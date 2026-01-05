Aramis Group - Déclaration des transactions sur actions propres du 29.12.2025 au 02.01.2026

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 5 janvier 2026

Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026

Dans le cadre des autorisations consenties par l’Assemblée Générale du 4 février 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Aramis Group déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0014003U94) réalisés du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026 (hors contrat de liquidité) :

 Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 Aramis Group9695002Q984W0T41WB422025-12-29FR0014003U942 1804,5871XPAR
 Aramis Group9695002Q984W0T41WB422025-12-30FR0014003U942 1864,5737XPAR
 Aramis Group9695002Q984W0T41WB422025-12-31FR0014003U942 1674,6125XPAR
 Aramis Group9695002Q984W0T41WB422026-01-02FR0014003U942 1084,7433XPAR
    TOTAL8 6414,6282 

Les informations détaillées relatives à ces transactions sont disponibles sur le site internet d’Aramis Group à l’adresse suivante : https://aramis.group/fr/espace-investisseur/information-reglementee/

***

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Contact Investisseurs

investor@aramis.group

Contacts Presse

Brunswick
Hugues Boëton
Tristan Roquet-Montégon

aramisgroup@brunswickgroup.com
+33 (0)6 79 99 27 15

