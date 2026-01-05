BIC : Bilan semestriel du contrat de liquidité

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE SOCIETE BIC

Clichy, France – 5 janvier 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par Société BIC à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

19 096 titres

2 182 521,03 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

13 169 titres

2 390 514,77 euros

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :

1 897 transactions à l'achat

1 844 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

245 480 titres et 12 502 613,95 euros à l'achat

255 718 titres et 13 064 748,87 euros à la vente

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Contacts

Brice Paris

Vice-Président Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Bethridge Toovell

Vice-Présidente Communications Groupe

+1 917 821 4249

bethridge.toovell@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

Résultats de l’exercice 2025 24 février 2026 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 28 avril 2026 Assemblée Générale 20 mai 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

