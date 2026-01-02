베트남 기술, 글로벌 무대에 상당한 반향을 일으키다

베트남 하노이, Jan. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 베트남의 급속한 기술 도약이 글로벌 언론의 주목을 받았다. CT Group은 2025년을 마무리하는 과정에서 무인항공기(UAV)와 저고도 경제(Low Altitude Economy·LAE)라는 두 개의 핵심 분야에서 아세안(ASEAN)을 대표하는 랜드마크 프로젝트를 공개하며, 그동안 보지 못했던 새로운 미래상을 제시했다.

2025년 12월 29일, 하노이의 호구엄 오페라하우스에서 열린 행사에는 베트남 국방부를 비롯해 공안부, 과학기술부, 외교부 지도부를 비롯해 베트남상공회의소(VCCI)와 베트남노인회 관계자, 하노이·호찌민시·닌빈·떠이닌·까마우 등 지방정부 관계자들이 참석했다. 여기에 베트남국립대학교 하노이(VNU Hanoi), 베트남국립대학교 호찌민(VNU HCM), 껀터대학교 소속 주요 과학자들과 함께 VDB, VNPT, Shrimpl, Aicello(대만) 등 주요 기업 대표들까지 600여 명의 저명 인사가 자리를 함께했다. 이 자리에서 CT Group 은 ‘UAV 아세안 슈퍼 본부 연합(UAV ASEAN Super Headquarter Union)’과 ‘아세안 최대 저고도 경제(LAE) 센터’라는 두 개의 상징적 프로젝트를 공식적으로 공개했다.

전 세계의 기존 제품·기술 발표 행사와는 달리, CT Group은 “베트남 기업이 어떻게 두 개의 글로벌 핵심 기술 프로젝트에 투자할 수 있는 과학적 근거는 무엇인가” (What is the scientific basis for a Vietnamese corporation to invest in two major global technology projects )라는 근본적인 질문을 던지는 새로운 관점을 채택했다. 이는 CT Group 스스로에게도 솔직하면서도 도전적인 질문이었을 뿐 아니라, 결의안 제57-NQ/TW를 따르는 다른 기업들을 위한 전략적 해법이기도 했다. 이 특별한 행사의 철학을 모두가 즉각 이해한 것은 아니었다. 그렇다면 CT Group은 어떻게 이에 답했을까.

첫째, UAV 핵심 기술 전반에 대한 완전한 장악이다. CT Group은 자회사인 CT UAV를 통해 전자·반도체 기술, AI 기술, 제어 및 자율주행 기술, 복합소재 기술, 배터리 기술, 보안·통신 기술 등 UAV의 6대 핵심 기술 분야 전반에서 평균 87.5%의 국산화율을 달성했다. 특히 가장 핵심적인 전자·반도체 기술과 AI·소프트웨어 분야에서는 자율화 수준이 95%에 이르렀다.

둘째, 경쟁력을 유지하기 위해 베트남 기업들은 끊임없는 혁신이 필요하다. 이번 행사에서 CT UAV는 세 가지 획기적인 기술을 공개했다. 서로 다른 프로펠러를 사용해도 안정적인 비행을 가능하게 하는 ‘매직 브러시(Magic Brush)’, 프로펠러 하나가 고장 나더라도 안전한 착륙을 구현하는 다단계 안전 기술, 그리고 자율 군집 소방 기술이다. 이러한 첨단 기술들은 현재 시장 기준을 뛰어넘는 수준이며, CT Group은 승객 탑승이 가능한 UAV 기술까지 확보하고 있다.

셋째, 불확실성과 변동성이 커진 오늘날의 세계 환경 속에서 CT Group은 글로벌 동종 업계와 비교해 뚜렷한 경쟁 우위를 창출할 수 있는 탁월한 적응력을 입증해야 한다.

넷째, CT Group은 광범위한 제조 역량과 대규모 운영 경험을 보유하고 있다. 현재 DT743 대로, 베트남국립대학교 호찌민(VNU-HCM) 인근에 위치한 5개의 현대식 UAV 생산 공장이 가동 중이다. 국내외 시장에서 급증하는 수요에 대응하기 위해 CT Group은 향후 10년간 총 20억 달러를 투자해 ‘UAV–아세안 슈퍼 본부 연합(UAV – ASEAN Super Headquarter Union)’을 중심으로 생산 능력을 대폭 확대하기로 공식 결정했다.

응우옌 꾸옥 중(Nguyen Quoc Dung) CT Group 대표는 ‘UAV–아세안 슈퍼 본부 연합(UAV - ASEAN Super Headquarter Union)’에 대한 투자 결정을 공식 발표했다.

