asiakaskokemus, suurteholaskenta, Hewlett Packard Enterprise

2020–2021 Johtaja, ohjelmistotekniikka, laskentaratkaisut, Hewlett Packard Enterprise

2016–2019 Johtaja, tuotekehitys, Juniper Networks

2003–2016 Useita johtotehtäviä Juniper Networks

2001–2003 Vastaava suunnittelija, BayPackets

1998–2001 Insinööri, tutkimus, Centre for Development of Telematics (C-DOT)



Luottamus- ja muut tehtävät:

2010–2015 Neuvottelukunnan jäsen, MotifWorks

CV Konstanty Owczarek

Syntynyt: 1979

Kansalaisuus: Puolan ja Yhdysvaltojen kansalainen

Koulutus:

Maisterin tutkinto, rahoitus- ja pankkitoiminta, University of Lodz, Copenhagen Business School

Bachelor of Business Administration (BBA), Emory University



Kokemus:

2024–2025 Johtaja ja perustajaosakas, KJO Advisors LLC

2022–2024 Strategiajohtaja ja operatiivinen johtaja, suurteholaskenta, tekoäly & tutkimus -liiketoimintayksikkö, Hewlett Packard Enterprise

2020–2022 Strategia- ja innovaatiotoiminnan johtaja, uusien markkinoiden johtaja, AIG Life, American International Group, Inc.

2018–2020 Yritysjärjestely- ja strategiajohtaja, AIG Life & Retirement, American International Group, Inc.

2015–2017 Johtaja, AIG Corporate Development, American International Group, Inc.

2009–2015 Perustajajäsen, Strategic Risk Capital Advisors, LLC

2004–2009 Johtaja, Integrated Finance Ltd. (IFL) / Marakon Associates

2003–2004 Analyytikko, teknologia-, media- ja televiestintäyksikkö, Bear Stearns & Co.

