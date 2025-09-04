Virtune ilmoittaa, että valitut krypto-ETP:t ovat nyt saatavilla automaattiseen ja kuluttomaan kuukausisäästämiseen

Tukholma, 4. syyskuuta 2025 – Virtune ilmoittaa tänään, että valitut krypto-ETP:t, mukaan lukien Bitcoin-, Ethereum-, XRP- ja Solana-ETP:t, ovat nyt saatavilla kuukausisäästämiseen. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen, automaattisen ja kuluttoman sijoittamisen Bitcoiniin ja muihin kryptovaluuttoihin, tehden siitä aiempaa helpompaa.

Uudistus on osa Virtunen tavoitetta tehdä sijoittamisesta kryptovaroihin mahdollisimman yksinkertaista. Kuukausisäästämisen avulla sijoittajat voivat automaattisesti sijoittaa Virtunen ETP:ihin joka kuukausi pitkäjänteisesti ilman välityspalkkioita. Nordnet on ensimmäinen alusta, joka mahdollistaa kuukausisäästämisen Virtunen krypto-ETP:issä.

Virtunen ETP-tuotteisiin kuukausittaisen sijoittamisen edut – nyt saatavilla Nordnetissä:

Kuluton säästäminen valituissa Virtune-ETP:issä

Automaattinen kuukausisijoittaminen

Altistuminen johtaville kryptovaroille, kuten Bitcoinille, Ethereumille, XRP:lle, Solanalle sekä Virtunen hajautetulle kryptoindeksi-ETP:lle

Turvallinen ja vakaa rakenne, jossa kaikki tuotteet on täysin katettu taustalla olevilla kryptovaroilla, joita säilytetään Coinbasen kylmäsäilytysratkaisussa.

Virtune on ruotsalainen, säännelty yhtiö



”Olemme erittäin iloisia voidessamme tarjota pohjoismaisille sijoittajille mahdollisuuden aloittaa pitkäaikainen, automaattinen ja kuluton kuukausisijoittaminen Bitcoiniin ja muihin kryptovaroihin turvallisella ja säännellyllä tavalla Virtunen ETP-tuotteiden kautta. Historiallisesti on ollut menestyksekästä tehdä kuukausisijoituksia kryptovaroihin, kuten Bitcoiniin, joille on ominaista suuri kasvupotentiaali ja korkea volatiliteetti – vaikka tämä ei luonnollisesti olekaan tae tulevasta tuotosta. Säästämällä säännöllisesti joka kuukausi ei tarvitse huolehtia markkinoiden heilahteluista vaan voi keskittyä Bitcoin-omistuksen pitkäjänteiseen kasvattamiseen”, sanoo Christopher Kock, Virtunen toimitusjohtaja.

Kuukausisäästämiseen kuuluvat tuotteet:

Virtune Bitcoin ETP





Virtune Bitcoin Prime ETP





Virtune Staked Ethereum ETP





Virtune XRP ETP





Virtune Staked Solana ETP





Virtune Coinbase 50 Index ETP





Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK





Virtune Crypto Top 10 Index ETP EUR





Virtune Crypto Altcoin Index ETP





Kuukausisäästäminen on nyt saatavilla Nordnetin alustalla Suomessa ja Ruotsissa. Sijoittajat voivat muuttaa säästösuunnitelmaansa milloin tahansa ja hyötyä pitkäjänteisestä, säännöllisestä sijoittamisesta – ilman välityspalkkioita.

Lisätietoja ja ohjeet oman kuukausisäästämisesi aloittamiseen Virtunen ETP:issä löydät tästä linkistä: https://www.virtune.com/monthly-savings

Yhteystiedot medialle:

Christopher Kock, toimitusjohtaja Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune, jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, on säännelty ruotsalainen digitaalisten varojen hallinnoija ja eurooppalaisissa säännellyissä pörsseissä listattujen krypto-ETP:iden liikkeeseenlaskija. Sääntelyvaatimusten noudattaminen, strategiset kumppanuudet alan johtavien toimijoiden kanssa sekä kokenut tiimimme avaa maailmanlaajuisille sijoittajille pääsyn innovatiivisiin ja edistyksellisiin sijoitusratkaisuihin, jotka ovat linjassa globaalin kryptomarkkinan kehittyvän maiseman kanssa.

Kryptovaluuttasijoituksiin liittyy korkea riski. Virtune ei anna sijoitusneuvoja. Sijoitukset tehdään omalla vastuulla. Arvopaperien arvo voi nousta tai laskea, eikä ole takeita siitä, että sijoittamasi pääoma palautuu. Lue esite, KID ja ehdot osoitteessa www.virtune.com .



