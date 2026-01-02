ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 01 – 2026
til Nasdaq Copenhagen        

2. januar 2026

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 17. december 2025 – 1. januar 2026 er foretaget følgende køb:

DatoAntal B-aktierGennemsnitlig købspris

B-aktier (DKK)		Samlet beløb

B-aktier (DKK)
[I alt, seneste meddelelse]3.999.500 1.043.366.216
17. december 202514.000222,913.120.740
18. december 202516.000223,223.571.520
19. december 202516.000222,243.555.840
22. december 202516.000220,363.525.760
23. december 202516.000222,393.558.240
29. december 202516.000224,863.597.760
30. december 202515.000224,133.361.950
Akkumuleret under programmet (B-aktier)4.108.500 1.067.658.026

ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.555.356 B-aktier svarende til 2,15 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 17. december 2025 – 1. januar 2026 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:        

Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15

