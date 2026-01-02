HMS Networks har slutfört förvärvet av Molex affärsenhet ”Industrial Communications”

Den 17 november 2025 tillkännagav HMS Networks AB (publ) (”HMS”) att ett avtal tecknats med Molex angående förvärvet av delar av Molex division Industrial Solutions, innefattande flertalet strategiska tillgångar. Förvärvet har nu genomförts, och konsolideringen kommer ske från och med 2 januari 2026.

För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 69 83

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom Industriell ICT (Industrial Information & Communication Technology) och sysselsätter mer än 1 100 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 059 MSEK under 2024 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications

Bilaga