SATO palkitsi vuoden 2025 asukkaat

SATO Oyj, Lehdistötiedote 5.1.2026 klo 15.30

Vastikään päättynyt SATOn 85-vuotisjuhlavuosi huipentui joulun alla vuoden asukkaan valintaan, nyt jo 20. kertaa peräkkäin. Juhlavuoden kunniaksi tunnustus jaettiin tällä kertaa kahdelle SATOkodin asukkaalle ja arvostetulle naapurille: Helsingin Pihlajamäessä asuvalle Annette Solomonille ja töölöläiselle Marja-Leena Salmelle.



Kuvassa: SATOn palvelupäällikkö Matti Korte ja vuoden asukas Annette Solomon.

SATO on huomioinut erityisen ansioituneita asiakkaitaan vuoden asukkaan tittelillä jo vuodesta 2005 saakka. Vuosien varrella on palkittu lämminhenkisiä, yhteisöllisyyttä omalla toiminnallaan rakentavia naapureita, jotka ovat tulleet tutuiksi pihapiirinsä asukkaille. Osalla heistä SATOkodissa asuttuja vuosia on ollut takana enemmänkin, toiset ovat tuoreita tulokkaita, mutta silti ehtineet tehdä vaikutuksen naapureihinsa.

Tänä vuonna palkinnot ojennettiin Helsingin Pihlajamäessä asuvalle Annette Solomonille ja töölöläiselle Marja-Leena Salmelle. Solomon on asunut SATOkodissaan vasta seitsemän kuukautta, mutta tuntee jo lähes kaikki naapurinsa, on perustanut kotitalolleen hyvänmielen whatsapp-ryhmän ja järjestänyt pikkujoulut kerhohuoneella. Koko aiemman elämänsä omistusasunnossa asunut Salmi puolestaan on viihtynyt vuokrakaksiossaan Taka-Töölössä jo yhdeksän vuoden ajan. Hän muutti esteettömään SATOn senioritaloon, kun elämä kaksikerroksisessa rivitalokodissa alkoi tuntua hankalalta.

SATOn talomestarit ja palvelupäälliköt ovat tärkeässä roolissa vuoden asukkaan valinnassa, sillä he seuraavat läheltä omien kohteidensa ja niiden asukkaiden elämää. Moni asukas tulee tutuksi heille – samoin pihapiirin omat satolaiset myös talon asukkaille. SATOn toimitusjohtaja Antti Aarnio pitää vuoden asukkaan valintaa tärkeänä tapana juhlistaa hyvää naapuruutta.

”Vuoden asukkaan valintakriteereissä korostuvat ne ominaisuudet, joita usein arvostamme omissa naapureissamme: ystävällisyys ja avuliaisuus, moitteettomat asumisen taidot ja kyky kohdata naapurinsa tavalla, joka meille kullekin on luontevaa. Toinen ilahtuu kotitalonsa yhteisöllisyydestä, joku toinen taas haluaa elää omaa elämäänsä tekemättä sen kummempaa tuttavuutta naapureidensa kanssa. Lämpimät onnittelut ja kiitokset Annettelle ja Marja-Leenalle kaikkien satolaisten puolesta”, Aarnio sanoo.

