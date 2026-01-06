Tabnine gewinnt InfoWorld Technology of the Year Award 2025 für Software-Entwicklungstools

SAN FRANCISCO, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine, Entwickler des originalen KI-gestützten Programmierassistenten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den InfoWorld Technology of the Year Awards 2025 von FoundryCo. als Gewinner in der Kategorie „Software Development: Tools“ ausgezeichnet wurde. Tabnine wurde bereits 2023 in der gleichen Kategorie als Gewinner ausgezeichnet.

Die InfoWorld Technology of the Year Awards würdigen die innovativsten Produkte in den Bereichen Softwareentwicklung, DevOps, Datenmanagement sowie KI/ML innerhalb der Informationstechnologie-Landschaft.

Tabnine geht eines der hartnäckigsten Hindernisse für die Einführung von KI in Unternehmen an: die Kluft zwischen der Produktivitätssteigerung einzelner Entwickler und dem unternehmensweiten, geregelten Einsatz. Während viele KI-Programmiertools im individuellen Einsatz überzeugen, scheitern sie oft an der Skalierbarkeit in großen, regulierten Technologieunternehmen mit vereinheitlichten Standards, komplexen Arbeitsabläufen und strengen Überwachungsanforderungen. Hier positioniert sich Tabnine als Bindeglied und ermöglicht Teams, KI-gestützte Entwicklung als kontrollierte, unternehmensweite Ressource zu etablieren, statt lediglich eine Sammlung isolierter Tools zu nutzen.

„Künstliche Intelligenz gestaltet Produkte in der gesamten Technologielandschaft neu, oft auf überraschende Weise“, so Doug Dineley, Executive Editor bei InfoWorld. „Unsere Gewinner der Technology of the Year Awards 2025 sind Produkte an der Spitze der Innovation – Produkte, die das Potenzial von KI für Unternehmen praktisch nutzbar machen.“

Tabnine ist der einzige KI-gestützte Programmierassistent, der speziell für Unternehmensteams mit komplexen Codebasen, gemischten Tech-Stacks und strengen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen entwickelt wurde. Die Plattform unterstützt SaaS-, private VPC-, On-Premises- und vollständig isolierte Air-Gapped-Umgebungen – ohne Telemetrie, ohne stille Updates und ohne ausgehende Datenverbindungen. Durch die tiefe Integration in die Quellcode-Verwaltung, IDEs und Tools wie Jira oder Confluence verankert Tabnine die Standards, Richtlinien und die Architektur eines Unternehmens direkt im Entwicklungsworkflow.

Unterstützt durch die Enterprise Context Engine von Tabnine liefert die Plattform kontextbewusste KI über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg – von der Codegenerierung über Testing und Dokumentation bis hin zu Code-Reviews und Onboarding – inklusive vollständiger Governance, Prüfbarkeit und Modellkontrolle. Unternehmenskunden berichten von signifikanten Produktivitätssteigerungen ihrer Entwickler durch den Einsatz von Tabnine.

„Dass wir zum zweiten Mal den InfoWorld Technology of the Year Award erhalten haben, ist eine eindrucksvolle Bestätigung unseres Engagements für unternehmensorientierte KI“, sagt Eran Yahav, Co-CEO von Tabnine. „Tabnine ist darauf ausgelegt, messbare Produktivitätsgewinne bei kompromissloser Sicherheit und Kontrolle zu liefern. Diese Anerkennung bekräftigt unsere Überzeugung, dass vertrauenswürdige, kontextsensitive KI die Zukunft der Softwareentwicklung in Unternehmen ist.“

Die Auswahl basiert auf der herausragenden Qualität von Tabnines KI-Plattform für Unternehmen und stellt keine Empfehlung durch InfoWorld oder FoundryCo dar. Die vollständige Liste der Finalisten und Gewinner der InfoWorld Technology of the Year Awards 2025 finden Sie unter Infoworld.com.

Über InfoWorld

InfoWorld bietet IT-Experten – von CTOs und Architekten bis hin zu Entwicklern und Data Scientists – fundierte Einblicke in die Bereiche Softwareentwicklung, Cloud Computing, Datenanalyse und Machine Learning. Im letzten Jahrzehnt haben Open-Source-Software und Cloud Computing die Art und Weise, wie Unternehmen Technologie konzipieren und nutzen, grundlegend verändert. Inzwischen steuert Software nahezu jeden Betriebsprozess, wobei die meisten Anwendungen auf Basis von Open-Source-Code entwickelt und in der Cloud gehostet werden. Durch Analysen und Expertenrat unterstützt InfoWorld IT-Entscheidungsträger dabei, neue Technologien zu erschließen und die nächste Generation von Geschäftsanwendungen auf modernen Cloud-Plattformen zu entwickeln. InfoWorld wird von FoundryCo, Inc. herausgegeben. Unternehmensinformationen sind unter www.foundryco.com verfügbar.

Über Tabnine

Tabnine unterstützt Entwicklerinnen, Entwickler und Unternehmen dabei, die Softwareentwicklung mithilfe generativer KI zu beschleunigen und sicherer zu gestalten. Mit über einer Million monatlich aktiven Nutzenden und Einsätzen in Tausenden von Unternehmen lässt sich Tabnines privater, offener und sicherer KI-Codierungsassistent nahtlos in jede Phase des Entwicklungslebenszyklus integrieren. Tabnine genießt das Vertrauen führender Engineering-Teams, wenn es darum geht, die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Codequalität zu verbessern und die vollständige Kontrolle über die Einführung von KI sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Tabnine.com.

