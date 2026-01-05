„INVL Baltic Real Estate“ pradeda buvusio „Pramogų banko“ pertvarką į „Talent Garden Vilnius“ erdvę

Nekilnojamojo turto investicijų bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ buvusiame „Pramogų banko“, o anksčiau – „Pergalės“ kino teatro pastate atidarys antrąją bendradarbystės erdvę „Talent Garden Vilnius“. Sostinės A. Stulginskio gatvėje esančio pastato pertvarkos darbai startuoja sausį, o nuomininkams antroji „Talent Garden Vilnius“ erdvė atsivers 2026 metų pabaigoje.
„Pirmosios „Talent Garden Vilnius“ erdvės, startavusios 2020 m., sėkmė dar 2022 m. pradžioje paskatino ieškoti vietos plėtrai. Po ilgų paieškų nusprendėme, jog geresnio varianto nei buvęs „Pergalės“ kino teatras nerasime. Sprendimą lėmė puiki lokacija, nestandartinės vidaus erdvės su 7 metrų aukščio lubomis bei išskirtinė pastato istorija ir architektūra“, – teigia „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.
Pasak jo, pastato pertvarkos projektavimas pradėtas iškart po įsigijimo 2023 metais – sprendiniai su projektuotojais tobulinti daugiau nei dvejus metus.
„Pavyko ne tik su pagarba išsaugoti vertingąsias pastato savybes, o ir suprojektuoti šiuolaikinius poreikius atitinkančias darbo erdves. Atnaujinus ir apšvietus fasadus, prikelsime šį visiems puikiai žinomą pastatą naujam gyvenimo etapui“, – priduria V. Bakšinskas.
Dėmesys paveldui ir modernumui
Kapitalinio remonto metu bus iš esmės atnaujintas tiek pastato vidus, tiek išorė. Šoniniuose fasaduose numatyti papildomi langai, o mansardoje standartinius stoglangius pakeis panoraminiai. Čerpių stogo danga bus keičiama į vario skardos, atnaujinami fasadai bei visos inžinerinės sistemos.
Bendradarbystės erdvė užims visą pastatą, kurio naudingas plotas po pertvarkos sieks 3500 kv. m. Čia klientams bus pasiūlytos 325 darbo vietos, kurių didžioji dalis bus įrengta 4–8 vietų privačiuose kabinetuose – iš viso suprojektuoti 48 „premium“ klasės privatūs biurai.
Naujoji erdvė išsiskirs infrastruktūros gausa: pastate numatyta 20 posėdžių salių, įspūdingo 300 kv. m ploto virtuvė, daug dedikuotų vietų skambučiams, poilsio ir žaidimų kambariai, skaitykla bei kitos erdvės, skirtos bendravimui ir darbui.
„Nuo pat veiklos pradžios „Talent Garden Vilnius“ tapo platforma tarptautinėms bendrovėms, žengiančioms į Lietuvos rinką. Šios organizacijos itin vertina darbuotojų gerovę, procesų greitį bei infrastruktūros kokybę. Mums pavyko sėkmingai atliepti šiuos reikalavimus ir sukurti aplinką, atitinkančią aukščiausius standartus. Naujasis „Talent Garden“ šią kartelę kels dar aukščiau – esame pasiruošę pasiūlyti dar lankstesnius ir inovatyvesnius sprendimus greitai augančiam verslui ir startuoliams“, – teigia „Talent Garden Vilnius“ partneris ir rinkodaros vadovas Artūras Bulota.
Pastato kapitalinio remonto ir paveldosaugos projekto autoriai – UAB „Senojo miesto architektai“, o vidaus erdvių ir interjero viziją sukūrė architektūros studija „Plazma“. Rangos darbus atliks patyrusių rangovų komanda: UAB „Sivysta“, UAB „Sumani inžinerija“, UAB „Elneda“ ir UAB „Elteros projektai“. Projekto valdymu rūpinsis UAB „AZCM“.
Apie „INVL Baltic Real Estate“
„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Lietuvos sostinės senamiestyje, Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje bei „Pramogų banką“ Vilniaus centre, taip pat 52 ha žemės sklypus logistikos ir industrijos parke „Dommo Logistics and Industrial Park“, esančiame greta greitkelio A8 ir Rygos aplinkkelio sankirtos A5. Bendrovės objektų užimtumas 2025 metų rugsėjo pabaigoje siekė nuo 82 iki 98 proc.
Šiuo metu „INVL Baltic Real Estate“ valdomo nekilnojamojo turto plotas – 19,6 tūkst. kv. m., o nekilnojamo turto vertė 2025 metų rugsėjo pabaigoje buvo 47,4 mln. eurų.
Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 d.) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas didžiausią stabilią grąžą uždirbančių Baltijos šalyse nekilnojamojo turto fondų, prieinamų mažmeniniams investuotojams. „INVL Baltic Real Estate“ investuotojams nuo 2016 metų yra išmokėjusi 2,38 euro dividendų vienai akcijai.
„INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB), kurią valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.
Apie „INVL Asset Management“
„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.
Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas arba prižiūrimas daugiau kaip 2 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.
