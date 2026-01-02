Bouygues : communiqué de presse relatif à la cessation du mandat de Pascal Grangé

Communiqué de presse

Comme annoncé dans le communiqué de presse en date du 31 juillet 2025, Pascal Grangé a, dans la perspective de son départ à la retraite prévu en 2026, remis son mandat de directeur général délégué à la disposition du conseil d’administration à effet du 31 décembre 2025.

Le conseil d’administration en a pris acte. Il n’a pas nommé un nouveau directeur général délégué en remplacement de Pascal Grangé, la direction financière du Groupe ayant par ailleurs été confiée à Stéphane Stoll le 1er août 2025.

La cessation du mandat social de Pascal Grangé n’est assortie d’aucune condition financière particulière telle qu’une indemnité de départ ou de de non-concurrence.

En complément de la rémunération fixe d’un montant de 950 000 euros qui lui a été versée, Pascal Grangé pourra percevoir conformément aux politiques de rémunération votées par les assemblées générales des actionnaires successives les éléments variables de rémunération suivants :

- Rémunération variable annuelle,

- Rémunération variable de long terme,

- Des droits à retraite supplémentaire « Article 82 ».

L’ensemble de ces éléments étant soumis à des conditions de performance, telles que décrites dans les politiques de rémunération applicables à l’intéressé, ils seront portés à l’appréciation des conseils d’administration concernés – en premier lieu, celui du 25 février 2026 qui arrêtera les comptes de l’exercice 2025 - et soumis à l’approbation des assemblées générales annuelles des actionnaires concernées – en premier lieu celle du 23 avril 2026 au titre du vote ex-post sur les rémunérations.

Le montant des sommes qu’il sera proposé d’allouer à Pascal Grangé au titre de ces divers éléments sera présenté dans le document d’enregistrement universel de la Société.

Dans le cadre du contrat de travail qu’il avait préalablement conclu avec la Société et qui a été suspendu pendant toute la durée de son mandat, Pascal Grangé conseillera la direction générale jusqu’à son départ en retraite.

