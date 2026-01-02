Teknologi Vietnam Menggemparkan Dunia

HANOI, Vietnam, Jan. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di hadapan media antarabangsa, kebangkitan pesat teknologi Vietnam menjadi tumpuan utama. CT Group mengakhiri tahun 2025 dengan memperkenalkan projek mercu tanda ASEAN dalam dua sektor peneraju: Unmanned Aerial Vehicles (UAV) dan Low Altitude Economy (LAE), sekali gus membuka lembaran masa depan yang belum pernah disaksikan.

Pada 29 Disember 2025, di Ho Guom Opera House Hanoi, lebih daripada 600 tetamu terhormat telah hadir, termasuk pemimpin daripada Kementerian Pertahanan Negara, Kementerian Keselamatan Awam, Kementerian Sains dan Teknologi serta Kementerian Hal Ehwal Luar; VCCI serta Vietnam Association of the Elderly. Turut hadir pegawai dari Hanoi, Ho Chi Minh City, Ninh Binh, Tay Ninh dan Ca Mau, bersama saintis terkemuka serta wakil daripada VNU Hanoi, VNU HCM dan Can Tho University. Syarikat besar seperti VDB, VNPT, Shrimpl serta Aicello (Taiwan) juga mengambil bahagian. Dalam majlis berprestij ini, CT Group secara rasmi melancarkan dua projek mercu tanda: UAV ASEAN Super Headquarter Union serta ASEAN’s Largest Low Altitude Economy (LAE) Center.

Berbeza daripada acara pelancaran konvensional di seluruh dunia, CT Group mengambil pendekatan baharu untuk menangani persoalan asas: “What is the scientific basis for a Vietnamese corporation to invest in two major global technology projects?” Ini bukan sahaja merupakan persoalan yang jujur dan mencabar bagi CT Group tetapi juga satu penyelesaian strategik untuk syarikat-syarikat lain yang mengikuti Resolution No. 57-NQ/TW. Tidak semua pihak benar‑benar menjiwai falsafah di sebalik acara istimewa ini. Jadi, apakah respons CT Group?

Pertama sekali, menguasai semua teknologi teras UAV: CT Group, melalui anak syarikatnya CT UAV, telah mencapai kadar penyetempatan purata 87.5% merentasi enam kumpulan teknologi teras UAV iaitu Electronics and Semiconductor Technology, AI Technology, Control & Autonomous Technology, Composite Technology, Battery Technology dan Security & Telecommunications Technology. Perkara yang paling ketara, dua kumpulan terpenting iaitu Electronics – Semiconductor Technology dan AI & Software telah mencapai tahap autonomi 95%.

Kedua, bagi memastikan daya saing yang berterusan, syarikat-syarikat Vietnam mesti sentiasa berinovasi. Pada acara tersebut, CT UAV memperkenalkan tiga teknologi terobosan: “Magic Brush” (membolehkan penerbangan stabil dengan pelbagai jenis bebaling), sistem keselamatan berbilang tahap (membolehkan pendaratan selamat walaupun satu kipas gagal berfungsi) dan teknologi pemadaman kebakaran autonomi secara kawanan. Teknologi canggih ini telah melangkaui piawaian pasaran semasa dan syarikat juga telah menguasai UAV yang membawa penumpang.

Ketiga, dalam dunia masa kini yang tidak menentu dan penuh ketidakstabilan masa kini, CT Group perlu menunjukkan tahap kebolehsuaian yang luar biasa untuk mewujudkan kelebihan daya saing yang signifikan berbanding rakan industri global.

Keempat, CT Group mempunyai kepakaran luas dalam pembuatan serta operasi berskala besar, disokong oleh rangkaian lima kilang pengeluaran UAV moden yang kini beroperasi (terletak di DT743 Avenue, berhampiran VNU-HCM). Bagi terus memenuhi permintaan yang semakin meningkat dari pasaran domestik dan antarabangsa, CT Group telah secara rasmi memutuskan untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran dengan melabur dalam UAV – ASEAN Super Headquarter Union, dengan jumlah pelaburan dianggarkan sebanyak USD 2 bilion dalam tempoh 10 tahun.

Encik Nguyen Quoc Dung – Wakil CT Group, secara rasmi mengumumkan keputusan pelaburan bagi UAV – ASEAN Super Headquarter Union

UAV – ASEAN Super Headquarter Union akan berfungsi sebagai sebuah “Technology City” dengan kilang pembuatan, institut penyelidikan, kemudahan latihan dan pusat inovasi serta dilengkapi dengan kemudahan sokongan untuk pakar serta tenaga pekerja. Ia juga akan memacu pembangunan Low Altitude Economy (LAE) dengan lebih daripada 600 produk dan perkhidmatan berteknologi tinggi.

