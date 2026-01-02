越南河內, Jan. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在全球媒體面前，越南科技飛速崛起成為焦點。 在 2025 年尾聲，CT Group 揭曉東盟 (ASEAN) 在無人機 (UAV) 和低空經濟 (LAE) 這兩大尖端領域的標誌性項目，展現出前所未見的未來景象。

CT Group 於 2025 年 12 月 29 日在河內還劍歌劇院內正式發佈了兩大里程碑項目：無人機東盟超級總部聯盟及東盟最大低空經濟中心；由國防部、公安部、科技部、外交部等部委領導，越南工商會及越南老年人協會代表，河內、胡志明市、寧平、西寧、金甌等地區官員，河內國家大學、胡志明市國家大學、芹苴大學的頂尖科學家與代表，以及 VDB、VNPT、Shrimpl、Aicello（台灣）等主要企業超過 600 位嘉賓見證。

有別於全球常見的傳統發佈會模式，CT Group 另闢蹊徑應對一個核心問題：「作為一間越南企業，投資於兩大全球頂尖科技項目的科學基礎是什麼？」 此問不僅直指核心、充滿挑戰，更是為遵循第 57-NQ/TW 號決議的其他企業，提供策略性解決方案。 是次特別活動背後的深層理念，並非人人都有所領悟。 CT Group 有何回應？

首先，掌握所有無人機核心技術：CT Group 透過其子公司 CT UAV，已在六個無人機核心技術群組達到平均 87.5% 的本地化率：電子與半導體技術、人工智能 (AI) 技術、控制與自主技術、複合材料技術、電池技術，以及安全與電訊技術。 值得注意的是，最關鍵的兩個群組——電子半導體技術以及人工智能與軟件，自主度已攀升至 95%。

第二，為了保持競爭優勢，越南企業必須不斷創新。 活動期間，CT UAV 介紹了三項突破性技術：「魔術刷」 (Magic Brush) （讓不同螺旋槳實現穩定飛行）、多級安全（即使一個螺旋槳故障也能安全著陸），以及自主集群滅火。 上述先進技術已超越當前市場水平，公司更同時掌握了載客無人機技術。

第三，在現今瞬息萬變的動盪世界，CT Group 必須展現非凡適應力，才能在全球同行中取得顯著的競爭優勢。

第四，CT Group 擁有豐富的製造及大規模運營經驗，並已在 DT743 Avenue (鄰近 VNU-HCM) 設立五座現代化無人機生產廠。 為了持續應對國內外市場日益飆升的需求，CT Group 正式決議，透過注資無人機 - 東盟超級總部聯盟來擴充產能，預計 10 年內總投資額將達 20 億美元。

CT Group 代表 Nguyen Quoc Dung 先生正式宣佈投資無人機 - 東盟超級總部聯盟的決定

無人機 - 東盟超級總部聯盟將以「科技城」模式運作，集生產製造、科研機構、培訓設施與創新中心於一體，並配備專家及員工所需的各類便利設施。 該聯盟還將作為低空經濟試點，推出超過 600 種高科技產品及服務。

第五，項目獲得黨和國家的鼎力支持，西寧省承諾為 CT Group 的快速推進創造一切有利條件，便是一大強而有力的證明。 西寧省人民委員會副主席 Doan Trung Kien 先生強調：「無人機 - 東盟超級總部聯盟不僅是投資項目，更是策略性高科技綜合體。 這完全符合西寧省高科技產業發展路線圖，以及中央政府關於推進策略性技術產業、在新時代結合經濟發展與國防安全的政策。」

西寧省人民委員會副主席 Doan Trung Kien 先生在活動上致辭。

CT Group 正式宣佈向東盟最大低空經濟中心投資 6,000 萬億越南盾，該中心鄰近新山一機場 T3 航站樓及 2 號地鐵站。 CT Group 在越南低空經濟方面領先在前，躋身全球少數同時具備完整低空經濟體系及無人機核心技術的企業行列。

LAE 1 將推動越南吸引頂尖人才和出口技術的能力。 項目核心是全球指揮中心，負責管理無人機系統 (UAS) 交通管理及數碼分身等數碼基礎設施，並透過研究實驗室及試點工廠推動創新。 由此可衍生超過 600 種應用，覆蓋 20 個行業及 93 個細分領域

CT Group 代表 Pham Hong Phuc 先生正式宣佈決定投資 SS1 項目。

第六，在質素標準方面，CT Group 於瑞士專家協助下，已建立國際質素管理系統，確保所有營運符合 AS9100D 及 ISO 9001 等航空航天標準。

第七，CT Group 服務在國內外主要市場的廣泛客戶，產品及服務覆蓋越南各大重點城市，並計劃進一步擴展至 34 個省份。 2025 年，集團實現全球里程碑：獲得向韓國出口 5,000 架無人機的訂單，與印尼建立低空經濟發展策略合作夥伴關係，並開始進入美國、新加坡、中東及超過 100 個其他國家的市場。

在發佈儀式上，CT Group 與超過 20 間主要機構簽署策略合作協議，其中包括越南頂尖企業如 VNPT、省級政府部門、研究機構如量子技術研究所、高科技創新園，以及印尼的重要企業。

CT Group 主席 Tran Kim Chung 先生接受 Bloomberg 採訪時表示：「我們憑藉現有五間工廠的系統，已證明具備規模化生產及營運能力；同時掌握所有核心與先進技術，並擁有 CT Group 獨特的科技生態及文化，加上獲得多位大客的訂單承諾，我們大膽決定投資此項目。 我們的合作夥伴認可我們是一間嚴謹堅定、堅韌不拔的企業，擁有極大的耐心，並致力於追求和實現長期的承諾。」

CT Group 正強而有力地向世界證明，越南在無人機和低空經濟等尖端科技領域具備雄厚科學基礎，為邁向新高峰做好準備。

