Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

5.1.2026 klo 17.25



Lassila & Tikanoja Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa

Lassila & Tikanoja Oyj:n (nykyisin Luotea Oyj) osittaisjakautumisen toteuduttua 31.12.2025 kaupankäynti uuden Lassila & Tikanoja Oyj:n (”Lassila & Tikanoja”) osakkeilla alkoi 2.1.2026 Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ”LASTIK” ja ISIN-koodilla FI4000592472.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Lassila & Tikanojan kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 2.1.2026. Prosenttiosuudet ovat pyöristettyjä lukuja.

Osakkeenomistaja Osakkeet ja Äänet % Evald ja Hilda Nissin Säätiö sr 3 496 487 9,15 Protector Forsikring ASA1) 2 014 377 5,27 Nordea Nordic Small Cap Fund 2 009 300 5,26 Maijala Juhani 1 529 994 4,00 Bergholm Heikki 895 057 2,34 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 790 000 2,07 Maijala Mikko 730 000 1,91 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 729 791 1,91 Stiftelsen för Åbo Akademi sr 645 282 1,69 Sijoitusrahasto Aktia Capital 580 218 1,52 Kymmenen suurinta yhteensä 13 420 506 35,12 Muut osakkeenomistajat 24 791 218 64,88 Yhteensä 38 211 724 100,00 __________ 1) Protector Forsikring ASA:n ilmoituksen mukaan 09/2025

Lisätietoa suurimmista osakkeenomistajista on saatavilla Lassila & Tikanojan verkkosivuilla osoitteessa https://www.lt.fi/sijoittajat/osake/osakkeenomistajat.

Lisätietoja:

Hilppa Rautpalo

Johtaja, Lakiasiat, Henkilöstö ja EHSQ

puh. +358 10 636 2810





