Kapitalforeningen BankInvest Select – Prospektopdatering

Opdateret prospekt for Kapitalforeningen BankInvest Select offentliggøres dags dato.
Der er foretaget følgende opdateringer i prospektet:
- Korrigering af satser under gebyrer og omkostninger
Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.
