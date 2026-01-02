Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 01 – 2026
til Nasdaq Copenhagen
2. januar 2026
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 17. december 2025 – 1. januar 2026 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|3.999.500
|1.043.366.216
|17. december 2025
|14.000
|222,91
|3.120.740
|18. december 2025
|16.000
|223,22
|3.571.520
|19. december 2025
|16.000
|222,24
|3.555.840
|22. december 2025
|16.000
|220,36
|3.525.760
|23. december 2025
|16.000
|222,39
|3.558.240
|29. december 2025
|16.000
|224,86
|3.597.760
|30. december 2025
|15.000
|224,13
|3.361.950
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|4.108.500
|1.067.658.026
ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.555.356 B-aktier svarende til 2,15 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 17. december 2025 – 1. januar 2026 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
