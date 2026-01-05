Festi hf.: Endurkaup vika 1

Í 1. viku 2026 keypti Festi alls 170.000 eigin hluti fyrir 55.285.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímiMagnVerðKaupverð
Vika 129.12.202513:42             75.000326,00       24.450.000
Vika 130.12.202511:55             55.000325,00       17.875.000
Vika 12.1.202513:11             40.000324,00       12.960.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 3.410.000 hluti eða 1,09% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 833.774 eigin hluti fyrir 272.545.420 kr. og á í dag 3.580.000 hluti sem samsvarar 1,15% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


