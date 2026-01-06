Accélérer l’usage de l’IA au sein des TPE et PME

Véritable révolution technologique, l’intelligence artificielle va indiscutablement se positionner au centre des plans de transformation des entreprises. Pour autant, force est de constater que son adoption s’opère encore progressivement et que les grands comptes sont les principales structures qui expérimentent l’IA à grande échelle pour différents usages. Mais comment expliquer ce décalage entre la promesse d’une utilisation pour tous et un usage encore très timide de l’IA au sein des petites structures ?

Une recherche d’approche très opérationnelle et efficace

Utiliser l’IA dans un contexte professionnel diffère de notre usage personnel et doit permettre de simplifier le travail des équipes. En ce sens, il est important d’encadrer la démarche, de définir des cas d’usages concrets et de bénéficier d’apports tangibles qui permettent de mesurer un réel retour sur investissement. Sur ce point, les notions d’expérimentation de l’IA souvent réalisées par les grands comptes ne sont pas adaptées aux PME et TPE qui n’ont pas le temps de tester ces outils, mais qui attendent des réponses opérationnelles immédiates.

Utiliser des technologies de confiance

Dans un contexte professionnel, il est important d’utiliser des technologies IA de confiance qui diffèrent de celles que nous utilisons dans notre quotidien personnel (ces dernières étant souvent « gratuites » et assez opaques sur l’utilisation de nos données). Ainsi, l’un des enjeux des entreprises est de se prémunir du Shadow IA qui peut engendrer de véritables brèches de sécurité.

Un coût d’utilisation dissuasif pour les petites entreprises

On note que les premières solutions d’IA dédiées aux professionnels étaient proposées à des coûts souvent trop importants pour les PME. Si certaines technologies restent encore hors de portée des petites entreprises, on constate que les grands éditeurs du marché sont aujourd’hui en phase de faire évoluer leur modèle économique pour diffuser à très grande échelle leurs technologies sur le Small et Midd Market. Nous pourrions par exemple évoquer Microsoft qui vient d’annoncer une baisse de prix importante pour sa solution Copilot. Ce type d’initiative portée par les principaux éditeurs du marché devrait créer un appel d’air conséquent et diffuser la culture de l’IA dans toutes les organisations.

Au regard de ces éléments, il parait évident que l’IA va continuer à se positionner comme un véritable Game Changer en 2026 auprès des grands comptes, mais aussi des PME et TPE qui devraient tirer fortement le marché vers le haut. À n’en pas douter, nous sommes sur un point de bascule qui marque l’avènement d’une nouvelle ère où l’IA deviendra un outil incontournable pour accompagner tous les collaborateurs des petites structures dans la bonne conduite de leurs opérations.