ベトナムのテクノロジー、世界に衝撃を与える

ベトナム、ハノイ発 , Jan. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界的な報道陣の目の前で、技術分野におけるベトナムの急速な浮上が舞台の中心となった。 CTグループ (CT Group) は、無人航空機 (UAV) と低空経済 (LAE) の2つの先端分野におけるASEANの画期的なプロジェクトを発表し、かつて見たことのない未来を明らかにして2025年を締めくくった。

2025年12月29日、 CTグループは 、ハノイのホー・グオム・オペラハウス (Ho Guom Opera House) で、国防省、公安省、科学技術省、外務省、VCCI、ベトナム高齢者協会 (Vietnam Association of the Elderly) のリーダー、ハノイ、ホーチミン市、ニンビン、テイニン、カマウの政府関係者、VNUハノイ (VNU Hanoi)、VNU HCM、カントー大学 (Can Tho University) のトップ科学者や代表者、ならびにVDB、VNPT、シュリンプル (Shrimpl)、アイセロ (Aicello) (台湾) などの大手企業からの600人以上の来賓を前に、UAV ASEANスーパーヘッドクォーター・ユニオン (UAV ASEAN Super Headquarter Union) とアセアン最大の低空経済センター (Low Altitude Economy (LAE) Center) の2つの画期的なプロジェクトを正式に発表した。

CTグループは、世界中の従来の打ち上げイベントとは一線を画し、次のような斬新な視点で根本的な問題に取り組んだ: 「ベトナム企業が2つの主要なグローバルテクノロジープロジェクトに投資する科学的根拠は、何であるか?」 これはCTグループにとって率直かつ挑戦的な質問であっただけでなく、決議第57-NQ/TW号を受けて、他の企業にとっても戦略的な解決策となった。 誰もがこの特別イベントの背後にある理念を理解しているわけではない。 では、CTグループはどう対応したのであろうか?

第1に、すべてのUAVのコア技術を習得した。CTグループは子会社のCT UAVを通じて、電子・半導体技術、AI技術、制御・自律技術、コンポジット技術、バッテリー技術、セキュリティ・通信技術の6つのコアUAV技術グループで、平均87.5%のローカライゼーション率を達成した。 特筆すべきは、最も重要な2つのグループである電子・半導体技術とAI・ソフトウェアの自律性が95%に達していることである。

第2に、競争力を維持するためには、ベトナム企業は常に革新を続けなければならない。 このイベントでCT UAVは、「マジックブラシ (Magic Brush) 」 (様々なプロペラで安定した飛行を可能にする)、マルチレベル・セーフティ (プロペラが故障した場合でも安全な着陸を可能にする)、自律型・群型消火の3つの画期的技術を披露した。 これらの先進技術は現在の市場水準を上回っており、同社では旅客向けUAVも習得している。

第3に、今日の不安定で不確実な世界において、CTグループは、世界中の同業他社に対して大きな競争力を生み出すために、卓越した適応性を示さなければならない。

第4に、CTグループは、現在稼働中の5つの現代的なUAV生産工場 (VNU-HCMのそばにあるDT743通りに位置する) に支えられた広範な製造と大規模な運用の専門知識を有している。 国内外市場からの急増中の需要に対応し続けるため、CTグループは、UAV-ASEANスーパーヘッドクォーター・ユニオンに投資し、生産規模を拡大することを正式に決定した。投資額は10年間で総額20億米ドル (約3,135億円) と見込まれている。

CTグループ代表ニュエン・クオック・ドゥン (Nguyen Quoc Dung)、UAV-ASEANスーパーヘッドクォーター・ユニオンへの投資決定を正式に発表

UAV-ASEANスーパーヘッドクォーター・ユニオンは、製造工場、研究機関、トレーニング施設、イノベーションセンターを擁し、専門家と労働者のためのアメニティで補完された「テクノロジー・シティ」として機能する。 また、600を超えるハイテク製品やサービスを提供する低空経済 (LAE) も試験的に導入する。

第5に、このプロジェクトは党と国家の強力な支援によって裏付けられており、CTグループの迅速な展開のためにあらゆる好条件を促進するというテイニン省のコミットメントによって実証されている。 テイニン省人民委員会副委員長であるドアン・トゥルン・キエン氏 (Mr. Doan Trung Kien) は、次のように強調している。「UAV-ASEANスーパーヘッドクォーター・ユニオンは単なる投資プロジェクトではなく、戦略的ハイテク複合体です。 当省のハイテク産業発展ロードマップと中央政府の戦略的技術産業の発展政策に完全に合致しており、新時代における経済発展と国防・安全保障を統合しています。」

テイニン省人民委員会副委員長ドアン・トゥルン・キエン氏の、イベントでの講演

CTグループは、タンソンニャット空港 (Tan Son Nhat Airport) ターミナルT3と地下鉄2号駅のそばに位置するASEAN最大の低空経済センターへの6兆ベトナムドン (約358億円) の投資を正式に発表した。 ベトナムの低空経済におけるリーダーであるCTグループは、完全なLAEとコアUAV技術を持つ世界でも数少ない企業の一つである。

LAE 1は、ベトナムが最も優秀な人材を集め、技術を輸出する原動力となる。 その中核であるグローバル・コマンド・センター (Global Command Center) は、UASトラフィック・マネジメント (UAS Traffic Management) やデジタル・ツイン (Digital Twin) システムなどのデジタルインフラを管理し、研究所やパイロットプラントを通じて技術革新をサポートしている。 これにより、20の産業と93のサブセクターにまたがる600以上のアプリケーションが可能になる。

CTグループの代表であるファム・ホン・フック (Pham Hong Phuc) は、SS1プロジェクトへの投資決定を正式に発表した。

第6に、CTグループは品質基準について、スイスの専門家の助力を得て国際的な品質管理システムを確立し、すべての業務がAS9100DやISO 9001などの航空宇宙規格に適合するよう確証している。

第7に、CTグループは国内外の主要市場で幅広い顧客にサービスを提供しており、ベトナムの主要都市で製品とサービスを提供し、34省へのさらなる拡大を計画している。 2025年に、同グループはUAV5,000機の韓国への輸出受注という世界的なマイルストーンを達成し、インドネシアとの低空経済開発に関する戦略的パートナーシップを確立し、米国、シンガポール、中東、その他100カ国以上の市場への参入を開始した。

発表式典で、CTグループは、VNPTのようなベトナムのトップ企業、地方当局、量子技術研究所 (Quantum Technology Institute) などの研究機関、ハイテク&イノベーションパーク (High-tech & Innovation Park) 、インドネシアの主要企業など、20以上の主要組織と戦略的パートナーシップを結んだ。

CTグループの会長であるトラン・キム・チュン (Tran Kim Chung) は、ブルームバーグ (Bloomberg) のインタビューで次のように述べている。「当社は、既存の5ヵ所の工場で構成されるシステムを通じて生産と事業を拡大する能力を証明し、CTグループ独自の技術エコシステムと文化とともにすべてのコア技術と先端技術を習得し、多数の主要顧客からのコミットメントを確保することで、このプロジェクトに投資するという大胆な決定に達しました。 当社のパートナーは、当社が長期的なコミットメントを追求し、それを達成するための最大限の忍耐力を備えた、真剣かつ堅実な企業であることを認識しています。」

CTグループは、ベトナムがUAVやLAEのような先駆的技術で新たな高みへと昇るための強固な科学的基盤を持っていることを、世界に力強く示している。

