Meddelelse nr. 01 – 2026

2. januar 2026

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 17. december 2025 – 1. januar 2026 er foretaget følgende køb:

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 3.999.500 1.043.366.216 17. december 2025 14.000 222,91 3.120.740 18. december 2025 16.000 223,22 3.571.520 19. december 2025 16.000 222,24 3.555.840 22. december 2025 16.000 220,36 3.525.760 23. december 2025 16.000 222,39 3.558.240 29. december 2025 16.000 224,86 3.597.760 30. december 2025 15.000 224,13 3.361.950 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 4.108.500 1.067.658.026

ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.555.356 B-aktier svarende til 2,15 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 17. december 2025 – 1. januar 2026 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

