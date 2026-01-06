Dassault Aviation : Nombre d'actions et droits de vote - 31 12 25

DASSAULT AVIATION
Société anonyme au capital de 62 717 627,20 euros
Siège social (depuis le 1er janvier 2026) : 78, quai Marcel Dassault
92210 SAINT-CLOUD
712 042 456 RCS Nanterre
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par les articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
|Date
Nombre total d’actions composant le capital
Nombre total de droits de vote
|31/12/2025
|78 397 034
Nombre de droits de vote théoriques :
130 565 879
Nombre de droits de vote exerçables :
129 706 429
Pièce jointe