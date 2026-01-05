Festi hf.: Endurkaup vika 1

Í 1. viku 2026 keypti Festi alls 170.000 eigin hluti fyrir 55.285.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tími
|Magn
|Verð
|Kaupverð
|Vika 1
|29.12.2025
|13:42
|75.000
|326,00
|24.450.000
|Vika 1
|30.12.2025
|11:55
|55.000
|325,00
|17.875.000
|Vika 1
|2.1.2025
|13:11
|40.000
|324,00
|12.960.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 3.410.000 hluti eða 1,09% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 833.774 eigin hluti fyrir 272.545.420 kr. og á í dag 3.580.000 hluti sem samsvarar 1,15% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).