Kapitalforeningen BankInvest Select – Finanskalender 2026

Finanskalenderen for Kapitalforeningen BankInvest Select ser for 2026 således ud:
- Årsrapport for 2025: den 17. marts 2026
- Ordinær generalforsamling: den 21. april 2026
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Nikoline Voetmann
Direktør
