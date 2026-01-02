SUTNTIB AB “Tewox” skelbia 2025 m. gruodžio mėn. GAV

Vilnius, Lietuva, Jan. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
SUTNTIB AB “Tewox” 2025 m. gruodžio mėn. pabaigos grynųjų aktyvų vertė (GAV) sumažėjo iki 45 679 457 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. lapkričio mėn. pabaigos GAV, kuri buvo lygi 46 043 930 Eur.
Akcijos kaina sumažėjo iki 1,0912 Eur, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. lapkričio mėn. pabaigos akcijos kaina, kuri buvo 1,0999 Eur. Pro-forma vidinė grąžos norma (IRR) sumažėjo iki 3,42%, lyginant su anksčiau nustatyta 2025 m. lapkričio mėn. pabaigos IRR, kuri buvo 3,72%.
