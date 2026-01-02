Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet
Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet – Turret Oy Ab
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Turret Oy Ab
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Paul Ehrnrooth
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
(2): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Peter Eriksson
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 135842/5/4
Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-30
Kauppapaikka: OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF)
Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Instrumentin nimi: Digitalist Group Oyj:n Vaihtovelkakirjalaina 2025/3
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1000000 Yksikköhinta: 0 N/A
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 1000000 Keskihinta: 0 N/A