Kapitalforeningen BankInvest Select – Finanskalender 2026

 | Source: Kapitalforeningen BankInvest Select Kapitalforeningen BankInvest Select

Finanskalenderen for Kapitalforeningen BankInvest Select ser for 2026 således ud:

  • Årsrapport for 2025: den 17. marts 2026
  • Ordinær generalforsamling: den 21. april 2026

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Nikoline Voetmann
Direktør