Kelima, projek ini didasari oleh sokongan padu Parti dan Negara, dibuktikan melalui komitmen Wilayah Tay Ninh untuk menyediakan semua keperluan yang kondusif bagi memastikan pelaksanaan pantas CT Group. “UAV – ASEAN Super Headquarter Union bukan sekadar projek pelaburan; ia adalah kompleks strategik berteknologi tinggi. Ia selaras sepenuhnya dengan hala tuju pembangunan industri berteknologi tinggi di peringkat wilayah serta dasar Kerajaan Pusat dalam memperkukuh industri teknologi strategik, sekali gus mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pertahanan dan keselamatan negara dalam era baharu ini,” tegas Doan Trung Kien – Naib Pengerusi Tay Ninh Provincial People’s Committee.

Encik Doan Trung Kien, Naib Pengerusi Tay Ninh Provincial People’s Committee, sedang menyampaikan ucapannya pada acara tersebut.

CT Group secara rasmi mengumumkan pelaburan sebanyak VND 6,000 bilion dalam ASEAN's Largest Low Altitude Economy Center, yang terletak berhampiran Terminal T3 Lapangan Terbang Tan Son Nhat dan Stesen Metro No. 2. Sebagai peneraju dalam Low Altitude Economy di Vietnam, CT Group adalah antara segelintir syarikat di dunia yang memiliki teknologi penuh LAE dan UAV teras.

LAE 1 akan memacu keupayaan Vietnam untuk menarik bakat bertaraf dunia dan mengeksport teknologi. Di terasnya, Global Command Center mengurus infrastruktur digital termasuk UAS Traffic Management dan sistem Digital Twin serta menyokong inovasi melalui makmal penyelidikan dan kilang perintis. Inisiatif ini membolehkan lebih daripada 600 aplikasi merentasi 20 industri dan 93 subsektor.

Encik Pham Hong Phuc – Wakil CT Group, secara rasmi mengumumkan keputusan pelaburan bagi Projek SS1.

Keenam, berhubung piawaian kualiti, CT Group telah menubuhkan sistem pengurusan kualiti antarabangsa dengan sokongan pakar Switzerland, memastikan semua operasi memenuhi piawaian aeroangkasa seperti AS9100D dan ISO 9001.

Ketujuh, CT Group berkhidmat kepada pelbagai pelanggan di pasaran domestik dan antarabangsa utama, menyediakan produk dan perkhidmatan di bandar-bandar utama Vietnam serta merancang peluasan lanjut ke 34 wilayah. Pada tahun 2025, Kumpulan ini mencatat pencapaian global dengan pesanan eksport sebanyak 5,000 UAV ke Korea Selatan, menjalin kerjasama strategik dengan Indonesia untuk pembangunan Low Altitude Economy, serta mula menembusi pasaran di Amerika Syarikat, Singapura, Timur Tengah dan lebih 100 negara lain.

Pada majlis pelancaran, CT Group menandatangani kerjasama strategik dengan lebih daripada 20 organisasi utama, termasuk syarikat besar Vietnam seperti VNPT, pihak berkuasa wilayah serta institut penyelidikan seperti Quantum Technology Institute, High-tech & Innovation Park serta syarikat utama Indonesia.

Dalam wawancara bersama Bloomberg, Encik Tran Kim Chung – Pengerusi CT Group, menyatakan: “Setelah membuktikan keupayaan kami untuk meningkatkan pengeluaran dan perniagaan melalui sistem lima kilang sedia ada, serta menguasai semua teknologi teras dan lanjutan serta memanfaatkan ekosistem teknologi serta budaya unik CT Group, di samping memperoleh komitmen daripada ramai pelanggan utama, kami dengan berani telah memutuskan untuk melabur dalam projek ini. Rakan kongsi kami mengiktiraf kami sebagai sebuah perusahaan yang serius, teguh dan mempunyai ketekunan tertinggi untuk mengejar serta memenuhi komitmen jangka panjang.”

CT Group dengan jelas membuktikan kepada dunia bahawa Vietnam mempunyai asas saintifik yang kukuh untuk melonjak ke tahap baharu dalam menerajui teknologi perintis seperti UAV dan LAE.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e12df33-9fcf-465f-83a0-c2f5ae5548f3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e09e74f4-5d95-4415-8b27-c40ce98b83b7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc5c82a8-09fa-4c70-a9b5-27702a363f51