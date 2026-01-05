ARGAN : REVENUS LOCATIFS (+7 %) ET VALORISATION DU PATRIMOINE (+4 %) - LA CROISSANCE EST AU RENDEZ-VOUS EN 2025 !

Information financière trimestrielle – Neuilly-sur-Seine, lundi 5 janvier 2026 - 17h45

Revenus locatifs (+7 %) et valorisation du patrimoine (+4 %) : la croissance est au rendez-vous en 2025 !

Revenus locatifs (IFRS) au 31 décembre 2025 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2025 Exercice 2024 Évolution 1er trimestre (janv. – mars) 52,9 48,1 + 10 % 2ème trimestre (avril – juin) 52,9 50,0 + 6 % 3ème trimestre (juil. – sept.) 52,9 51,1 + 4 % 4ème trimestre (oct. – déc.) 53,3 49,1 + 9 % Total annuel (janv. – déc.) 212,0 198,3 + 7 %

Revenus locatifs de 212,0 M€ sur l’ensemble de 2025 vs. 198,3 M€ en 2024

Sur l’ensemble de 2025, ARGAN, foncière française spécialisée et leader du développement et de la location d’entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 212,0 M€, en hausse de + 7 % par rapport à 2024. La croissance soutenue de la période provient pour l’essentiel de l’effet année pleine des 8 livraisons de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+ 3,45 %) au 1er janvier 2025.

Un patrimoine PREMIUM de plus de 100 entrepôts sur près de 4 millions de m2, expertisé à 4,1 Md€ hors droits à fin décembre 2025 :

Au 31 décembre 2025, le patrimoine construit représente 3 770 000 m². À 4,07 Md€ hors droits (contre 3,91 Md€ hors droits à fin 2024), la progression de valorisation enregistrée sur l’année (+4 %) reflète essentiellement une hausse de la juste valeur du patrimoine, tirée par la croissance des loyers marché du parc d’entrepôts, dans un contexte de quasi-stabilisation du taux de capitalisation hors droits à 5,25 % à fin décembre 2025 (4,95 % droits compris) contre 5,20 % fin décembre 2024 (soit 4,90 % droit compris).

La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, calculée au 31 décembre 2025, reste quasi-stable à 5,0 ans (contre 5,3 ans au 31 décembre 2024).

Le taux d’occupation du patrimoine s’établit à plus de 99 % et prolonge ainsi une série historique d’occupation des bâtiments d’ARGAN supérieure à 99 % sur les 10 dernières années. L’âge moyen pondéré du parc d’entrepôts est de 12,4 ans (contre 11,6 ans au 31 décembre 2024).

55 M€ d’investissements livrés en 2025 : près de 70 000 m2 de nouvelles surfaces générant 4 M€ de loyer annuel, soit un rendement de 7,2 %

ARGAN a livré quatre nouveaux sites cette année, avec par ordre chronologique de livraison :

Un nouveau site logistique à Bain-de-Bretagne (35), près de Rennes, composé de cinq cellules totalisant 30 000 m² labellisés AutOnom® . Trois cellules, représentant 19 500 m², ont été livrées en janvier 2025 à DIMOLOG, nouvelle marque du groupe DIMOTRANS. Par ailleurs, une quatrième cellule est occupée , depuis décembre 2025, par un autre acteur de la logistique. La cinquième et dernière cellule est actuellement en cours de commercialisation .





ont été livrées en janvier 2025 à Par ailleurs, , depuis décembre 2025, . De façon plus exceptionnelle, ARGAN a prolongé l’accompagnement débuté en 2021 d’un ancien salarié pour le développement et le financement de sa société maraichère « Les tomates des frères Besnard », avec l’ extension d’une serre biologique et Éco-responsable située en Eure-et-Loir (28). Pour davantage d’informations, se référer à la page 59 du rapport ESG 2024 sur le site argan.fr. Cette extension a été livrée en février 2025.





l’ située en Pour davantage d’informations, se référer à la page 59 du rapport ESG 2024 sur le site argan.fr. Cette extension a été livrée en février 2025. Pour un nouveau client , à Vendin-le-Veil, près de Lens (62) , avec un site logistique, livré fin octobre 2025, composé d’une halle de messagerie cross-dock de 7 400 m² équipée de 68 quais niveleurs et un bloc bureaux de 1 200 m² en R+1, dans le cadre d’un bail très long terme de 12 années fermes .

, à Vendin-le-Veil, près de , avec un site logistique, livré fin octobre 2025, composé d’une halle de et un bloc bureaux de 1 200 m² en R+1, dans le cadre d’un . Pour NORTENE HOME DEPOT, leader européen dans le secteur du jardinage avec plus de 50 ans d’expérience, avec une plateforme labellisée AutOnom® et représentant 18 000 m², sur la ZAC Ouest Park de Louailles (72), entre Angers et Le Mans, livrée début décembre 2025. Exécuté en un temps record, ce projet lie NORTENE HOME DEPOT et ARGAN avec un bail long terme de 12 années fermes.





