„Aprangos” grupės apyvarta 2025 m. gruodžio mėnesį bei 2025 metais

„Aprangos“ grupės (toliau - Grupė) tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2025 m. gruodžio mėnesį sudarė 36,8 mln. eurų ir buvo 0,4% didesnė nei 2024 m. gruodžio mėnesio apyvarta.
2025 m. ketvirtą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 105,9 mln. eurų, arba 3,0% daugiau, nei 2024 metais. Per 2025 m. ketvirtą ketvirtį, lyginant su atitinkamu 2024 m. ketvirčiu, apyvarta Lietuvoje išaugo 3,3%, Latvijoje augo 4,8%, o Estijoje sumažėjo -1,7%.
Neaudituotais duomenimis 2025 metais Grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) pasiekė 371,7 mln. eurų, arba 4,9% daugiau nei 2024 metais.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2025 metais Lietuvoje siekė 225,4 mln. eurų, arba 6,5% daugiau nei 2024 metais. 2025 metais Grupės tinklo apyvarta Latvijoje sudarė 95,2 mln. eurų ir išaugo 4,9%, tuo tarpu apyvarta Estijoje sudarė 51,0 mln. eurų ir sumažėjo -1,3%.
Per 2025 metus „Aprangos“ grupė atidarė 4 naujas parduotuves, renovavo 8 parduotuves, tame tarpe 4 iš jų išplėtė, ir 4 parduotuves uždarė. Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 171 parduotuvių tinklą (103 Lietuvoje, 44 Latvijoje ir 24 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 92,7 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas padidėjo 0,8%.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801