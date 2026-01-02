越南河内, Jan. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 越南科技的迅速崛起已成为全球媒体焦点。 CT Group 于 2025 年收官之际，在东盟两大先锋领域——无人机 (UAV) 与低空经济 (LAE) 重磅推出具有里程碑意义的项目，揭示了前所未见的未来图景。

2025 年 12 月 29 日，在河内还剑湖剧院 (Ho Guom Opera House) ， CT Group 在 600 多位贵宾的见证下，正式揭幕两项具有里程碑意义的项目：无人机东盟超级总部联盟 (UAV ASEAN Super Headquarter Union) 与东盟最大低空经济 (LAE) 中心。与会嘉宾包括来自国防部、公安部、科技部、外交部等部委领导，越南工商联合会 (VCCI) 及越南老年人协会代表，河内、胡志明市、宁平、西宁、金瓯等地政府官员，以及来自河内国家大学、胡志明市国家大学、芹苴大学的顶尖科学家与高校代表，并汇聚了 VDB、VNPT、Shrimpl、Aicello(台湾)等大型企业。

与全球传统发布会不同，CT Group 以全新视角回应根本之问：“一家越南企业投资两大全球科技项目，其科学依据何在？” 这不仅是向 CT Group 抛出的一个坦率而尖锐的问题，也为其他致力于贯彻第 57-NQ/TW 号决议的企业提供了具有战略意义的解决方案。 并非所有人都能领会这场特别发布会背后的哲学。 那么，CT Group 是如何应对的？

第一，全面掌握无人机核心科技：通过子公司 CT UAV，CT Group 已在六大核心无人机技术领域实现平均 87.5% 的本土化率，涵盖电子与半导体技术、AI 技术、控制与自主技术、复合材料技术、电池技术，以及安全与通信技术。 值得一提的是，其中最关键的两大领域——电子与半导体技术、AI 及软件——自主化率已高达 95%。

第二，唯有持续创新，越南企业方能保持竞争力。 发布会上，CT UAV 推出三大突破性技术：Magic Brush（不同桨叶也能稳定飞行）、多级安全（即便单桨失效亦能安全降落），以及自主集群灭火。 这些先进技术全面超越市场现有标准，且公司已掌握载客无人机技术。

第三，在当今动荡不安的世界中，CT Group 必须展现卓越的适应能力，以在全球同行中构建显著的竞争优势。

第四，CT Group 拥有丰富的制造经验与规模化运营专长，并依托目前已投入运营的五座现代化无人机生产厂组成的产业链为其提供支撑 (这些工厂均位于胡志明市国家大学附近的 DT743 大道沿线) 。 为持续满足国内外市场激增的需求，CT Group 已正式决议，通过投资“无人机 - 东盟超级总部联盟”扩大产能，10 年内总投资额约 20 亿美元。

CT Group 代表 Nguyen Quoc Dung 先生正式宣布“无人机 - 东盟超级总部联盟”的投资决议。

无人机 - 东盟超级总部联盟将成为一座“科技之城”，集制造工厂、研究院、培训设施与创新中心于一体，并为专家与员工配备完善的生活设施。 同时还将试点低空经济 (LAE)，推出 600 多项高科技产品与服务。

第五，该项目获得党和国家强力支持，西宁省承诺为 CT Group 快速部署创造一切便利条件。 西宁省人民委员会副主席 Doan Trung Kien 先生强调：“无人机 - 东盟超级总部联盟不仅是一项投资项目，更是一座战略级高科技综合体。 它完全契合本省高科技产业发展路线图和中央政府推进战略科技产业、把经济发展与国防安全深度融合的新时代政策。”

西宁省人民委员会副主席 Doan Trung Kien 先生在发布会上致辞。

CT Group 正式宣布投资 6 万亿越南盾，在新山一机场 T3 航站楼与地铁 2 号线附近建设东盟最大的低空经济中心。 作为越南低空经济的领军者，CT Group 是全球少数几家同时拥有完整低空经济与核心无人机技术的企业之一。

LAE1 将助力越南吸引顶尖人才并输出技术。 其全球指挥中心 (Global Command Center) 的核心功能在于统管数字基础设施 (包括 UAS 交通管理系统与数字孪生系统) ，并通过研究实验室与试点工厂推动创新。 这将覆盖 20 个行业、93 个子领域的 600 多种应用场景。

CT Group 代表 Pham Hong Phuc 先生正式宣布 SS1 项目投资决议。

第六，在质量标准方面，CT Group 已在瑞士专家协助下建立国际质量管理体系，确保所有运营符合 AS9100D、ISO9001 等航空航天标准。

第七，CT Group 在国内外主要市场服务众多客户，产品与服务覆盖越南各大重点城市，并计划进一步扩展至 34 个省份。 2025 年，CT Group 在全球范围内达成重大里程碑：向韩国出口 5000 架无人机，与印尼建立低空经济发展战略合作关系，并开始进军美国、新加坡、中东及 100 多个国家和地区的市场。

发布会现场，CT Group 与 20 余家重量级机构签署战略协议，包括 VNPT 等越南顶尖企业、各省级政府、量子技术研究院等科研机构、高新技术与创新园以及印尼多家重点企业。

CT Group 主席 Tran Kim Chung 先生在接受 Bloomberg 专访时表示：“凭借已投产的五大工厂体系，我们已充分证明规模化生产与经营能力；加之全面掌握核心与前沿技术、CT Group 独有的技术生态与文化，并获得众多重量级客户的承诺，我们毅然决定投资于该项目。 作为一家认真而坚定、以最大的耐心去践行和履行长期承诺的企业，我们获得了众多合作伙伴的认可。”

CT Group 正向世界有力地展示：越南拥有坚实的科学基础，足以在无人机与低空经济等先锋技术领域一飞冲天。

