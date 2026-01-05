|Auction
|Auction results
|Auction date
|2026-01-05
|Start date
|2026-01-07
|Maturity date
|2026-01-14
|Interest rate
|1.75 %
|Offered volume, SEK bn
|538.0
|Total bid amount, SEK bn
|451.4
|Accepted volume, SEK bn
|451.4
|Number of bids
|13
|Percentage allotted, %
|100.00
RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
Recommended Reading
-
January 05, 2026 03:30 ET | Source: Sveriges Riksbank
Bid date, 2026-01-05Auction date2026-01-05Settlement date2026-01-07Maturity Date2026-01-14Nominal amount538 billion SEKInterest rate, %1.75Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateBids are made...Read More
-
December 18, 2025 03:32 ET | Source: Sveriges Riksbank
PRE ANNOUNCEMENT OF CERTIFICATE AUCTION TENDER MONETARY POLICY MEETING 2025-12-17 AUCTION PERIODS COMMENCING: 2026-01-07: FIXED RATE 1.75 % (VALID UNTIL NEXT MONETARY POLICY MEETING) DEPOSIT RATE ...Read More