Environ 165 M€ d’investissements sécurisés, à ce jour, pour 2026

Le programme des investissements sécurisés pour 2026 atteint 165 M€, dont 140 M€ seront livrés avant le 30 juin. Sur ce programme pour 2026, les acquisitions représentent près de 120 M€ d’investissements et le rendement moyen total est supérieur à 6 %.

Par ordre chronologique (calendrier estimatif), les 8 livraisons prévues sont destinées à :

PUMA , dont l’exploitation devrait débuter en février 2026 . Historiquement présent dans la région Grand Est , PUMA occupera ce nouveau site près de Strasbourg sur la zone logistique de Vendenheim (67), pour une surface de 42 000 m² loués dans le cadre d’un bail long terme de 9 années fermes .

, . Historiquement présent dans la région , sur la zone logistique de Vendenheim (67), pour une surface de loués dans le cadre d’un . POMONA, pour une extension créant 1 300 m 2 de nouvelles surfaces de stockage en froid négatif, à livrer également en février 2026. À cette occasion, le bail est prolongé pour une durée ferme de 12 années .

pour une À cette occasion, . CELIO , pour une seconde extension de 12 000 m 2 , avec une livraison prévue en mai 2026 , portant l’ensemble du site d’ Amblainville (60) à 55 000 m 2 , divisant au passage les émissions de CO 2 du site par un facteur de 4 grâce au passage de l’ensemble du site au label AutOnom ®. Cette nouvelle étape signe également le départ d’un nouvel engagement au travers d’un bail sur 10 années fermes .

, pour une , avec une , portant l’ensemble du site d’ à , grâce au passage de l’ensemble du site au . FERRERO en Normandie , cœur historique de l’implantation du géant italien en France. Le premier site devrait être livré à Cléon (76) au mois de juin pour une surface totale de 34 000 m 2 et le second à Barentin (76) tout début juillet , pour une surface de 20 000 m 2 . Ces deux livraisons marqueront le début d’un bail long terme de 10 années fermes pour chacun des deux sites .

en , cœur historique de l’implantation du géant italien en France. Le premier site devrait être livré à pour le , pour une . Ces . DANONE , pour un nouveau site AutOnom ® à Sorigny (37) à proximité immédiate de Tours , livrable en juin 2026 . Les nouvelles surfaces occuperont 8 200 m² , dont 6 400 m² en froid positif 2/6°C et un bloc bureaux de 800 m², dans le cadre d’un bail d’une durée ferme de 9 ans .

, pour un à , livrable en . Les , dont en et un . ID LOGISTICS, pour le compte d’ Intermarché, à Saint-Bonnet-les-Oules (42), près de Saint-Étienne, dans le cadre de la transformation d’une zone de stockage de près de 15 000 m² en froid positif, actuellement à température ambiante, au sein d’un entrepôt de plus de

50 000 m². À cette occasion, le bail est prolongé pour une durée ferme de 9 ans, à compter de la livraison prévue en septembre 2026 .

pour le compte d’ dans le cadre de la au sein d’un entrepôt de plus de . Jacky Perrenot, à Béziers (34) pour le développement d’un site AutOnom® de 5 700 m² dont la livraison est prévue en octobre 2026. Situé sur la ZAC, en plein essor, de Béziers Ouest, ce projet marquera le début d’un bail d’une durée ferme de 6 ans.





Ces réussites, dans un contexte d’atonie économique et d’incertitude politique, traduisent la pertinence du modèle ARGAN notamment porté par AutOnom®, l’entrepôt qui produit sa propre énergie pour son autoconsommation. Elles marquent aussi l’entrée de 4 nouvelles signatures d’envergure au sein du portefeuille clients d’ARGAN.

Les objectifs 2026 relatifs aux revenus locatifs ainsi qu’à l’ensemble du bilan et du résultat seront annoncés le jeudi 22 janvier à l’occasion de la publication des résultats annuels 2025.

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026

1 er avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026

avril : Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2026 1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

trimestre 2026 21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr







Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr









Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@cdrconsultancy.com





Avertissement

Certains éléments ou des déclarations du présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions ou estimations prospectives concernant d’éventuels événements futurs, des tendances, feuilles de routes ou objectifs. Bien qu’ARGAN estime que ces éléments prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, les prévisions et tendances annoncées sont soumises par nature à des risques, identifiés à cette date ou non, qui peuvent conduire à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux indiqués ou induits dans les éléments ou déclarations mentionnés dans le présent communiqué.

Pour davantage d’informations détaillées concernant les risques, le lecteur est invité à prendre connaissance de la dernière version du Document d’Enregistrement Universel d’ARGAN déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible en version numérique sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur celui d’ARGAN (www.argan.fr).

ARGAN ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux événements futurs ou toute autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

