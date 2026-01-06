Novachips lance ses nouveaux SSD à chiffrement automatique de la série P2, conformes à la norme CNSA 2.0

SÉOUL, Corée du Sud, 06 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novachips Co., Ltd., un innovateur dans le domaine des solutions de stockage flash, a annoncé aujourd’hui le lancement des nouveaux SSD de la série P2. Ces derniers permettront aux développeurs de systèmes embarqués et aux intégrateurs de systèmes de répondre aux exigences de sécurité cryptographique PQ (post-quantique) en adoptant les algorithmes QR (résistants à la cryptographie quantique) à usage général recommandés par la norme CNSA 2.0.

La série P2 est une nouvelle gamme de SSD à chiffrement automatique reposant sur un processeur NV7X développé en interne. Par rapport à sa prédécesseure (la série P), elle offre une bande passante de lecture/écriture améliorée, de nouveaux algorithmes QR et une efficacité énergétique accrue. La série P2 prend en charge ML-KEM-1024 (FIPS 203), ML-DSA-87 (FIPS 204) et d’autres algorithmes post-quantiques à usage général (certification NIST n° A7341). Elle intègre également une source d’entropie physique accessible via son API cryptographique, permettant aux systèmes hôtes de migrer vers des normes cryptographiques post-quantiques sans nécessiter de composants matériels ou logiciels supplémentaires.

« Les algorithmes post-quantiques tels que ML-KEM et ML-DSA requièrent, par rapport aux algorithmes asymétriques classiques, des temps de traitement 5 à 20 fois plus longs pour l’établissement des clés ou la génération et la vérification des signatures », a indiqué Sejong Yoo, directeur général de Novachips. « En adoptant les SSD de la série P2, les clients peuvent non seulement les utiliser comme supports de stockage chiffrés, mais aussi exécuter des algorithmes QR à usage général sans mobiliser les ressources CPU du système hôte. Il s’agit d’une solution efficace pour les appareils informatiques de pointe qui souhaitent adopter la norme cryptographique PQ sans compromettre la qualité du service. »

Les SSD de la série P2 sont proposés dans différents formats : SATA 2,5 pouces, U.2 / M.2 pour PCIe, ainsi qu’en clé USB, avec des capacités utilisateur allant de 500 Go à 16 To. Ces produits sont conçus pour fonctionner dans des environnements soumis à des chocs, des vibrations, l’humidité, des températures et des altitudes extrêmes, afin de répondre à la norme MIL-STD-810G. Les validations de sécurité FIPS-140-3 et Common Criteria sont prévues, la série précédente (P-series) ayant déjà obtenu ces certifications.

