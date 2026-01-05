RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

AuctionAuction results
Auction date2026-01-05
Start date2026-01-07
Maturity date2026-01-14
Interest rate1.75 %
Offered volume, SEK bn538.0
Total bid amount, SEK bn451.4
Accepted volume, SEK bn451.4
Number of bids13
Percentage allotted, %100.00



