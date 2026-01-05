Lassila & Tikanoja Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa

Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
5.1.2026 klo 17.25

Lassila & Tikanoja Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa

Lassila & Tikanoja Oyj:n (nykyisin Luotea Oyj) osittaisjakautumisen toteuduttua 31.12.2025 kaupankäynti uuden Lassila & Tikanoja Oyj:n (”Lassila & Tikanoja”) osakkeilla alkoi 2.1.2026 Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ”LASTIK” ja ISIN-koodilla FI4000592472.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Lassila & Tikanojan kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 2.1.2026. Prosenttiosuudet ovat pyöristettyjä lukuja.

OsakkeenomistajaOsakkeet ja Äänet%
   
Evald ja Hilda Nissin Säätiö sr3 496 4879,15
Protector Forsikring ASA1)2 014 3775,27
Nordea Nordic Small Cap Fund2 009 3005,26
Maijala Juhani1 529 9944,00
Bergholm Heikki895 0572,34
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen790 0002,07
Maijala Mikko730 0001,91
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma729 7911,91
Stiftelsen för Åbo Akademi sr645 2821,69
Sijoitusrahasto Aktia Capital580 2181,52
Kymmenen suurinta yhteensä13 420 50635,12
Muut osakkeenomistajat24 791 21864,88
Yhteensä38 211 724100,00
__________
1) Protector Forsikring ASA:n ilmoituksen mukaan 09/2025

Lisätietoa suurimmista osakkeenomistajista on saatavilla Lassila & Tikanojan verkkosivuilla osoitteessa https://www.lt.fi/sijoittajat/osake/osakkeenomistajat.

Lisätietoja:

Hilppa Rautpalo

Johtaja, Lakiasiat, Henkilöstö ja EHSQ

puh. +358 10 636 2810


Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.   