UAV–아세안 슈퍼 본부 연합은 제조 공장, 연구기관, 교육 시설, 혁신 센터는 물론 전문가와 근로자를 위한 각종 편의시설을 갖춘 ‘테크놀로지 시티’로 기능하게 된다. 또한 600개 이상의 첨단 제품과 서비스를 통해 저고도 경제(Low Altitude Economy·LAE)를 선도적으로 실증·구현할 예정이다.

다섯째, 이 프로젝트는 당과 국가의 강력한 지원을 바탕으로 추진되고 있다. 떠이닌성은 CT Group의 신속한 사업 전개를 위해 모든 유리한 조건을 제공하겠다는 확고한 의지를 표명했다. 떠이닌성 인민위원회 부위원장인 도안 쭝 끼엔 (Doan Trung Kien )은 “UAV–아세안 슈퍼 본부 연합은 단순한 투자 프로젝트가 아니라 전략적 첨단기술 복합단지”라며 “이는 성(省)의 첨단 산업 발전 로드맵은 물론, 경제 발전을 국방·안보와 결합해 전략 기술 산업을 육성하려는 중앙정부의 정책 방향과도 완벽하게 부합한다”고 강조했다.

떠이닌성 인민위원회 부위원장인 도안 쭝 끼엔(Doan Trung Kien)이 행사에서 연설하고 있다.

CT Group은 탄손녓 공항 T3 터미널과 2호선 메트로역 인근에 위치한 ‘아세안 최대 저고도 경제(Low Altitude Economy·LAE) 센터’에 6조 동(VND 6,000억 동) 규모의 투자를 공식 발표했다. 베트남 저고도 경제 분야의 선도 기업인 CT Group은 전 세계적으로도 드물게 LAE 전반과 UAV 핵심 기술을 모두 보유한 기업으로 꼽힌다.

LAE 1은 베트남이 글로벌 최정상급 인재를 유치하고 기술 수출 역량을 강화하는 데 핵심적인 역할을 하게 된다. 이 센터의 핵심인 글로벌 커맨드 센터(Global Command Center)는 UAS 교통 관리 시스템과 디지털 트윈을 포함한 디지털 인프라를 총괄하며, 연구소와 파일럿 플랜트를 통해 혁신을 지원한다. 이를 통해 20개 산업과 93개 세부 분야에 걸쳐 600개 이상의 응용 서비스가 가능해진다.

팜 홍 푹(Pham Hong Phuc) CT Group 대표는 SS1 프로젝트에 대한 투자 결정을 공식 발표했다.

여섯째, 품질 기준 측면에서 CT Group은 스위스 전문가들의 지원을 받아 국제 수준의 품질 관리 시스템을 구축했으며, 모든 운영이 AS9100D와 ISO 9001 등 항공우주 산업 표준을 충족하도록 하고 있다.

일곱째, CT Group은 국내외 주요 시장에서 폭넓은 고객층을 확보하고 있으며, 베트남 주요 도시 전반에 걸쳐 제품과 서비스를 제공하는 동시에 향후 34개 성(省)으로 사업 확장을 계획하고 있다. 2025년에는 한국으로 UAV 5,000대를 수출하는 계약을 체결하며 글로벌 이정표를 세웠고, 인도네시아와 저고도 경제 개발을 위한 전략적 파트너십을 구축했으며, 미국, 싱가포르, 중동을 비롯해 100개국 이상으로 시장 진출을 본격화했다.

출범식 현장에서 CT Group은 VNPT를 비롯한 베트남 주요 대기업, 지방 정부 기관, 양자기술연구소(Quantum Technology Institute), 하이테크·혁신 파크, 그리고 인도네시아의 핵심 기업들을 포함해 20곳이 넘는 주요 기관과 전략적 파트너십을 체결했다.

블룸버그와의 인터뷰에서 쩐 킴 쭝 (Tran Kim Chung) CT Group 회장은 “이미 가동 중인 5개 공장을 통해 대규모 생산과 사업 확장 역량을 입증했고, CT Group 고유의 기술 생태계와 기업 문화 속에서 핵심 및 첨단 기술 전반을 완전히 확보했으며, 다수의 주요 고객들로부터 확약을 받아냈다”며 “이러한 기반 위에서 우리는 이 프로젝트에 과감히 투자하기로 결정했다. 파트너들 역시 우리가 장기적 약속을 끝까지 추구하고 이행할 인내심과 진정성을 갖춘 기업임을 인식하고 있다”고 말했다.

CT Group은 UAV와 저고도 경제(LAE)와 같은 선도 기술 분야에서 베트남이 새로운 도약을 이룰 수 있는 탄탄한 과학적 기반을 갖추고 있음을 세계에 강력하게 보여주고 있다.

